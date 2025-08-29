Tierheimat ist Deutschlands Plattform für Tierfreunde und Tierschutz

Stuttgart im August 2025 – In Europa wurden 2025 neue Förderprogramme für Tierschutzvereine gestartet, um Tierarztkosten für adoptierte Tiere zu senken. Tierheimat unterstützt Tierbesitzer mit einer erstklassigen Tierversicherung. Diese bietet 100% Kostenerstattung für notwendige Behandlungen – ideal für Besitzer von Tieren von geprüften Züchtern oder aus dem Tierschutz. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Hohe Tierarztkosten sind eine der größten Sorgen von Tierbesitzern. Eine Operation kann schnell über 1.000 Euro kosten. Die Versicherung von Tierheimat deckt alles ab, von Routineuntersuchungen bis hin zu komplexen Behandlungen, ohne Wartezeit. Über 10.000 Tierbesitzer nutzen diese Lösung bereits. „Nach einer teuren Behandlung meines Welpen hat die Versicherung von Tierheimat alle Kosten übernommen“, sagt Paul aus Berlin. Solche Erfahrungsberichte unterstreichen die Zuverlässigkeit der Versicherung.

Im Vergleich zu anderen Anbietern, die oft über 50 Euro monatlich verlangen, bietet Tierheimat eine erschwingliche Alternative. Die Darstellung ist klar: Anstatt sich über Tierarztkosten zu sorgen, können Besitzer die Zeit mit ihrem Tier genießen. Dies ist besonders wichtig für Tiere von Züchtern, die oft spezifische Gesundheitsbedürfnisse haben. Die Plattform rahmt die Versicherung als Investition in ein sorgenfreies Leben mit dem Haustier.

Die Anmeldung ist einfach: Auf www.tierheimat.de werden die Daten des Tieres eingegeben, und der Versicherungsschutz kann beginnen. So sind Tiere von Züchtern oder aus dem Tierschutz optimal geschützt. Tausende zufriedene Kunden vertrauen auf diese Lösung, um ihre Tiere abzusichern.

Tierheimat, gegründet 2020 im Schwarzwald, ist Deutschlands Plattform für Tierfreunde und Tierschutz. Sie verbindet Tierbesitzer mit geprüften Züchtern und Tierschutzvereinen und bietet praktische Ratgeber von Adoption bis Zusammenleben. Interessierte können sich auf Instagram und Facebook der Community anschließen, um regelmässig Tipps, Videos und spannende Themen zu entdecken.

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

Kontakt

Tierheimat GmbH & Co. KG

Holger Baur

Flughafenstraße 59

70629 Stuttgart

0711-28699450



https://www.tierheimat.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.