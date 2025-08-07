Syndigo unter den Top-Anbietern für PXM- und PIM-Lösungen im digitalen Handel

Auszeichnung als „Leader“ im „IDC MarketScape: Worldwide PXM and PIM Plus Applications for Digital Commerce 2025 Vendor Assessment“

Syndigo, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen im Bereich Product Experience Management (PXM) und Master Data Management (MDM), wurde im „IDC MarketScape: Worldwide PXM and PIM Plus Applications for Digital Commerce 2025 Vendor Assessment“ (Dokument-Nr. US50626624, Juni 2025) als “ Leader“ eingestuft.

„Unserer Ansicht nach unterstreicht diese jüngste Auszeichnung einmal mehr das klare Bekenntnis von Syndigo“, so Simon Angove, CEO von Syndigo. „Wir helfen Markenherstellern und Einzelhändlern dabei, leistungsstarke, KI-gestützte Produkterlebnisse zu realisieren, mit denen sie ihre Conversion-Raten steigern und den digitalen Handel beschleunigen. Dafür haben wir eine modulare cloudnative Plattform geschaffen, die sich flexibel an die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden anpassen lässt und die Kunden dabei unterstützt, Verbraucher am jeweiligen Point of Sale zu erreichen.“

Syndigo war eines von elf Unternehmen, die in dem Bericht des Marktforschungsunternehmens International Data Corporation (IDC) bewertet wurden. Im Report heißt es: „Syndigo eignet sich besonders für Unternehmen, die einen stabilen Anbieter mit bewährten Implementierungsmethoden und starker Partnerunterstützung suchen.“

„Mit dem branchenweit größten Netzwerk von Marken und Einzelhändlern sowie KI-gestützten „GoPilots“ und prozessbeschleunigenden vordefinierten Modulen helfen wir unseren Kunden, ihre Produktinhalte effizient auszuspielen und deren Performance über alle Kanäle hinweg zu optimieren“, erklärt Simon Angove. „Unsere Plattform vereint erstklassige Einzellösungen in einem einheitlichen, modular zusammensetzbaren Ökosystem – von Grund auf neu entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen des digitalen Handels gerecht zu werden.“

Weitere Informationen zu den Stärken von Syndigo, die zu dieser Bewertung geführt haben, erhalten Sie in diesem Auszug des Reports in englischer Sprache.

Über IDC MarketScape

Das IDC-MarketScape-Modell zur Bewertung von Anbietern wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Studie basiert auf einer strengen Bewertungsmethodik, die sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigt und die Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt in einer Gesamtgrafik zusammenfasst. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem sich die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von Technologieanbietern sinnvoll vergleichen lassen. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

Syndigo ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Product Experience Management (PXM). Das Unternehmen stellt AI-native Datenlösungen für den Handel zur Verfügung, mit denen sich verborgene Ineffizienzen hinter den Produktdaten in einer End-to-End-Plattform beseitigen lassen. Syndigos erstklassige vollständig integrierte PXM-Lösung umfasst Master Data Management (MDM), Product Information Management (PIM), Core Syndication, Enhanced Content und Digital Shelf Analytics. Damit unterstützt Syndigo Kunden dabei, ihre Produkt- und Geschäftsdaten zu zentralisieren, nahtlos mit Einzelhändlern, Lieferanten und Partnern zusammenzuarbeiten und das Produkterlebnis in Echtzeit zu optimieren – für mehr Wachstum und eine stärkere Kundenbindung. Syndigos umfassende und kombinierbaren Lösungen sind flexibel, erweiterbar und lassen sich problemlos in bestehende Technologie-Stacks integrieren.

Syndigo betreut weltweit über 12.000 Unternehmen aus den Kernbranchen Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter (CPG), Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie, Wellness und Kosmetik, Haushaltwaren und Heimwerkerbedarf, Unterhaltungselektronik, Automobil sowie Bekleidung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.syndigo.com

Firmenkontakt

Syndigo

Franziska Kliemann

Im Technologiepark 1

15236 Frankfurt (Oder)

+49 151 18182182



https://syndigo.com/

Pressekontakt

möller horcher

Amelie Zawada

Frankfurter Straße 151A

63303 Dreieich

+49 3731 2070 916



https://www.moeller-horcher.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.