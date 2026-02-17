Storytelling in Business-Texten – bewegende Kommunikation, die überzeugt

Montag, 9:10 Uhr. Im Postfach blinkt eine neue Nachricht: „Könnten Sie bitte bis zum Mittag noch einen knackigen Text zur neuen Produktlösung schreiben?“ – Kein Problem, denkt sich Frau Müller*, Marketingverantwortliche bei einem mittelständischen Unternehmen. Kurz soll er sein, aber bitte auch spannend, informativ, überzeugend. Und natürlich auf den Punkt.

Sie öffnet das leere Dokument, der Cursor blinkt. Wo anfangen?

Was in solchen Momenten hilft: eine Geschichte. Kein Märchen, sondern ein konkretes Beispiel aus dem Arbeitsalltag, das zeigt, wie die Lösung funktioniert und warum sie relevant ist. Genau hier kommt Storytelling ins Spiel.

Der Einstieg entscheidet: Was Leser wirklich fesselt

Die Szene mit Frau Müller ist fiktiv – aber dennoch glaubwürdig und könnte vielleicht ja sogar auch Ihren Alltag beschreiben. Sie erkennen sich darin wieder, und genau das macht den Unterschied. Denn eine gute Geschichte zeigt nicht nur, was ein Produkt oder ein Service kann, sondern wie sie echte Probleme lösen.

Fachlich sauber geschriebene Texte sind natürlich wichtig. Doch wenn der Inhalt nicht greifbar ist, verliert er an Wirkung. Eine Geschichte wie die von Frau Müller bleibt im Gedächtnis – und macht deutlich, wie Storytelling auch Ihre Kommunikation verbessern kann.

Was Storytelling ausmacht – und warum es funktioniert

Storytelling bedeutet, Informationen nicht isoliert zu präsentieren, sondern in eine strukturierte Geschichte einzubetten. Ausgangspunkt kann zum Beispiel eine reale Herausforderung sein, die durch eine Lösung – zum Beispiel Ihr Produkt – überwunden wird.

Der Effekt:

– Inhalte werden verständlicher

– Leser fühlen sich abgeholt

– Emotionale Verbindung wird aufgebaut

Gerade im Business-Kontext macht Storytelling komplexe Themen greifbar, glaubwürdig – und für Leser wirklich relevant.

Storytelling im B2B: Sachlich, aber nicht emotionslos

B2B-Kommunikation neigt oft dazu, sachlich und distanziert zu wirken – überladen mit Fachbegriffen, Abkürzungen und Buzzwords. Natürlich haben technische Whitepaper, Produktblätter oder Dokumentationen ihren festen Platz, vor allem, wenn es darum geht, tiefgehende Informationen bereitzustellen. Doch wenn Sie Aufmerksamkeit erzeugen, Interesse wecken und Nähe schaffen möchten, braucht es mehr: Storytelling bringt Menschlichkeit in die Kommunikation, zeigt echte Erfahrungen und macht komplexe Lösungen greifbar und glaubwürdig.

So gelingt Ihnen Storytelling in Ihren Business-Texten

– Mit einem wirkungsvollen Einstieg beginnen: Verzichten Sie auf Floskeln – starten Sie direkt mit einer konkreten Situation, die neugierig macht.

– Eine nachvollziehbare Handlung entwickeln: Wer ist betroffen, was ist das Problem und wie wird es gelöst?

– Probleme nicht ausklammern: Zeigen Sie auch Hürden und Herausforderungen – das wirkt glaubwürdiger.

– Konkret statt abstrakt erzählen: Statt Buzzwords lieber zeigen, was sich im Arbeitsalltag wirklich verändert.

– Bilder im Kopf erzeugen: Erzählen Sie in Szenen, die man sich vorstellen kann – das bleibt hängen.

#aufeinwort

Haben Sie beim Lesen vielleicht schon eine konkrete Szene aus Ihrem Arbeitsalltag vor Augen gehabt? Einen typischen Montagmorgen, eine Herausforderung, die Ihr Team beschäftigt – oder einen Kunden, dessen Projekt Sie besonders bewegt hat?

Dann ist das bereits der erste Schritt in Richtung Storytelling! Denn Storytelling ist weit mehr als ein gelungener Einstieg. Es ist ein strategisches Werkzeug, das komplexe Inhalte greifbar macht, Emotionen anspricht und Vertrauen aufbaut.

Möchten Sie sich näher mit dem Thema beschäftigen, finden Sie in unserem Blog weitere interessante Einblicke: www.sprengel-pr.com/de/aufeinwort/storytelling-b2b-marketing

* Die erwähnten Namen und Unternehmen sind frei erfunden und dienen lediglich der Veranschaulichung.

#MarketingTeam4U – Sprengel & Partner ist eine vielseitig aufgestellte 360°-Kommunikationsagentur mit Inhouse-Experten aus den Bereichen Marketing, PR, Video, Webdesign, SEO, SEA, SEM, GEO/KI-Sichtbarkeit, Social Media und Sales Support. Seit über 29 Jahren pflegen wir ein globales Kontaktnetzwerk zu Multiplikatoren, Journalisten, Influencern und Partnern im B2B- und B2C-Sektor. Grundvoraussetzung dafür ist einerseits die stetige Beobachtung der verschiedenen Märkte, auf denen wir mit unseren Kunden (SMB, Verbände, Enterprise etc.) arbeiten. Zum anderen haben wir stets ein offenes Ohr für unsere Kunden, um frühzeitig Anforderungen erfüllen bzw. Herausforderungen meistern zu können. Nach dem Motto „Zufriedenheit ist Stillstand“ steht die stetige marktorientierte Weiterentwicklung unserer Services im Vordergrund; stets mit dem Ziel, die für unsere Kunden besten Lösungen zu finden.

Firmenkontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.