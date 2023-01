Top 5 Lingerie-Trends 2023

Curvys, diese Trend-Dessous tragen wir jetzt drunter

Wenn die Natur im Frühjahr neu erwacht und wärmende Sonnenstrahlen auf der Nase kitzeln, steigt auch die Lust auf neue Fashiontrends und frühlingsfrische Lingerie- und Dessous-Styles. Beide Worte kommen übrigens – wer hätte es nicht vermutet – aus dem Französischen. Während das Wort Dessous ganz allgemein Unterwäsche beschreibt, steht Lingerie für das Sahnehäubchen oder auch i-Tüpfelchen des Darunters. Lingerie wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit Luxus, Eleganz und sich darin Wohlfühlen assoziiert.

Unsere Frühlingsfavoriten bestehen aus Lingerie-Styles, bei denen Fashionista-Herzen höher schlagen und sich garantiert keine Frühjahrsmüdigkeit einstellt. Modemutige verabschieden sich übrigens von klassischen Coordinates oder BH-Höschen-Sets aus dem selben Material. Lingeristas kombinieren diese Saison Ober- und Unterteile aus verschiedenen Materialien, Farben und Prints.

1. Lingerie-Trend: Zarte Spitze

Spitze gibt es in dieser Saison in den unterschiedlichsten Variationen: Grafische Spitze mit glänzendem Schimmer-Effekt, feine Spitze dekorativ am Rand der Cups oder auch edle florale Spitzenelemente mit aufregenden Details. Kombiniert wird mit Schnürungen und Motivdrucken.

2. Lingerie-Trend: Von sanft bis kräftig, Hauptsache bunt

So farbenfroh wie der Frühling sind auch die Farben der Lingerie-Styles. Im Frühjahr erwarten uns Pastells wie Apricot, Rose, Hellgelb, Flieder, helles Kiwi und Hellblau bis zu Sand und Taupe. Akzente setzen Farbhighlights wie Ozeangrün und Pink. Wer es knalliger mag, keine Sorge: Im Herbst und Winter werden die Farben deutlich lauter, kräftiger und farbintensiv.

