TPV Technology erhält das Nachhaltigkeitsrating EcoVadis Platin

Spitzenposition gemeinsam mit 1 % der nachhaltigsten Unternehmen weltweit

Nachhaltigkeit auf dem Schirm: TPV Technology, Mutterkonzern der führenden Monitormarken AOC und MMD Monitors & Displays, wurde vom vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings ausgezeichnet und in die Spitzengruppe „1 %“ der weltweiten Organisationen aufgenommen.

Amsterdam, 6. August 2025 – TPV Technology – weltweit führender Anbieter von Displays – und Mutterkonzern von TP Vision, MMD Monitors & Displays, AOC und PPDS – ist stolz darauf, mit der begehrten EcoVadis Platinmedaille ausgezeichnet worden zu sein.

Die Bewertung, zum besten 1 Prozent der nachhaltigsten und sozial verantwortlichsten Unternehmen der Welt zu zählen, unterstreicht das beispiellose Engagement von AOC und MMD Monitors & Displays, sich mit den Auswirkungen von Computermonitoren auf Mensch und Natur auseinanderzusetzen.

EcoVadis ist bekannt als weltweit anerkannter und vertrauenswürdiger Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, der deren jährliche Nachhaltigkeitsleistung in Bereichen wie Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung detailliert bewertet.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat EcoVadis mehr als drei Millionen Unternehmen in 185 Ländern geprüft, von denen 150.000 entweder eine Bronze-, Silber-, Gold- oder Platinmedaille auf der Grundlage eines akribischen Bewertungs- und Prozentsystems erhielten. Ausführliche Informationen zur Methodik finden Sie hier.

Neue Maßstäbe setzen

TPV Technology arbeitet seit 2021 mit EcoVadis zusammen und engagiert sich in hohem Maße für die Schaffung langfristiger Werte für Beschäftigte, Kunden, Lieferanten und Communities.

Stefan van Sabben, Global Director CSR and Sustainability bei TPV Technology: „Wir gehören jetzt zum obersten 1 Prozent aller bewerteten Unternehmen, was unser kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken widerspiegelt. Beispiele dafür finden sich auf jeder Ebene des Unternehmens und unserer Vertriebskanäle, von der Fabrikhalle bis zur gleichbleibend hohen Leistung unserer Produkte, auch noch lange Zeit nach der Inbetriebnahme. Wir glauben, dass der Wert eines Unternehmens nicht nur in seinem wirtschaftlichen Erfolg liegt, sondern auch in den positiven Auswirkungen, die es für die Menschen und die Gesellschaft schafft.“

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

