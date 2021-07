Tipp Oil Vertriebsaufbau in Irak

Bergkamen, Nordrhein Westfallen- der Hersteller für Schmierstoffe Bergkanen / Germany hat mit Fraction Oil Company Erbil /Iraq zum heutigen Tage einen exklusive Vertrag , Vertriebsvereinbarungen auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Iraqische Raum geht hiermit exklusiv an Tippoil Manufacturer Ltd. CO KG.

10.06.2021, Bergkamen. Die Geschäftsführer der Fraction Oil Company aus Erbil/Iraq und der Tippoil Manufacturer Ltd. Co KG mit Sitz in Bergkamen/Nrw haben sich persönlich in den Geschäftsräumen der Tippoil Manufacturer in Bergkamen getroffen um eine zukünftige Geschäftliche Zusammenarbeit zu besprechen wie Herr Sebastian Maier, Ceo & Founder der Tippoil Manufacturer Ltd. CO KG berichtet “Ich bin sehr erfreut, solch einen guten Partner für den Vertrieb der Tippoil Produkte in Iraq gefunden zu haben und freue mich auf eine erfolgreiche und gute Geschäftliche Zusammenarbeit, der Iraqische Markt ist nicht nur interessant für Tippoil, sondern hat auch viel Potenzial.” Berichtet.

Fraction Oil Company Erbil werden das gesamte Produktsortiment des Schmierstoff Hersteller Tippoil Manufacturer den Kunden im Handel, Werkstätten und Tankstellen, sowie Automotiv Zubehör zum Kauf anbieten.

Mit diesem Partner haben wir Anlaufstellen vor Ort gefunden, die wissen, was qualitativ hochwertige Schmierstoff Produkte sind und können im kompletten Bereich durch langjährige Erfahrung ein maximales Knowhow einbringen.

Mit den “Main Markets” hat Tippoil mit Bestsellern Produkten der Schmierstoff Sparte aktuell in South America 20 % East Asia 25% South Asia 10% East Africa 10% West Africa 20% East Europe 15%

Auch In Iraq bietet Tippoil Manufacturer Ltd. CO KG die Produkt Garantie. Getreu der Devise: “Aus Deutschland für die ganze Welt” wurden durch diesen Vertrag ein weiterer wichtiger Markt für Tippoil Manufacturer erschlossen.

“Rebottle” ist das erste Pfandsystem in der Ölindustrie auf der ganzen Welt – und dieses “pfandtastische Kunststoff Kreislauf System ” kommt von Tippoil und spart nachweislich den CO2 Wert ein – als Einfache, attraktive und nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen

Nachhaltigkeit ist die strategische Priorität der Unternehmensausrichtung. Die Umsetzung und Einführung des “Rebottle-Systems” Mehrwegverpackungen für leere Schmierstoff Gebinde Flaschen bis 5 L für die Wiederverwendung, kann zu höheren Emissionseinsparungen führen. Daher setzt TIPPOIL auf transparente und klar formulierte Prozesse, um das Vertrauen von Händlern, Partnern und Endverbrauchern in unsere Leistungsfähigkeit und der Qualität zu bestätigen.

Als wesentliches Ziel von TIPPOIL bezugnehmend auf die Supply Chain Kette auch anlässlich während der Pandemie Zeit, sowie im Total Quality Management (TQM), die Abläufe nachhaltig, auf Zukunft ausgerichtete Unternehmensentwicklung zu optimieren. Die Ausrichtung nach Qualität und Leistungssicherheit, Service und eine innovative Produkt- und Unternehmenspolitik, sowie wirtschaftlich sinnvolles handeln zu festigen. Durch eine Geschäftliche Zusammenarbeit wird jeder Partner automatisch ein Teil dieses Müll- Abfall Kreislauf, dadurch kann also das Sytem global noch mehr verbreitet werden und genutzt werden.

Durch regelmäßige Qualitäts- Prüfungen ist die optimierte Umsetzung garantiert, die ökologische und sozialökonomische Kompetenz, sowie die Produkt- und Leistungsqualität.

TIPPOIL möchte mit “Rebottle” nicht nur einfach ein weiteres Unternehmen sein das ein Statement nur setzen möchte, etwas für die Nachhaltigkeit und Umwelt zu tun. Mit dem Bewusstsein das in der heutigen Zeit ein Unternehmen sich nicht erlauben kann für die Umwelt nichts zu tun. Mitbewerber sieht die Tippoil Manufacturer mit Sitz in Bergkamen, als sehr wichtig den jedes Unternehmen im Wettbewerb und auf dem globalen Markt, ist in dem was sie tun besonders. Nicht umsonst heißt es Konkurrenz belebt das Geschäft, jedes Unternehmen das seinen kleinen Beitrag zur Umwelt beiträgt, trägt zum großen Ganzen bei und das dieses Thema Umwelt und Nachhaltigkeit mehr an Bedeutung gewinnt, TIPPOIL möchte zu dem Großen ganzen auch beitragen, den einer allein oder ein Unternehmen allein kann nicht soviel bewirken wie wenn wir das Thema alle zusammen angehen, und das geht auch nur bei dem Rebottle System wenn die Flaschen an Tippoil zurückgeführt werden, um diese Sinnvoll wiederzuverwerten.

Manufacturer TIPP Oil – Made in Germany –

Car. Truck engine oils, all-purpose oils for agricultural and construction machinery, two-wheeler engine oils, two-stroke engine oils, gear oils, etc.

