Stress: Die schleichende Gefahr für die Gesundheit im Alltag

Sich vor Stress zu schützen, ist eine Herausforderung für viele Menschen

Druck und Belastung sind ein zunehmendes Problem in der Arbeitswelt. Studien belegen, dass es dadurch vermehrt zu Arbeitsausfällen durch gesundheitliche Probleme kommt. Dem ständigen Stress im beruflichen Alltag sind viele Menschen nicht mehr gewachsen. Es ist daher wichtig, sich mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen und Strategien zu entwickeln, um ihn effektiv zu bewältigen.

Dabei ist Stress ein natürlicher Teil des täglichen Lebens und kann sowohl positiv als auch negativ erlebt werden. Während positiver Stress, auch als „Eu-Stress“ bezeichnet, motiviert und aktiviert, kann negativer Stress, auch als „Di-Stress“ bezeichnet, belasten und zu negativen Gefühlen wie Wut, Angst oder Hilflosigkeit führen. Die Art und Weise, wie Stress erlebt wird, hängt von der Dauer und Intensität der stressigen Situation ab. Bei Stress reagiert der Körper auf eine mögliche Bedrohung oder fordernde Situation, indem er die Hormone Adrenalin und Noradrenalin freisetzt. Diese bewirken eine Erweiterung der Bronchien, einen Anstieg des Blutdrucks und des Blutzuckers. Wenn man das Gefühl hat, den Stress bewältigen zu können, wirkt sich dies positiv auf den Umgang damit aus. Langfristiger Stress kann jedoch zu Erschöpfung, Spannungszuständen und zur Schwächung des Immunsystems führen – und so auch das Risiko für Burnout erhöhen.

Neurowissenschaftlerin und Motivationsexpertin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe kennt die Vielschichtigkeit von Stress. Bereits in ihrer Masterarbeit, die auch als Buch erschien, befasste sie sich mit der mentalen Förderung von Leistungsstärke, Lebensglück, Souveränität und Resilienz. Auch ihr neuester Vortrag „Der Lotus-Effekt: Potentiale entfalten und Belastung abperlen lassen“ setzt sich mit dieser komplexen Thematik auseinander. Inspiriert von der Fähigkeit der Lotusblume, Unangenehmes einfach abperlen zu lassen, zeigt die Keynote Speakerin, wie man durch den Lotus-Effekt Gelassenheit und Souveränität zurückgewinnt – bzw. sie gar nicht erst verliert. „Als Lotus-Effekt bezeichne ich in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, Belastungen, Druck und damit Stress abperlen zu lassen, ohne dabei die Ruhe zu verlieren. Diese Fähigkeit ist bei der Lotusblume besonders ausgeprägt, die ihre Blüten und Blätter so beschaffen hat, dass Wasser und Schmutz einfach abperlen“, erklärt die Neurowissenschaftlerin.

Genau dieses Phänomen aus der Bionik überträgt Mag.a Herbstrith-Lappe auf den Alltag und das Business und zeigt in ihrem Vortrag, wie man eine robuste Oberfläche aus Gelassenheit und Souveränität entwickeln kann, die vor negativen Einflüssen schützt. „Mit diesem Ansatz können Mitarbeiter:innen z.B. im Service und Kundenkontakt besser mit stressigen Situationen umgehen und ihre Ausgeglichenheit und Souveränität aufblühen lassen“, so die Keynote Speakerin. Herbstrith-Lappe veranschaulicht, wie man den Lotus-Effekt für sich nutzen kann, um gerade dann nicht die Nerven zu verlieren, wenn es im Kundenkontakt schwierig wird. Sie zeigt Lösungen, um mit dem Druck im Alltag umgehen zu können und wie man seine natürliche Souveränität und Gelassenheit zum Aufblühen bringt. „Diese Souveränität steigert nicht nur die eigene Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen, sondern wirkt sich auch positiv auf das Kundenerlebnis aus und ist ein langfristiges Investment in die eigene Gesundheit“, betont Motivationsexpertin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe.

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Physikerin, Physikerin, Motivations-psychologin und Keynote-Speakerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impulse & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ und seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie zur „Speaker des Jahres 2024“ gekürt. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet. Als High Performance Coach hat sich die Wissenschaftlerin auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für nachhaltige und gesunde Leistungsstärke von Menschen, Teams und Unternehmen.

Die Motivationspsychologin ist außerdem langjährige Top-Trainerin beim Hernstein Institut für Management und Leadership, dessen Gründerin und Institutsträgerin die Wiener Wirtschaftskammer ist, eine der neun Landesorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Donau-Universität in Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Vizepräsidenten des Chapters Austria der German Speakers Association, als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und im Inner Circle von WOMENinICT für Digitalen Humansimus und Chancengerechtigkeit der KI.

Kontakt

Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH

Monika Herbstrith-Lappe

Liniengasse 33

1060 Wien

+ 4312929503



https://vortrag-motivation-humor.de/

Bildquelle: iStock/Nattawat_SPhoto