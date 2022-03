Stressbedingte Schlafstörungen beheben & fit in den Tag

Erholsamer Schlaf stärkt die Gesundheit, das Wohlbefinden und auch die Leistungsfähigkeit

Brigitte Hettenkofer stellt neues Vortragsprogramm zum Thema Stressbedingte Schlafstörungen vor

Expertin für Guten Schlaf widmet sich aktuellen Fragestellungen der Pflegefachkräfte in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen.

Frankfurt, den 29. März 2022. Die Schlaf-Expertin Brigitte Hettenkofer, Frankfurt, hat jetzt ihr Vortragsprogramm 2022 rund um Guten Schlaf vorgestellt. Die erfahrene Schlaftrainerin greift in ihren Vorträgen aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich stressbedingten Schlafstörungen auf. “Ich freue mich, dass jetzt nach der langen Corona-Pause wieder vermehrt Veranstaltungen aller Art mit größerem Publikum stattfinden. In das Vortragsrepertoire zum Thema Erholsamer Schlaf habe ich wissenschaftlich und aktuelle Themen gepackt”, sagt Brigitte Hettenkofer. Das Angebot richtet sich an Pflegefachkräfte in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen. Die Belastungen haben in dieser Berufsgruppe Corona bedingt zugenommen. Das fördert die Schlafstörungen zusätzlich.

In “Befreie dich von deinen Schlafstörungen” geht es um Schlafstörer und -förderer. Es wird die effektive Schlafimagination angeleitet. So funktioniert es mit dem Schlaf wieder besser.

Das Thema “Schlaf und Schichtarbeit” befasst sich damit, wie der Schlaf im Schichtdienst verbessert werden.

Brigitte Hettenkofer bereichert mit ihren Vorträgen und Keynotes unter anderem Tagungen, Kongresse, Kickoff-Veranstaltungen, Partnertreffen und viele weitere Event-Formate in jeglicher Gruppengröße. Der Vortragsstil ist humorvoll und inspirierend. Es gibt interaktive Übungen, die im Alltag angewendet werden. Jedes Thema ist hinsichtlich der Länge an den Bedarf des Veranstalters flexibel angepasst werden. Möglich sind Varianten mit 20, 30 und 40 Minuten.

Auf Anfrage führt Brigitte Hettenkofer interaktive Workshops, Trainings und Seminare zu den genannten Themen durch.

Interessierte Veranstalter erfahren hier mehr: https://brigittehettenkofer.de/wieder-besser-schlafen/

Über Brigitte Hettenkofer:

Brigitte Hettenkofer leitet über 20 Jahren Seminare für Guten Schlaf, Stressbewältigung und Resilienz in Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und Unternehmen. Die psychische Gesundheit und die Leistungsfähigkeit wird nachhaltig gestärkt.

Brigitte Hettenkofer unterstützt seit über 20 Jahren Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und Unternehmen mit ihren Resilienz-, Stressbewältigungs- und Schlaf-Seminaren.

Der Nutzen ist, dass die Mitarbeiter*innen psychisch gesünder werden und ihre ganze Leistungsfähigkeit ins Unternehmen einbringen können.

Kontakt

NeuroResilienz

Brigitte Hettenkofer

Homburger Landstr. 193

60435 Frankfurt

0174 3029753

info@brigittehettenkofer.de

http://www.brigittehettenkofer.de

