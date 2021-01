Susanne Hecker – Neuer Partner bei MSU Executive Search

Susanne Hecker ist neue Partnerin bei der MSU Executive Search GmbH

Am 01.11.2020 ist Susanne Hecker als Partnerin bei der MSU Executive Search GmbH eingestiegen.

Ihr Beratungsfokus liegt auf der Begleitung von Executive Search-Mandaten in der CFO-Practice, der Besetzung von Führungspositionen in den Funktionen Human Resources, Finanzen, Recht und Steuern.

Als Personalberaterin berät Susanne Hecker vorrangig internationale Klienten aus den Branchen Automobile / Automotive, eCommerce, Technology und Professional Services. Ihr Netzwerk wird sie von nun an unter dem Dach der MSU Group weiterhin pflegen und für die Personalberatung weiter ausbauen. Susanne Heckers Spezialgebiet sind diskret-vertrauliche Suchmandate in der EMEA-Region, die eine verlässliche Markt-Recherche und eine effiziente, individuelle Ansprache erfordern.

Die MSU Executive Search GmbH ist eine spezialisierte Executive Search-Boutique. Eine Personalberatung mit mehr als 20 Jahren Rekrutierungserfahrung in diversen Märkten und Sektoren. Im Fokus der angebotenen Beratungs-Dienstleistungen stehen bei MSU Executive Search die Auswahl und die Beurteilung von Aufsichtsräten, Führungskräften und hochspezialisierten Fachkräften im nationalen wie internationalen Umfeld. Mit der Verpflichtung von Susanne Hecker wird die etablierte Boutique-Beratung ihre Kompetenzen im internationalen Markt verstärken.

Die MSU Executive Search GmbH ist seit über 20 Jahren als erfolgreiche Personalberatung im Markt etabliert. Auch 2020 wurde die Boutique-Beratung wieder vom FOCUS-Magazin als TOP-Personaldienstleister in der Kategorie Executive Search ausgezeichnet und mit dem entsprechenden Qualitätssiegel ausgestattet.

MSU Executive Search ist Teil der MSU Group (Management-Beratung für Strategie und Umsetzung GmbH). Die Unternehmensberatung wurde 1990 gegründet und berät internationale Klienten zu innovativen Business- und Sales-Strategien, Marketingkonzepten sowie Digitalisierung und IoT.

