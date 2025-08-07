NEUER LOOK, KLARE HALTUNG: HOSTA ZEIGT GESICHT

MIT NEUEM DESIGN ZUR ÜBERARBEITETEN IDENTITÄT
Von der Vision zum Wandel
Mit viel Liebe zum Detail arbeitete HOSTA an einer umfassenden Neuausrichtung des Unternehmensleitbildes. Impulsgeber dafür war das unternehmensinterne Transformationsprogramm Hostafari. Dieses hat CEO Laura Opferkuch initiiert, um eine für sie wichtige wertebasierte Entwicklung
voranzutreiben. Dabei wurde gemeinsam mit den Mitarbeitenden im Rahmen von Workshops das
neue Unternehmensleitbild inklusive Vision, Mission und Werteverständnis entwickelt. In Kombination
mit den Unternehmenswerten authentisch, wertschätzend und innovativ möchte HOSTA Genuss- und
Glücksmomente für Verbraucher wie Mitarbeitende – ganz im Sinne der neuen Mission:
dass es uns und anderen dauerhaft gut geht.
Relaunch der Corporate Website: klar, modern und nutzerfreundlich
Im Zuge des neuen Corporate Designs präsentiert sich auch die HOSTA-Website im frischen Look.
Mit optimierter Benutzerführung, modernem Design und aktualisierten Inhalten bringt sie das neue
Selbstverständnis des Unternehmens auf den Punkt. Neben der visuellen Überarbeitung wurden
Inhalte zum Leitbild und zur Unternehmenskultur ergänzt und die Navigation deutlich intuitiver
gestaltet. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der konsistenten Verankerung der Unternehmenswerte.
Diese ziehen sich als verbindendes Element durch die gesamte Website. Sogenannte
„Werteanker“ – grafisch hervorgehobene Cubes – machen sie zusätzlich sichtbar und erlebbar.
Bald folgen außerdem ein neues Karriereportal und ein überarbeitetes Pressecenter für schnellen
Zugriff und reibungslosere Prozesse. Die Website wird damit zum digitalen Aushängeschild für
HOSTA. Sie schafft Orientierung für Bewerberinnen und Bewerber, Medienkontakte und Stakeholder
– und macht die neue Unternehmensidentität erlebbar.
Mehr Sichtbarkeit für Haltung und Marken
Der Relaunch schärft das gesamte Corporate Image von HOSTA – mit einem besonderen Fokus
auf die Positionierung als Arbeitgeber- und Herstellermarke. Das Familienunternehmen steht nicht
nur für hochwertige Süßwaren, sondern zeigt sich auch als moderner und attraktiver Arbeitgeber.
Auf Produktebene stehen die starken Marken nippon, Mr. Tom oder ROMY weiterhin im Mittelpunkt.
Das neue Unternehmensleitbild wird künftig nicht nur intern gelebt, sondern auch extern klar
erkennbar kommuniziert – im Miteinander, in der Sprache und im Erscheinungsbild. Auch intern
begleitet HOSTA den Wandel aktiv: Die Mitarbeitenden, die das neue Leitbild mitgestaltet haben,
sind auch im weiteren Rollout-Prozess eng eingebunden.
Logo-Relaunch: vertraut und modern zugleich
Ein Kernpunkt des Relaunches ist das neue HOSTA-Logo – eine behutsame Weiterentwicklung
des bisherigen Designs, die auf Evolution statt Revolution setzt. „Wir wollten keine radikale
Veränderung, sondern ein modernes und sympathisches Logo, das Wiedererkennung garantiert“,
erklärt Gössling, Senior Brand Manager bei HOSTA. Der Logoaufbau und die charakteristische
Grundfarbe bleiben erhalten, während Schriftbild und Proportionen optimiert wurden. Das alte
Logo bestand aus weißer Schrift mit farbigem Rand, nun ist es einfarbig im HOSTA-Rot und dadurch
einprägsamer. Ergänzt wird das Logo nun optional durch den neuen Claim: „Echt gut. Echt glücklich.“
Die überarbeitete Typografie, die insgesamt schlanker und beweglicher ist, bringt mehr
Frische, Leichtigkeit und Lebensfreude in den Unternehmensauftritt – passend zu Produkten, die
Freude bereiten. In diesem Zuge sind ebenfalls die Logos der Gruppen-Unternehmen angepasst
worden.
