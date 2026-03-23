Tanzen im sportspaß-Sportcenter City Nord in Hamburg

Bewegung, Rhythmus und ein besonderes Ostergeschenk – Umfangreicheds Tanzangebot – 19 Kurse

Hamburg, 23. März 2026. Wer Lust und Spaß an Bewegung, Musik und gute Laune hat, ist im Sportcenter City Nord von sportspaß, Hamburgs größtem Freizeit- und Breitensportverein, genau richtig. Das umfangreiche Tanzangebot mit insgesamt 19 Kursen lädt Anfängerinnen und Anfänger ebenso wie Fortgeschrittene dazu ein, verschiedene Tanzstile auszuprobieren – von südamerikanischen Rhythmen über klassische Standardtänze bis hin zu modernen Fitness-Tanzformaten.

Vielleicht auch eine schöne Idee zu Ostern: Gemeinsam tanzen lernen, aktiv sein und dabei wertvolle Zeit miteinander verbringen.

Samstag ist Tanz-Tag

Besonders viel Rhythmus gibt es im Sportcenter City Nord (Überseering 19-31, 22297 Hamburg) am Samstag. Hier finden gleich mehrere Tanzangebote hintereinander statt.

Paare kommen beim Tango Argentino (Level 1-3) auf ihre Kosten. Gleich drei Kurse hintereinander finden jeweils um 16.15 Uhr, 17.15 Uhr und 18.15 Uhr statt. Der improvisierte Paartanz aus Südamerika gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und lebt von der intensiven Verbindung zwischen den Tanzpartnern. Statt festgelegter Schrittkombinationen entsteht ein tänzerischer Dialog, der Musik und Emotionen interpretiert.

Ein besonderes Highlight ist außerdem der Tanzclub für Paare am Samstag um 18.00 Uhr. In 110 Minuten werden beim freien Tanzen mit Trainer verschiedene Tänze wie Walzer, Tango, Foxtrott, Kizomba oder Cha-Cha-Cha kombiniert. Der Kurs richtet sich an alle, die ihre Tanzkenntnisse vertiefen oder regelmäßig gemeinsam tanzen möchten.

Neuer Line-Dance-Kurs

Auch ein neues Angebot startet in diesem Frühjahr: Am 26. März um 18.00 Uhr beginnt ein Line-Dance-Kurs für Einsteigerinnen und Einsteiger. Line Dance ist ein choreografierter Gruppentanz, bei dem in Reihen und Linien nebeneinander getanzt wird. Zu Country-Musik, Pop oder Rock“n“Roll werden Schrittfolgen gemeinsam eingeübt. Die Kurseinheit dauert 80 Minuten und findet anschließend regelmäßig donnerstags statt.

Weitere Tanzangebote unter der Woche

Auch an den übrigen Tagen wird im Sportcenter City Nord getanzt:

Montags:

Zumba Gold um 16.00 Uhr und Zumba Fitness um 17.00 Uhr. Mit kraftvollen Rhythmen voller Lebensfreude geht es beim Samba / Samba-Reggae um 18.45 Uhr und 19.45 Uhr weiter.

Mittwochs:

Standard- und Lateintanz für Paare um 18.45 Uhr (Level 3) und 19.45 Uhr (Level 4) mit Tänzen wie Walzer, Tango, Rumba oder Cha-Cha-Cha. Bereits um 18.15 Uhr findet Zumba Fitness statt – mit Elementen aus verschiedenen Tanzstilen zu lateinamerikanischer Musik. Die rhythmischen Bewegungen zu Salsa, Merengue, Calypso oder Flamenco machen Spaß und sind leicht zu erlernen.

Donnerstags:

Zumba Fitness um 17.00 Uhr. Danach folgen Tanztechnik Standard/Latein für Paare um 18.30 Uhr und 19.30 Uhr sowie Tanztechnik Figuren um 20.30 Uhr.

Sonntags:

Bereits um 11.00 Uhr beginnt Zumba Fitness. Ab 16.00 Uhr startet dann Salsa Dance. Der temperamentvolle Tanz steht für Lebensfreude, elegante Hüftbewegungen und kreative Soloeinlagen, die sogenannten „Shines“. Heiße Salsa- und Latinomusik sorgen für eine Stunde voller Energie und Spaß.

Direkt im Anschluss folgt um 17.00 Uhr Zum-Dance, eine Mischung aus Tanz und Fitness. Elemente aus Salsa, Merengue, Cha-Cha-Cha, Samba und weiteren Tänzen werden mit Aerobic-Bewegungen kombiniert. Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Rhythmusgefühl und die Freude am Tanzen.

Viele Angebote sind sowohl für Einsteigerinnen und Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Spezielle „1er-Kurse“ richten sich gezielt an Anfängerinnen und Anfänger.

Tanzen zum günstigen Mitgliedsbeitrag

Ein besonderer Vorteil bei sportspaß: Für den monatlichen Mitgliedsbeitrag von nur 19,50 Euro können Mitglieder viele Angebote ohne zusätzliche Kursgebühren nutzen. Damit bietet der Verein ein umfangreiches Tanz- und Bewegungsprogramm zu vergleichsweisen günstigen Konditionen – ideal für alle, die regelmäßig aktiv sein möchten oder Tanzen einfach einmal ausprobieren wollen.

Weitere Informationen zu allen Kursen gibt es unter www.sportspass.de

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.Hinweis zum Insolvenzverfahren: Der Vereinsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Alle Kurse, Trainingsangebote und Veranstaltungen finden planmäßig statt. Die Mitglieder können ihr gewohntes Sportprogramm weiterhin vollumfänglich nutzen.

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