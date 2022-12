Stadtwerke Impact Day #SID2023 – 26. Januar 2023, live & remote

Das Klima-Event für mutige Stadtwerke, Städte und Kommunen

Am 26.01., dem letzten Donnerstag im Januar 2023 begegnen sich Menschen beim Stadtwerke Impact Day #SID2023, die sich progressiv mit dem Klima-Thema befassen und über Lösungsansätze sprechen. Auch in diesem Jahr treffen beim #SID Neu-Macher:innen und Gestalter:innen aus der Welt der Stadtwerke, Städte und Kommunen, nachhaltigen Unternehmen auf alle, die der Klima- und Energiekrise etwas Positives entgegensetzen (wollen). Diesmal liegt der Fokus auf den wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten für die regionale Wertschöpfung.

Neu am #SID2023 in diesem Jahr ist das Veranstaltungsformat, welches erstmals in hybrider Form erfolgt: digital vor dem Bildschirm und analog in Lübecks Szene Location Riders Cafe. Zum #SID2023 Line-up gehören wieder Speaker:innen, die als Meinungsführer:innen und Vorbot:innen einer klimapositiven Welt ihre Gedanken, Wissen und Erfahrungen zum Thema Klimakrise und Energiekrise teilen. Mit wachmachenden Keynotes, aufrüttelnden Statements und inspirierenden Impulsen folgt der #SID2023 seiner WHY-HOW-WHAT Logik, denn so langsam wird es eng, das 1,5 Grad Ziel zu halten.

WHY? – Warum müssen Stadtwerke und Kommunen genau JETZT zusammenarbeiten? Warum können sie von der Zusammenarbeit profitieren und sich gegenseitig promoten?

HOW? – Wie hilft das 1,5 Grad Ziel Stadtwerken und Kommunen lebenswerte Städte zu bauen und die regionale Wirtschaft zu stärken? Wie kann die Klimawende gelingen?

WHAT – Was können Stadtwerke und Kommunen tun, um auf dem Weg zum 1,5 Grad Ziel Wohlstand zu schaffen? Was sind bisherige Erfahrungen mit Angeboten und Geschäftsmodellen?

In diesem Dreiklang bewegt sich der #SID2023 am 26. Januar und bedient hierbei unterschiedliche Event-Formate, wie Keynotes, Talks und Panel-Diskussionen, Networking & Speed Dating, Statements und Impulse sowie die Masterclasses vor Ort. Erstmals wird der #SID-Award vorgestellt und erneut live ein Podcast zum #SID-Event aufgenommen. Neben allen ernsthaften Beiträgen sorgen DJ Phase Pattern und Live Auftritte der Band Pudeldame für Stimmung und lockere Atmosphäre.

„Mit all seinen Neuheiten und Add-ons, wie dem PreEvent #SIDBarConnect am Vorabend, dem 25. Januar, in der Sudden Death Brewing Co. powered by Civitas Connect, dem Live-Event im Riders Cafe, der Ankündigung zum #SID-Award, den #SID-Masterclasses, dem #SIDweekly Newsletter und den #SID-Podcasts gibt es dieses Jahr ein Level-Up,“ sind sich die Initiatoren des Klima-Events Matthias Mett, Geschäftsführer der make better GmbH, und Timo Eggers, Unternehmensentwickler bei der Quantum GmbH, sicher. „Damit bringen wir nicht nur dieses unglaublich wichtige Klimathema erneut auf die Bühne und stellen uns kritischen Fragen mit einem zukunftsgewandten Blick auf Lösungen und Geschäftsmodelle für Stadtwerke. Wir bleiben auch unserem Anspruch treu: Anders sein als andere Branchenformate.“ Darin sind sich beide Macher einig.

make better GmbH hilft Stadt und Werken bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Mit ihrer Software und ihrem Know-how lösen sie gewachsene Datensilos auf, schaffen barrierefreie Schnittstellen, die Kunden- und Bürgerprozesse ermöglichen und allen Beteiligten echten Mehrwert liefern. Sie reduzieren Aufwand und integrieren Kommunikation dort, wo Systeme nicht miteinander sprechen. Vom kompletten Ready-to-Fly Prozess bis zur Smart-City Plattform sind sie bereit für die klimaneutrale, zukunftsfähige und erweiterbare digitale Effizienz.

