Tipps für den Wanderherbst

Lust darauf zu Fuß zu gehen

Raus aus dem Alltag, rein in das Erlebnis Wandern! Sich in frischer Herbstluft und goldenem Licht draußen zu bewegen ist Balsam für Körper und Seele. Ein paar einfache Tipps helfen, das Wandern im Herbst so richtig zu genießen. Mit dem richtigen Wanderschuh, dem richtigen Wander-Outfit und dem richtigen Laufrhythmus – draußen aktiv sein ist das beste Mittel um zu entspannen. Und: Es geht ganz einfach und überall – kostenlos.

Wanderschuhe sind das ausschlaggebende “Kleidungsstück” für alle Wander-Begeisterten. Wichtig sind stabile, am besten knöchelhohe Schuhe mit einer griffigen Outdoor-Sohle für sicheren Tritt.

Gekleidet: Schicht für Schicht

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Erfahrene Wanderer empfehlen den “Zwiebel-Look”: Als erste Schicht direkt auf der Haut hochwertig verarbeitete Wärmewäsche mit extra flachen Nähten. Darüber eine zweite Lage Wärme wie ein Fleece-Pullover. Eine wind- und wasserdichte Jacke schützt von außen.

Gehen: Gleichmäßig und nicht zu schnell

Wer mit großen Schritten und schnellem Tempo den Gipfel stürmen möchte, verliert schnell viel Kraft. Besonders beim Aufstieg gleichmäßig und kräftesparend mit kleineren Schritten gehen. Um Schuhe nachzuschnüren und zu warme Kleidungsstücke abzulegen am besten 15 Minuten nach dem Start kurz anhalten. Dann im eigenen Laufrhythmus entspannt weiter wandern und dabei in einen “Flow” kommen. Weder unter- noch überfordert, ganz bei sich selbst während die Gedanken frei umher ziehen. Wer so zu Fuß geht, braucht unterwegs nur wenig: Wasser, Wärme, Wetterschutz und etwas Proviant.

Geschützt: Gelenke schonen

Am stärksten belastet sind die Gelenke wenn es kalt ist und der Weg steil bergab führt. Ist die Muskulatur dann bereits ermüdet, müssen die Kniegelenke alle Erschütterungen abfedern. Deshalb: Trekking-Stöcke können das Körpergewicht beim Abstieg auf mehrere Punkte verteilen. Auch Kälte schadet den Gelenken. Rutschfeste Kniewärmer können helfen: Die Wärme hält die Muskeln geschmeidig, die Gelenke beweglich. Für maximale Bewegungsfreiheit gibt es elastische, speziell in Form gestrickte Sport-Kniewärmer (gesehen bei www. medima.de).

Kleines Wander 1 x 1:

stabile Wanderschuhe mit gutem Profil sorgen für sicheren Tritt

beim Wandern mit kleinen Schritten gleichmäßig gehen

wärmende Wäsche aus Naturmaterialien tragen

Kniegelenke mit rutschfesten Kniewärmern schützen

mit Trekking-Stöcken Gelenke beim Abstieg entlasten

