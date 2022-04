Tbs-pack GmbH und alpha-pack GmbH werden zum “Home of Packaging”!

Erftstadt, 13.04.2022 – Die Erftstädter Firmen tbs-pack GmbH und alpha-pack GmbH bekommen eine neue Dachmarke: Unter dem Namen “Home of Packaging” werden zukünftig Verpackungsmaschinen und Verpackungsmaterialien aller Art hergestellt und verkauft. Das Konzept, Maschinen, Materialien und Zubehör aus einer Hand anzubieten, ist einzigartig für die Rhein-Erft-Region und macht das Home of Packaging daher zum Allrounder unter den Verpackungsunternehmen.

Die mittelständischen Unternehmen tbs-pack GmbH und alpha-pack GmbH haben sich kürzlich unter der neuen Dachmarke “Home of Packaging” zu einer Unternehmensgruppe zusammengeschlossen. Der Standort der Unternehmensgruppe Home of Packaging liegt im nordrhein-westfälischen Erftstadt-Lechenich, in der Nähe von Köln.

Zuvor hatte sich das mittelständische inhabergeführte Unternehmen tbs-pack hauptsächlich auf die Herstellung und den Verkauf von Verpackungsfolien spezialisiert. Die alpha-pack GmbH hingegen legte den Fokus auf die Produktion von Verpackungsmaschinen. “Durch den Zusammenschluss der beiden Firmen unter der Dachmarke “Home of Packaging” haben wir ein regional einzigartiges Konzept entwickelt”, betont Thomas Stumpp, Geschäftsführer der neuen Unternehmensgruppe. “Kundinnen und Kunden können bei uns den kompletten Verpackungsprozess ihres Produktes abdecken. Indem wir aus den beiden Firmen – tbs-pack und alpha-pack – die Hauptkompetenz herausholen und in der neuen Unternehmensgruppe zusammenführen, können wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, alle notwendigen Materialien und Systemlösungen direkt über uns zu beziehen – von Verpackungsfolien, über Verpackungsmaschinen, bis hin zu Förderbändern und Etikettendruckern. Gerade in Zeiten von Lieferengpässen, können wir so sicherstellen, dass unsere Kundinnen und Kunden ihre Produkte schnell und zuverlässig verpacken können, ohne auf externe Zulieferer angewiesen zu sein”, so Stumpp.

Für Kunden, die über geringe räumliche Kapazitäten verfügen und ihre Produkte nicht eigenständig verpacken können, will das Home of Packaging zukünftig auch die Möglichkeit zur Lohnverpackung anbieten. “Uns ist es wichtig, unsere Kundinnen und Kunden so gut es geht zu entlasten. Wir möchten ihnen durch automatisierte Prozesse wichtige Zeit ersparen, die sie dann anderweitig nutzen können.”

Auch das Thema Nachhaltigkeit hat für das Home of Packaging einen hohen Stellenwert. Geschäftsführer Thomas Stumpp erklärt: “Die Verpackungsbranche hat nicht gerade den Ruf, besonders nachhaltig und umweltfreundlich zu sein. Deshalb möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, der Umwelt zuliebe Plastikmüll zu reduzieren. Wir setzen daher besonders auf recyclingfähige, biologisch abbaubare und bio-basierte Folien.” Die Castelli-Verpackungsfolien, die das Unternehmen eigens produziert, bekamen unlängst von dem Umweltdienstleister Interseroh und dem bifa Umweltinstitut das Zertifikat “sehr gut recyclingfähig” ausgestellt. “Wir freuen uns, dass unsere Folien im Test überzeugen konnten und arbeiten weiterhin auf Hochtouren daran, unser Portfolio an nachhaltigen Verpackungsmaterialien noch weiter auszubauen”, betont Thomas Stumpp.

Durch die hauseigene Photovoltaik-Anlage kann die Unternehmensgruppe außerdem autark arbeiten: Bis zu 100% des eigenen Strombedarfs können durch die 280 Kilowatt Anlage gedeckt werden und der Stromüberschuss wird kostengünstig und umweltbewusst wieder eingespeist.

Für Kund*innen und Interessent*innen öffnet das Home of Packaging ab April die Pforten zu seinem hauseigenen Showroom, wo Interessierte Verpackungsmaschinen und Materialien direkt vor Ort besichtigen und ausprobieren können.

