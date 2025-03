Strix Group übernimmt niederländischen E-Commerce-Player Sition

Beschleunigung der europäischen Expansion

Die Strix Group, eine führende europäische Digital-Commerce-Agentur, gibt die Übernahme des E-Commerce-Spezialisten Sition bekannt. Als renommierter Player im niederländischen E-Commerce-Markt betreut dieser Markengrößen wie unter anderem Fleurop, Intersport, Ten Cate und Janssen Fritsen. Sition ist darüber hinaus sowohl Shopware Gold Partner als auch Shopify Plus Partner.

Vor wenigen Wochen hatte DELTA Equity Partners in die Strix Group investiert, um das Unternehmenswachstum durch eine Buy-and-Build-Strategie zu beschleunigen. Nun folgt mit Sition die erste Akquisition zum weiteren Ausbau des europäischen Agenturnetzwerkes. Die beiden Gründer von Sition, Michel Doens und Dennis Bottram, verbleiben in ihrer Position und treten darüber hinaus dem Strix Leadership Team bei. Die Kontinuität im Führungsteam gewährleistet, dass Sition seine umfassende E-Commerce-Expertise optimal in die Organisation einbringen kann.

Dennis Bottram, Geschäftsführer und Mitgründer von Sition:

„Dieser Schritt passt perfekt zu unseren Wachstumsambitionen und eröffnet unserem Team neue sowie internationale Möglichkeiten. Durch die Bündelung der Expertisen können wir in der E-Commerce-Welt noch mehr bewirken und unsere Kunden noch besser unterstützen. Die ersten gemeinsamen Schritte fühlen sich bereits jetzt vertraut und richtig an. Sition und Strix teilen die gleiche Leidenschaft für digitale Innovationen, technologischen Fortschritt und exzellenten Kundenservice – ich freue mich darauf, eine starke gemeinsame Zukunft aufzubauen!““

Marc-Paul Brandt, CEO der Strix Group:

„Ich freue mich sehr, dass Sition jetzt Teil von Strix ist. Wir kennen uns seit Jahren und das tiefe E-Commerce-Wissen von Dennis und Michel hat mich immer beeindruckt. Gemeinsam werden wir nun unsere Strategie vorantreiben, die führende Digital-Commerce-Agentur in Europa zu werden. Durch die Übernahme verdoppeln wir unser Team in den Niederlanden und gewinnen unglaubliches Talent hinzu. Unser Wettbewerbsvorteil ist unsere klare Spezialisierung auf Shopify, Shopware und Magento.“

Die Übernahme von Sition unterstreicht die Wachstumsstrategie der Strix Group, in den europäischen Schlüsselmärkten eine zentrale Position als Experte für E-Commerce einzunehmen. Mit einer starken internationalen Aufstellung und seinem umfassenden Ökosystem aus Spezialisten ermöglicht es Strix damit Kunden, ihr grenzüberschreitendes E-Commerce-Wachstum nahtlos, effizient und dynamisch voranzutreiben.

Michel Doens, Geschäftsführer und Mitgründer von Sition:

„Dieser Schritt schafft neue Chancen – für unsere Kunden und für uns als Team. Gemeinsam sind wir jetzt der größte und erfahrenste Shopware-Partner in der Benelux-Region. Gleichzeitig verstärken wir unser Wachstum als Shopify Plus Partner, insbesondere in den schnell wachsenden Märkten Deutschland und den Niederlanden.“

Die Integration von Sition in die Strix Group hat bereits begonnen – mit dem Ziel, eine reibungslose Übergangsphase für Kunden und Mitarbeiter“innen zu gewährleisten. Die gebündelte Expertise führt zu einer noch breiteren Service-Palette, stärkeren technologischen Fähigkeiten und einem hochdynamischen Ansatz für E-Commerce-Innovationen der nächsten Generation.

Weitere Informationen unter: https://www.strix.net/de

Über die Strix Group:

Die Strix Group ist eine internationale Agentur für digitalen Handel mit über 200 E-Commerce-Spezialisten, die von Standorten in Polen, den Niederlanden und Deutschland aus arbeiten. Die Strix Group ist Shopify Plus-Partner und Shopware Platinum-Partner. Die Strix Group arbeitet für führende B2B-, Einzelhandels- und D2C-Unternehmen im gehobenen Mittelstand, darunter Kunden wie Interpneu, Brita, Lancerto, Semilac und Skins.

Über Sition:

Sition ist eine niederländische E-Commerce-Agentur mit Sitz in Den Bosch, gegründet im Jahr 2000. Das Unternehmen hat sich zu einem führenden E-Commerce-Spezialisten in den Niederlanden entwickelt und war einer der ersten Shopware-Partner in der Benelux-Region. Sition gewann bereits die Auszeichnung „Shopware Partner of the Year“ und betreut Kunden wie Fleurop, Ten Cate, Vehikit, Janssen Fritsen, ROBBShop, Intersport und Anna van Toor.

