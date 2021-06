SWAN spendet Headsets an die Jakob-Wassermann-Schule

Für besseres Lernen: Logistikexperte unterstützt Bildungsauftrag des Sonderpädagogischen Förderzentrums Fürth-Süd

Augsburg/Nürnberg, 09. Juni 2021 – Die SWAN GmbH hat dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Jakob-Wassermann-Schule in Fürth-Süd einen Klassensatz hochwertiger Marken-Headsets im Wert von 500 EUR gespendet. Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig Unterricht in ungestörten Umgebungen für alle Beteiligten ist. Für das Projekthaus für SAP-Logistik ist es daher eine Herzensangelegenheit, die Lernbedingungen der Schüler*innen zu verbessern und motiviertes Lernen im digitalen Klassenzimmer zu unterstützen.

Die Einführung von Homeschooling und Hybridunterricht hat im Bildungssektor massive Einschränkungen mit sich gebracht. Seit fast 15 Monaten werden dadurch effektives Unterrichten beeinträchtigt und kontinuierliches, konzentriertes Lernen erschwert. Dabei bleiben gerade Kinder mit besonderem Förderbedarf oftmals auf der Strecke.

Für optimale Lernbedingungen fehlt es an vielen Schulen nach wie vor an IT-Ausstattung. Daher hat die SWAN GmbH dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Jakob-Wassermann-Schule in Fürth-Süd einen Klassensatz hochwertiger Marken-Headsets im Wert von 500 EUR gespendet. Die Kinder nutzen die neuen Geräte in Verbindung mit den schuleigenen Tablets im digitalen Unterricht. “Dank der Headsets können sich die Kinder ungestört von Lärmpegel und Ablenkungen durch die Mitschüler*innen auf ihr eigenes Lernen konzentrieren. Das ist für alle eine große Hilfe und Grund zur Freude!”, sagt Schulleiterin Dr. Petra Reinhardt.

An der Jakob-Wassermann-Schule werden Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren, die in den Bereichen Sprache, Lernen und/oder Verhalten besondere Unterstützung benötigen, in kleinen Klassen betreut und individuell gefördert. Die meisten Kinder besuchen die Einrichtung für einige Jahre mit dem Ziel, wieder in eine Regelschule zurückkehren zu können.

“Bildung ist Zukunft – daran hat auch Corona nichts geändert. Deshalb wollen wir denjenigen Schüler*innen helfen, die unter den Einschränkungen der Pandemie besonders zu leiden haben. Wir freuen uns, dass die Kinder mit den gespendeten Headsets Spaß am Lernen haben und wir damit auch die Eltern und Lehrkräfte in diesen schwierigen Zeiten unterstützen können”, so SWAN-Geschäftsführer Alexander Bernhard.

Über SWAN GmbH

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Nürnberg, Wächtersbach und Altenstadt an der Waldnaab implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Anlagenmodernisierung sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-Ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne. Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektro/Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von Distributionslagern als auch bei Produktionsver- und -entsorgung.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die im Jahr 2011 gegründete SWAN ihren über 70 Mitarbeiter*innen Veränderung und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen “New-Way-of-Working”-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

Bildquelle: @ Jakob-Wassermann-Schule