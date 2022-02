Top-Verkäufer Jonas Klatt: Höher, weiter, PR!

Unternehmer von heute wissen, Positionierung ist alles. Sie liefert die Grundlage für Markenbekanntheit und unternehmerischen Erfolg. Fakt ist: Unternehmer, Experten, Coaches und Berater unterschätzen die Wirkung von Pressearbeit, die genau diese Ziele verwirklicht. Warum PR für alle Unternehmen ein Muss ist und es sich kein Unternehmer leisten kann, darauf zu verzichten, erklärt Top-Verkäufer Jonas Klatt. Er ist Vertriebsprofi aus Überzeugung bei The Way of Business TV.

Warum Unternehmen Medienarbeit brauchen?

Das Ziel von PR-Arbeit ist, dass über Unternehmen und ihre Marke in wichtigen Medien berichtet wird, erklärt Jonas Klatt. Seine Erfahrung beweist es: Redaktionelle PR-Arbeit bewirkt, dass Kunden mehr Sichtbarkeit am Markt erlangen und gleichzeitig systematisiert Neukunden akquirieren. Medienarbeit trägt zu einem guten Ruf von Unternehmen und Personen bei. Viele Unternehmer unterschätzen die vielfältigen positiven Auswirkungen von professioneller PR-Arbeit. “Meiner Meinung nach kann es sich heute kein Unternehmer leisten, gänzlich auf Medienarbeit zu verzichten. Viele denken, mit Content in sozialen Medien ist es getan – Fehlanzeige! Wer Marktführer in seiner Branche werden und sein Unternehmen auf eine gute Basis stellen und wachsen will, braucht PR-Arbeit”, ist Jonas Klatt überzeugt. Als Top-Verkäufer bei The Way of Business TV sieht er tagtäglich, wie schnell und zielgerichtet Unternehmen durch professionelle PR-Arbeit wachsen. Public Relation (PR) bedeutet, einen strategischen Kommunikationsweg und eine Beziehung zur Zielgruppe herzustellen. Dies gelingt durch Kooperationen mit wichtigen Medien.

Jonas Klatt im Fokus

Als Top-Verkäufer im PR-Sektor weiß Jonas Klatt wie kein anderer, welchen Herausforderungen Unternehmen gegenüberstehen. In seinen zahlreichen Kundengesprächen erfährt er direkt und unmittelbar von den größten Problemen von Unternehmen und Selbstständige, die mit Auftragsmangel und fehlender Sichtbarkeit zu kämpfen haben. Der Markt ist in vielen Branchen gesättigt, deshalb ist es wichtig, sich gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil zu verschaffen. Fazit: Wer die Vorteile eines hervorragenden Rufes genießen möchte, braucht professionelle Medienarbeit. Die Vorteile sind: Umsatzsteigerung, ein hervorragendes Image innerhalb deiner Branche und der Vorsprung gegenüber deiner Konkurrenz.

Jonas Klatt berät seine Kunden individuell und findet maßgeschneiderte Lösungen, die letztendlich am Umsatz sichtbar werden. PR-Arbeit ja – mit Strategie! Nur so führt Medienarbeit zum gewünschten Erfolg. Das Motto von Jonas Klatt lautet: “Meine Kunden sollen durch PR-Arbeit noch erfolgreicher werden!” Mit dieser Überzeugung und Motivation ist er tagtäglich für seine Kunden der erste Ansprechpartner, wenn es um Medien- und PR-Strategie geht.

Experten-Tipp von Jonas Klatt: PR-Arbeit hat nichts mit der Größe des Unternehmens zu tun. Jedes Unternehmen profitiert davon und wird damit zielsicher das nächste Level erreichen.

Jonas Klatt ist Vertriebsprofi bei The Way of Business TV. Mit einem Klick geht es zum kostenfreien und unverbindlichen Strategiegespräch https://thewayofbusiness.tv

Top-Verkäufer Jonas Klatt ist Vertriebsprofi im PR-Sektor und verhilft Unternehmern, Experten, Coaches und Beratern zu mehr Sichtbarkeit und einer zielsicheren Positionierung am Markt.

