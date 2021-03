Stress.Lass.Nach.

Ehemaliger Beiersdorf-Manager trainiert Menschen bei der Stressbewältigung

Mit ReBrainYourself.de bietet Sven Asmus als Mindfulness-Trainer achtsamkeitsbasierte Stressbewältigungskurse für Privatpersonen und Unternehmen an. Als ehemaliger Beiersdorf-Mann kennt der 55-Jährige den Druck und den Stress, dem die Mitarbeiter – zunehmend auch jüngere – ausgesetzt sind. Dabei spricht die bundesweit auf Rekordniveau gestiegen Zahl psychischer Erkrankungen für sich.

Vor einigen Jahren kam Sven Asmus selbst an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit. Durch die Teilnahme an einem “Mindfulness Based Stress Reduction-Kurs” (MBSR) fand er einen völlig anderen Umgang mit Stress und gewann Lebensfreude und Lebensqualität zurück. Dieser Background macht seine Kurse so besonders und die Vermittlung der Methode authentisch.

Hinter MBSR verbirgt sich ein mentales Trainingsprogramm, dessen Erfolg durch jahrzehntelange wissenschaftliche Studien belegt wurde. Die Kurse sind frei von esoterischen oder religiösen Aspekten und für Jedermann ohne Vorkenntnisse geeignet.

Mit ReBrainYourself.de bietet Sven Asmus als Mindfulness-Trainer achtsamkeitsbasierte Stressbewältigungskurse für Privatpersonen und Unternehmen an.

Kontakt

ReBrain Yourself

Sven Asmus

Otto-Ernst-Straße 31a

22605 Hamburg

040-82279642

sven.asmus@rebrainyourself.de

http://www.ReBrainYourself.de