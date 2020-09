Sympathica feiert 35-jähriges Firmenjubiläum

Die Elite-Partnervermittlung führt seit 35 Jahren zuverlässig Herzen zueinander

04.09.2020, Herzebrock-Clarholz. Die Partnervermittlung Sympathica vermittelt seit 1985 erfolgreich glückliche Partnerschaften in ganz Europa. Jetzt feierte Sympathica ihr 35-jähriges Firmenjubiläum.

Der Firmensitz in Nordrhein-Westfalen ist nur einer der Standorte der erfolgreichen Agentur, die Büros in Berlin, Düsseldorf, München, Frankfurt und Wien unterhält. Damit ist sie die einzige Agentur, die Präsenzen an mehreren Standorten anbietet – und nicht nur Briefkästen. Anita und Philipp Schwarzenberg sind die Geschäftsführer von Sympathica und stolz darauf, seit 35 Jahren echten Menschen echtes Glück zu vermitteln.

Sympathica richtet sich an Menschen auf der Suche nach einer festen Partnerschaft

Seit den kleinen, bescheidenen Anfängen der Agentur, richtet sich Anita Schwarzenberg und ihre Agentur Sympathica ausschließlich an jene Singles, die sich auf der Suche nach einer festen Beziehung befinden. Bereits nach wenigen Jahren spezialisierte sich Schwarzenberg auf Singles aus dem gehobenen Mittelstand bis hin zu Upperclass.

Mit diesem Konzept war Sympathica schnell erfolgreich. Die Maxime von Sympathica ist auch nach 35 Jahren noch immer: “zuverlässig, persönlich und einfühlsam arbeiten – im Namen der Liebe.” Zu der Kundschaft von Sympathica gehören heute Prominente aus Politik und Wirtschaft, sowie internationale Führungspersönlichkeiten, Akademiker, Unternehmer und Privatiere.

Individuelle Beratung für eine erfolgreiche Partnersuche

Ganz bewusst grenzt sich die Partnervermittlung von auch bekannten Diensten wie Tinder & Co. ab. Denn für Sympathica stehen wissenschaftliche Aspekte sowie soziologische Faktoren des Verliebens und der Partnersuche im Vordergrund. Damit bietet Sympathica eine besondere Dienstleistung an, denn sie beobachtet und werten nicht nur Verhaltensmuster aus, sondern gibt ihren Kunden auf Basis aktuellster Erkenntnisse und bewährter Erfahrungen individuelle und konkrete Hinweise für die positive Partnerschaftsgestaltung.

Sympathica arbeitet persönlich

Damit die Partnersuche mit Hilfe von Sympathica auch zum bestmöglichen Abschluss gebracht werden kann, arbeitet die Agentur individuell und persönlich mit ihren Kunden zusammen. Nach der Kontaktaufnahme erfolgt zunächst ein persönliches Gespräch in einem der Büros von Sympathica oder, auf Wunsch, beim Kunden zuhause. Anschließend erarbeitet das Team von Sympathica auf Basis des Gesprächs, der langjährigen Erfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnisse den Erstkontakt.

Sympathica Elite Partnervermittlung ist eine persönliche Partneragentur, gegründet 1985 von Anita G. Schwarzenberg und nunmehr als Familienunternehmen in 2. Generation tätig. Anita G. und Philipp Schwarzenberg sind spezialisiert auf die Vermittlung renommierter Persönlichkeiten, Führungskräften, Managern, Unternehmern, Akademikern und internationalen VIPs. Tätig in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist Sympathica die einzige Agentur, die echte Büros an verschiedenen Standorten unterhält (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, München und Wien; weitere in Planung). Seit diesem Jahr betreibt Philipp Schwarzenberg auch eine eigene Sparte der Partnervermittlung für homosexuelle Männer, Elite Contacts. Herr und Frau Schwarzenberg sind bekannt aus Print- und Rundfunkmedien.

Kontakt

SYMPATHICA – Elite Partnervermittlung

Philipp Schwarzenberg

Propst-Ermward-Ring 62

33442 Herzebrock-Clarholz

49 5245 870013

–

ps@sympathica.com

https://www.sympathica.com

Bildquelle: AdobeStock_312032574