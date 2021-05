Sweepatic expandiert mit Oliver Bareiss als neuen Growth Manager in den DACH-Markt

Attack Surface Management-Plattform optimiert Bedrohungserkennung in Unternehmens-IT

Leuven/Belgien, 7. Mai 2021 – Sweepatic, europäischer Anbieter einer Attack Surface Management-Plattform, hat sich in den letzten Jahren schnell vom Start-Up zum Scale-Up entwickelt. 2016 gegründet, verzeichnet das Unternehmen heute zahlreiche Kunden und Partner weltweit. Der Anbieter unterstützt mit seiner Lösung Firmen dabei, die Angriffsfläche in ihrer IT zu reduzieren und sich proaktiv vor Cyberattacken zu schützen. Mit Oliver Bareiss als neuen Growth Manager für die DACH-Region erhält Sweepatic leichteren Zugang zum mitteleuropäischen Markt.

Die Cloud-basierte Plattform von Sweepatic bietet eine 24/7-Überwachung der IT-Infrastruktur und erstellt einen umfassenden Datensatz über die Angriffsflächen der Online-Präsenzen von Unternehmen. Dazu verfügt die Lösung über automatisch und synergetisch interagierende Module, die die Daten zur weiteren Auswertung erfassen. Durch künstliche Intelligenz ist die Plattform in der Lage, die Analyse ereignisorientiert zu steuern. Fortschrittliche Techniken ermöglichen es, dass die vollautomatisierte Arbeit der Plattform im Hintergrund ablaufen kann und Mitarbeiter bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten nicht gestört werden. Die bei der Analyse gewonnenen Erkenntnisse lassen sich durch IT-Verantwortliche einfach umsetzen.

Monitoring-Plattform stößt auf positive Resonanz

Die positive Resonanz, die Sweepatic durch seine Lösung auf dem Markt erfährt, motivieren den Anbieter, seinen Kundenstamm in der DACH-Region zu erweitern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen Oliver Bareiss zum Growth Manager DACH ernannt. “Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe bei Sweepatic und bin überzeugt davon, dass die Lösung in der Region gut ankommen wird”, sagt Oliver Bareiss. “Die Attack Surface Management-Plattform übernimmt vollautomatisch die Bedrohungserkennung und -analyse in der Unternehmens-IT, sodass Sicherheitslücken schnell entdeckt und durch die Systemverantwortlichen umgehend behoben werden können. Dadurch wird der gesamte Prozess optimiert und Sicherheitsteams werden deutlich entlastet.”

“Wir sehen ein großes Potenzial im DACH-Markt und haben uns deswegen dazu entschieden, unsere Aktivitäten hier weiter zu forcieren. Mit Oliver Bareiss haben wir einen im IT-Security Bereich erfahrenen und gut vernetzten Growth Manager an Bord geholt, um den Ausbau unseres Partnernetzwerks gezielt vorantreiben zu können”, sagt Chris De Hous, COO bei Sweepatic. “Wir treffen mit unserer Lösung den Nerv der Zeit, da gerade im Zuge der Digitalisierung die online-Präsenzen in Unternehmen und damit auch die Verlinkungen im Cyberspace enorm wachsen. Das bereitet den Verantwortlichen oft Probleme, da sie ihre Angriffsflächen nicht mehr alle auf dem Radar halten können. Mit unserer Plattform erhalten sie die erforderlichen Analysedaten in Echtzeit und sind so in der Lage, unmittelbar auf Bedrohungen aus dem Netz zu reagieren.”

Über Sweepatic:

Sweepatic ist ein europäischer Anbieter einer Attack Surface Management-Plattform. Die cloudbasierte SaaS-Plattform automatisiert mithilfe künstlicher Intelligenz die kontinuierliche Bedrohungserkennung, Sicherheitsanalyse sowie das Monitoring und Management aller mit dem Internet verbundenen Assets – und macht Unternehmen auf diese Weise für Cyberkriminelle zu einem unbeliebten Angriffsziel. Als 24/7-Security-Mitarbeiter liefert die Sweepatic-Plattform regelmäßig Echtzeit-Informationen zur Angriffsfläche auf einem übersichtlichen Dashboard und per Benachrichtigung. Auf diese Weise unterstützt Sweepatic Unternehmen dabei, die Angriffsfläche zu reduzieren, zu strukturieren und Beobachtungen zu priorisieren. Mehr erfahren Sie unter https://www.sweepatic.com/de/

Firmenkontakt

Sweepatic

Oliver Bareiss

Kapeldreef 60

3001 Leuven

+49160-4413962

o.bareiss@sweepatic.com

https://www.sweepatic.com/de/

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Katharina Jendrny

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600

sweepatic@sprengel-pr.com

https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.