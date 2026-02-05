TQ spendet 3.000 Euro an zwei regionale Nachbarschaftshilfen

Mit dem Erlös seiner letztjährigen Weihnachtstombola unterstützt der Elektronikspezialist die Nachbarschaftshilfen in Seefeld und in Hechendorf

Seefeld, 5. Februar 2026: Am vergangenen Donnerstag fand die Scheckübergabe des Spendenerlöses der traditionellen TQ-Weihnachtstombola an die beiden Nachbarschaftshilfen in Seefeld und in Hechendorf statt. Über die Tombola kamen 1.407 Euro zusammen, die von der TQ-Geschäftsführung auf 3.000 Euro aufgerundet wurden und zu je 50 Prozent an die beiden regionalen Vereine gehen. Die Nachbarschaftshilfen Seefeld und Hechendorf freuen sich sehr über die Spende, die dazu beiträgt, dass sie Bürgerinnen und Bürger in vielen Belangen unterstützen können.

Wie jedes Jahr verloste die TQ-Group auch 2025 wieder sämtliche Weihnachtsgeschenke, die das Unternehmen erhalten hatte. Der Erlös der TQ-Weihnachtstombola kommt traditionell sozialen Einrichtungen zugute. In diesem Jahr dürfen sich die Nachbarschaftshilfen in Seefeld und in Hechendorf über die Spende freuen. Die Nachbarschaftshilfen sind ehrenamtliche Vereine und unterstützen seit vielen Jahren Menschen in Not. Unter anderem unterstützen sie ältere Menschen im Alltag oder Familien bei der Betreuung von Klein- und Schulkindern im Umkreis. Ebenso betreiben die Vereine kostengünstige Kleiderbörsen sowie Flohmärkte und fördern mit Ausflügen, Kaffeenachmittagen und Kinobesuchen den sozialen Zusammenhalt in der Region.

Die Nachbarschaftshilfe Hechendorf will die finanzielle Unterstützung nutzen, um eine neue Garderobe für die Kinder in der Mittagsbetreuung anzuschaffen. Die Nachbarschaftshilfe Seefeld wiederum wird ihre Spende in eine Industriespülmaschine für die Mittagsbetreuung investieren.

Nachbarschaftshilfe Hechendorf: v.l.n.r. 1. Vorstand Monika Regensburger, 2. Vorstand und Leitung Mittagsbetreuung Claudia Salcher, Natalie Meier (TQ)

Nachbarschaftshilfe Seefeld: v.l.n.r. 1. Vorstand Johanna Senft, Natalie Meier (TQ), 2. Vorstand Brigitte Altenberger

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 15 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

