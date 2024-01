Top 3 Business-Bücher 2023: Die neue Leadership-DNA

Roman P. Büchlers Buch „Die neue Leadership-DNA“ ist von getabstract als eines der Top 3 deutschen Business-Bücher 2023 beworben worden.

Der Autor und Leadership-Experte Roman P. Büchler erhielt kürzlich hochkarätige Auszeichnungen für sein Werk „Die neue Leadership-DNA“. Das Buch wurde nicht nur im „GoingPublic Magazin“, der Kapitalmarktzeitschrift für Investment Professionals, beworben, sondern von getabstract auch als eines der Top 3 deutschen Business-Bücher des Jahres 2023 bezeichnet. Zuvor befand sich „Die neue Leadership-DNA“ schon auf der Longlist des getAbstract Book Awards 2023 in der Kategorie „Business Impact“.

„Ich bin zutiefst geehrt und dankbar, dass „Die neue Leadership-DNA“ unter den Top 3 deutschen Business-Büchern des Jahres 2023 eingestuft wurde. Diese Anerkennung bestätigt nicht nur die Relevanz der diskutierten Prinzipien, sondern zeigt auch, dass der Wandel in der Führung von höchstem Interesse für Entscheidungstragende und Führungskräfte ist. Es ermutigt mich, dass mein Beitrag zur Gestaltung der zukünftigen Leadership-Landschaft angenommen und geschätzt wird“, freut sich der Autor Roman P. Büchler.

Büchlers Werk ist keine gewöhnliche Führungsliteratur; es stellt einen radikalen Umbau der Führungsethik vor. Der Führungsstil von gestern wird durch fünf wegweisende Prinzipien ersetzt, die nicht nur den Anforderungen von morgen gerecht werden, sondern darüber hinaus eine wirksame Grundlage für die Leadership der Zukunft schaffen. In seinem Buch beschreibt der Experte für Leadership eingehend die fünf massgebenden Prinzipien, die die DNA der neuen Leadership bilden. Von der inneren Einstellung und dem eigenen Mindset über das Prinzip des Loslassens bis hin zum Perspektivwechsel, der Investition in Beziehungen und schliesslich der eigentlichen Arbeit am Unternehmen, liefert das Werk eine klare Roadmap für eine tiefgreifende Veränderung der Führungsphilosophie.

„Der Führungsstil von gestern hat ausgedient. Der aktuelle Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft zwingt Führungskräfte zum Umdenken. Doch damit allein ist es noch nicht getan“, betont Roman P. Büchler. „Für erfolgreiches, effektives und wirksames Leadership müssen bestehende Denkmuster und bisher geltende Führungsansätze aufgegeben werden.“ Mit der auf fünf Prinzipien aufbauenden neuen Leadership-DNA liefert der Autor die klare Essenz von Leadership, die nicht nur den Anforderungen von morgen gewachsen ist, sondern darüber hinaus wirksam wird.

Für Roman P. Büchler ist es ein persönliches Anliegen, seine Expertise nach aussen zu tragen, um Organisationen in einer stets verändernden VUCA-Welt zu begleiten. Sein Buch “ Die neue Leadership-DNA: Prinzipien für einen radikalen Umbau der Führung“ ist online erhältlich.

Wer auf der Suche nach neuen und innovativen Impulsen ist, wie sich Führung transformieren kann und sich schon heute für morgen ausrichtet, sollte einen Blick in das Werk werfen. Weitere Informationen, zahlreiche Blogbeiträge, spannende YouTube-Videos und Kontakt zu Roman P. Büchler finden Sie unter www.foran.ch oder via LinkedIn.

Roman P. Büchler ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der FORAN GmbH in St. Gallen in der Schweiz. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Verwaltungsrat, CEO und Unternehmensberater mit den Tätigkeits-Schwerpunkten Leadership-Mentoring, Teamentwicklung, Strategieentwicklung und digitale Transformation entschloss er sich, seinen Überzeugungen zu folgen. Er gründete die FORAN, um Führungskräfte und Organisationen zu begleiten und sie auf einer höheren Wirkungsebene zu unterstützen.

Der Experte für Leadership, digitale Transformation und Organisationsberatung begleitet mit FORAN Unternehmen zwischen 500 und 1.500 Mitarbeitenden. Er ist Sparringspartner und Zukunftsstratege für Top-Führungskräfte und ganze Geschäftsleitungs-Teams auf dem Weg der dynamischen Weiterentwicklung. Er übt Mandate in den Verwaltungsräten namhafter Unternehmen aus und übernimmt regelmässig Interimsmandate in Führungsfunktionen. Damit stellt er seine innovativen und teils radikalen Thesen über erfolgreiche Führung selbst auf die Probe. Diese Verbindung zwischen innovativem Ideenreichtum und praktischer Anwendung schärft seine Sinne für das Wesentliche. Er sorgt so für neue Ansätze und kann diese neuen Strömungen schnell praktikabel anpassen.

Darüber hinaus ist er regelmässig als Dozent in Universitäten und Weiterbildungszentren tätig. Als Autor hat er bereits zahlreiche Fachartikel publiziert und zwei Bücher zu den Themen digitale Transformation und strategisches IT-Management als Co-Autor herausgegeben.

