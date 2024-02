STARFACE macht mobil: Mobile App für iOS 8.1 jetzt mit Apple CarPlay-Integration

STARFACE App für iOS 8.1 jetzt mit umfangreicher CarPlay-Integration / Karlsruher UCC-Hersteller ermöglicht sichere Business-Telefonie mit Sprachsteuerung im Auto

Karlsruhe, 31. Januar 2024. STARFACE erweitert die STARFACE Mobile App für iOS um nahtlose Apple CarPlay-Integration. Anwender haben damit die Möglichkeit, sprachgesteuert oder über das Display ihres Fahrzeugs Anrufe zu initiieren sowie auf Anruflisten, Adressbücher und Präsenzinformationen zuzugreifen. Dies garantiert neben verbesserter Usability auch ein Plus an Sicherheit, da Fahrer so weitaus weniger abgelenkt werden als beim Griff zum Smartphone.

„Mobile Mitarbeiter wollen unterwegs genauso einfach telefonieren wie im Büro – also gilt es, die Kommunikationstechnik im Fahrzeug, das Smartphone und die Telefonanlagen der Unternehmen nahtlos miteinander zu verzahnen“, erklärt Florian Buzin, Geschäftsführer von STARFACE. „Die enge Integration unserer Mobile App mit Apple CarPlay ermöglicht es Anwendern nun, über Siri oder den Fahrzeugbildschirm Anrufe abzusetzen und anzunehmen, auf ihre Kontaktliste zuzugreifen und den Status ihrer Kollegen einzusehen. Dafür müssen sie weder zum Smartphone greifen noch den Blick von der Straße nehmen, was das Telefonieren sowohl komfortabler als auch sicherer macht.“

Die Highlights im Überblick

Die Integration der STARFACE Telefonanlage mit Apple CarPlay ist ab Version 8.1 der STARFACE App für iOS möglich. Die wichtigsten Funktionalitäten sind:

– Übersichtliches Kommunikationscockpit: Die STARFACE Benutzeroberfläche macht es den Anwendern leicht, auch unterwegs jederzeit den Überblick über die Business-Telefonie zu behalten.

– Einfaches Handling von Anrufen: Mit der STARFACE App für iOS lassen sich Anrufe wahlweise über Siri-Sprachsteuerung, über die Anrufhistorie oder über die Favoritenlisten und das Telefonbuch absetzen.

– Jederzeit Zugriff auf die Anrufhistorie: Mit der CarPlay-Integration können Mitarbeiter nun auch unterwegs im CarPlay-fähigen Auto auf die Anrufhistorie und die Rufliste zugreifen und wissen jederzeit, wer wann versucht hat, sie zu erreichen.

– Anzeige des Präsenzstatus: Über die CarPlay-Integration wird auch der Präsenzstatus von Kontakten angezeigt, die sich auf derselben STARFACE Anlage befinden – sowohl in der Favoritenliste als auch in der Anrufhistorie. So sehen mobile Mitarbeiter jederzeit, wie es um die Erreichbarkeit ihrer Kollegen bestellt ist.

Die Apple CarPlay-Integration ist in der kostenlosen STARFACE App für iOS ab Version 8.1 als standardmäßige Funktionalität integriert. Weitere Informationen zu den STARFACE Apps finden interessierte Leser unter https://starface.com/carplay-telefonieren/

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der SF Technologies Gruppe, zu der auch die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München, gehören.

Kontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

49 (0)9131 81281-25



http://www.starface.de

