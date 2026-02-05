TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES etabliert umfassendes Total Solution System für die Auftragsfertigung von Testkits, einschließlich In-vitro-Diagno

Erweiterung der Produktionskapazität durch Automatisierung senkt Herstellungskosten und verkürzt Lieferzeiten

Tokio, Japan – TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd., verantwortlich für das industrielle Edelmetallgeschäft von TANAKA, hat ein Komplettlösungssystem für die Auftragsfertigung verschiedenster Testkits, einschließlich In-vitro-Diagnostika, etabliert. Das neue System deckt sämtliche Prozesse von der Entwicklung bis zum fertigen Endprodukt ab.

Bislang war TANAKA in erster Linie für die Entwicklung und Herstellung von Testkits bis zur Massenproduktion von Extraktionsreagenzien spezialisiert. Mit der nun erfolgten Einrichtung dedizierter Produktionslinien für die Abfüllung und Verpackung von Extraktionsreagenzien ist TANAKA erstmals in der Lage, alle Produktionsschritte vollständig intern durchzuführen. Dadurch kann TANAKA Kosten und Zeit für externe Outsourcing- und Transportleistungen reduzieren und hochwertige Produkte schneller an Kunden ausliefern.

Darüber hinaus plant TANAKA, die Produktionskapazitäten und Lieferzeiten weiter zu optimieren. Hierzu sollen bis März 2026 zusätzliche, hochmoderne, automatisierte Montage- und Reagenzabfüllanlagen in Betrieb genommen werden.

Hohe Flexibilität durch integriertes Produktionssystem

Mit dem Total Solution System wird TANAKA in der Lage sein, umfassende Vertragsdienstleistungen anzubieten, von der Entwicklung und Herstellung von Testkits über die Großproduktion bis hin zur Abfüllung und Verpackung von Extraktionsreagenzien. Kunden profitieren dabei von einer nahtlosen Begleitung entlang der gesamten Produktentstehung sowie von der Möglichkeit, gezielt einzelne Produktionsschritte zu beauftragen.

Durch die Bündelung zentraler Produktionsprozesse im eigenen Haus stärkt TANAKA zudem die Versorgungssicherheit und das Qualitätsmanagement.

Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Diagnosetestkits für eine Vielzahl von Krankheitsfeldern und Beispiele für deren Einsatz

TANAKA bietet In-vitro-Diagnostika für eine Vielzahl von Infektionskrankheiten an, darunter Atemwegsinfektionen wie Influenza und COVID-19 sowie Dengue- und Zika-Viren. Die Testkits sind kompatibel mit verschiedenen Probenarten wie Speichel, Blut und Urin und ermöglichen schnelle und genaue Tests in klinischen Umgebungen.

Beispiele für Krankheitsbereiche, für die TANAKA Tests bereitstellt

Infektionen der Atemwege

– Influenzavirus

– Adenovirus

– RS-Virus

– Humanes Metavirus

– COVID-19

– Beta-hämolytische Streptokokken der Gruppe A (Streptococcus pyogenes)

Durch Mücken übertragene Infektionskrankheiten

– Dengue-Virus

– Zika-Virus

– Chikungunya-Virus

Geburtshilfe

– Schwangerschaftstests

Technische Basis und Ausblick

TANAKA begann um 2006 mit der Forschung und Entwicklung im Bereich der In-vitro-Diagnostik und hat seitdem Technologien rund um nanokolloidales Gold (Au) entwickelt. Das Unternehmen verfügt über eine Vielzahl von Technologien, die die Verbesserung der Reagenzienleistung bei immunochromatographischen Assays unterstützen, darunter Proteinimmobilisierungstechnologie, Technologie zur Unterdrückung unspezifischer Absorption und Technologie zur Verbesserung der Antigen-Antikörper-Reaktion. TANAKA bietet die Auftragsfertigung hochwertiger Testkits an, die diese Technologien in Übereinstimmung mit dem ISO 13485-System nutzen.

Auf Grundlage des integrierten Systems beabsichtigt TANAKA, gemeinsam mit Partnerunternehmen neue diagnostische Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig einen Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen sowie zur Weiterentwicklung der Medizin zu leisten.

Unternehmen Informationen

Über TANAKA

Seit der Gründung im Jahr 1885 hat TANAKA ein breit gefächertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle, Marktführer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte für die Industrie, sondern auch für den Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermögenswerten auch für den Privatgebrauch. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit 5,591 Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten Nettoumsatz von 846.9 Milliarden Yen (ca. 5,2 Milliarden Euro).