Tradition trifft Zukunft: Ein modernes Familienunternehmen
Der Relaunch ist Ausdruck einer langfristigen, zukunftsorientierten Unternehmensstrategie. Der
Corporate Relaunch erfolgt deshalb bewusst schrittweise im Laufe des Jahres. „Im Sinne der
Nachhaltigkeit entsorgen wir vorhandene Materialien nicht vorschnell, sondern stellen gezielt und
Stück für Stück um“, erklärt Felix Gössling, Senior Brand Manager bei HOSTA. Neben Investitionen
in Marke und Kommunikation arbeitet HOSTA konsequent an der Modernisierung seiner Infrastruktur.
Ein Beispiel dafür ist die umfassende Sanierung des Verwaltungsgebäudes, die noch in diesem
Jahr abgeschlossen sein soll. Mit den modernisierten Arbeitsplätzen schafft HOSTA nicht nur mehr
Raum für Zusammenarbeit, sondern stärkt auch den Anspruch, ein „echt guter“ Arbeitgeber zu
sein. Aber auch Nachhaltigkeit und regionale Verantwortung sollen in Zukunft stärker in den Fokus
rücken. „Wir glauben an Wandel, ohne unsere Wurzeln zu vergessen“, fasst HOSTA-CEO Laura
Opferkuch zusammen. „Unser Anspruch ist: besser werden, dabei aber immer echt bleiben.“
Über die HOSTA-Gruppe
Seit 75 Jahren fertigt HOSTA in Stimpfach (Baden-Württemberg) qualitativ hochwertige Süßwaren.
Zum Sortiment gehören Klassiker wie der Erdnussriegel Mr. Tom, das Puffreishäppchen nippon
und die Kokos-Schokolade Romy. Alle Produkte erfüllen die strengen Richtlinien des International
Food Standard (IFS). Die lange Tradition als Markenhersteller beruht nicht zuletzt auf der gleichbleibenden
Qualität aller HOSTA Produkte und den ausnahmslos hochwertigen Rohstoffen, die in
ihnen verarbeitet werden. Zur HOSTA-Gruppe gehören Wawel S.A. in Polen, Hosta Meltis Ltd. in
Großbritannien und Hosta Italia Srl in Italien. In dritter Generation wird das Familienunternehmen
seit 2019 von Laura Opferkuch geführt.
Pressekontakt:
Wake up Communications – Agentur für PR und Social Media
Flügelstraße 47, 40227 Düsseldorf
Nadja Amireh, 0173 3860104
Julia Krumm, 0176 32377575
Laura Cremers, 0162 3216381
hosta@wakeup-communications.de
Die Schokoladen- und Süßwarenwelt von HOSTA ist voller Vielfalt und Erfolgsgeschichten. Seit über 70 Jahren fertigen wir qualitativ hochwertige Süßwaren in Markenqualität. Vieles hat sich seit unserer Gründung verändert. Das Wichtigste hat Bestand: die Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und Partnern, jeden Tag für qualitativ hochwertige und leckere süße Spezialitäten einzustehen! HOSTA ist traditionell, kultiviert – und immer auf Höhe der Zeit.
Firmenkontakt
HOSTA
Julia Krumm
Flügelstraße 47
40227 Düsseldorf
0211/97711700
https://www.hosta-group.com/
Pressekontakt
Wake up Communications
Nadja Amireh
Flügelstraße 47
40227 Düsseldorf
0211/97711700
https://www.wakeup-communications.de/
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.