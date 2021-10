Thomas Stoklossa mit dem Excellence Award ausgezeichnet

Mit Rede zur Kundenbegeisterung am Internationalen Speaker Slam in Mastershausen teilgenommen

Wie kann ich meine Kunden begeistern und deren Herz gewinnen? Mit diesem Thema trat Thomas Stoklossa aus dem Landkreis Landsberg am Lech beim 7. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) am 17. September 2021 an. Die Herausforderung war, die eigene Botschaft innerhalb von vier Minuten kurz und knackig zu vermitteln. Dieser stellten sich insgesamt 80 Teilnehmer aus 8 Nationen, darunter Unternehmer, Künstler, Mediziner, Psychologen, Berater und Autoren aus der ganzen Welt. Mit ihrem Auftritt knackten sie den bisherigen Weltrekord in Mastershausen!

Was ist der Speaker Slam?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, bei dem die Redner mit ihren selbst gewählten Themen gegeneinander antreten. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum zu überzeugen! Denn danach wird das Mikrofon abgeschaltet. Zusätzlich müssen Perfomance, Stimme und Gestik passen. Den Event ins Leben gerufen hat Hermann Scherer, der selbst zu den TOP-Speakern zählt. Die Redner bieten an diesem Abend eine große Vielfalt an Themen, die von persönlichen Erfahrungen über Weisheiten des Lebens bis hin zu Businessthemen reichen. Aufgrund der Corona-Situation fand der Speaker Slam mit entsprechenden Schutzmaßnahmen statt und wurde gleichzeitig weltweit gestreamt.

Kunden begeistern und das Kundenherz gewinnen

Warum erinnert man sich nach mehr als 200 Jahren an Casanova, aber an den Einkauf in der letzten Woche nicht mehr? Dieser Frage ging der Vertriebs- und Marketingexperte Thomas Stoklossa in seiner Rede nach. Die Antwort liegt für ihn klar auf der Hand: Der Schlüssel liegt im Herz der Kunden! Inzwischen sind nicht nur Produkte austauschbar, sondern in der Folge auch die Unternehmen – daher sind alle gefordert, ihren Kunden Mehrwerte zu bieten und sie zu begeistern. Mit der Umsetzung der “drei E”-Strategie, nämlich Erwartungen erfüllen, Erlebnisse bieten und emotionale Mehrwerte schaffen, gewinnen die Unternehmen die Herzen ihrer Kunden und verankern sich dort. Ein wichtige Voraussetzung, um dem ruinösen Preiswettbewerb zu entgehen und unverwechselbar zu werden. “Kundenbegeisterung ist kein Zufall, sondern Strategie” ist seine Botschaft an die Unternehmen. Sein Wissen aus mehr als 30 Jahren im Vertrieb ist zusammen mit vielen Praxisbeispielen zur Kundenbindung in sein neues Buch “Die Kundenherzgewinner” eingeflossen, das Anfang November erscheint und vorab bestellbar ist.

Ausgezeichnet mit dem Excellence Award

Aus den Händen von Hermann Scherer erhielt Thomas Stoklossa den Excellence Award. Es war das erste Mal, dass er an einem solchen Speaker Slam teilgenommen hat. “Die Minuten vor dem Auftritt waren natürlich aufregend, aber auf der Bühne hat mir meine langjährige Berufserfahrung geholfen. Ich bin sehr dankbar für die vielen unbeschreiblichen Erlebnisse und Erfahrungen, bei denen ich so viele großartige Menschen kennenlernen durfte.”

Weltrekord

Zusätzlich zum eigenen Auftritt fieberten die Teilnehmer dem neuen Weltrekord entgegen. Denn dieser war noch bis kurz vor Beginn der Veranstaltung in Gefahr. Umso größer war die Freude, als die 80 Teilnehmer den neuen Weltrekord bei einem Speaker Slam in Mastershausen erreicht hatten. Soviele Redner wie an diesem Abend hat Mastershausen noch nie gesehen und gehört!

Thomas Stoklossa begleitet als Managementberater seit 20 Jahren viele Vertriebs- und Kundenbindungsprojekte. Er zeichnet sich verantwortlich für das Vertriebsmanagement im Firmenkundengeschäft bei einem bayerischen Wirtschaftsverband. In Seminaren und als Keynote-Speaker gibt er sein Wissen zur Vertriebsstrategie, dem B2B-Marketing und der Kundenbegeisterung weiter. Außerdem ist er als Autor tätig. Sein neues Buch “Die Kundenherzgewinner” erscheint ab Anfang November im Buchhandel und ist vorab bestellbar.

