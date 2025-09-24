Stella Li, Vice President BYD, zu Besuch beim Autohaus Ulmen in Düsseldorf

O-Töne von Stella Li, Josef Hinkel, Lars Bialkowski und Dr. Klaus Gutberlet

Ein besonderer Tag für das Autohaus Ulmen und die Landeshauptstadt: Mit einem Soft Opening hat die traditionsreiche Handelsgruppe gemeinsam mit hochrangigen Gästen den neuen BYD Showroom auf der Automeile am Höherweg in Düsseldorf offiziell vorgestellt.

Auf einer Fläche von rund 1.000 m² präsentiert Ulmen künftig die umfangreiche Modellpalette des internationalen Automobilherstellers BYD – vom kompakten City-Car über Limousinen bis hin zum modernen SUV. Online finden Kunden das Angebot unter ulmen.com/marken/byd.

Zum Soft Opening empfing der geschäftsführende Gesellschafter der Autohaus Ulmen Gruppe Dr. Klaus Gutberlet neben BYD Vice President Stella Li auch Josef Hinkel, den Bürgermeister der Stadt Düsseldorf, sowie Lars Bialkowski, Country Manager BYD Deutschland. Gemeinsam schauten sie sich die BYD Highlights vor Ort an und betonten die Bedeutung des neuen Standorts für Düsseldorf und die Region.

Stella Li, Vice President BYD: „Es ist uns eine große Freude, heute hier in Düsseldorf zu sein. Dieser Showroom ist der größte seiner Art in Deutschland – und wir sind überzeugt, dass die Kundinnen und Kunden hier die ganze Vielfalt und Qualität unserer Marke erleben werden. Gemeinsam mit der Autohaus Ulmen Gruppe wollen wir in Düsseldorf und Ratingen ein starkes Fundament für BYD schaffen.“

Josef Hinkel (CDU), Bürgermeister der Stadt Düsseldorf: „Es freut mich sehr, dass mit dem neuen BYD Showroom am Höherweg ein weiteres attraktives Angebot für die Menschen in Düsseldorf entsteht. Das Autohaus Ulmen steht seit Generationen für Qualität und Kundennähe – und nun verbindet sich diese Tradition mit einer international wachsenden Marke. Solche Projekte stärken den Wirtschafts- und Handelsstandort Düsseldorf und zeigen, wie lebendig unsere Stadt ist.“

Lars Bialkowski, Country Manager BYD Deutschland: „Düsseldorf ist für BYD ein zentraler Standort in Deutschland. Dass wir hier gemeinsam mit einem Partner wie der Autohaus Ulmen Gruppe durchstarten können, ist ein starkes Signal. Der neue Showroom ist nicht nur der größte in Deutschland, sondern auch ein Schaufenster für die Breite unserer Modellpalette.“

Dr. Klaus Gutberlet, geschäftsführender Gesellschafter der Autohaus Ulmen Gruppe: „Das Soft Opening heute ist für uns ein erster Meilenstein. Wir freuen uns sehr, mit BYD einen Hersteller in unser Portfolio aufzunehmen, der attraktive Modelle und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das: noch mehr Auswahl, noch mehr Service und ein neues Markenerlebnis am Höherweg. Ich möchte mich bei allen Anwesenden heute für die Kooperation bedanken.“

Das Autohaus Ulmen blickt auf eine über 100-jährige Erfolgsgeschichte zurück und zählt heute zu den führenden Autohandelsgruppen im Rheinland. Mit Marken wie Opel, Peugeot, Citroen, MG, Cadillac, Corvette und BYD deckt Ulmen ein breites Spektrum von Mobilitätslösungen ab – vom klassischen Verbrenner über Hybridmodelle bis hin zu rein elektrischen Fahrzeugen. Das Unternehmen steht für erstklassigen Kundenservice, modernste Werkstatttechnik und eine konsequente Ausrichtung auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Bildquelle: © Autohaus Ulmen