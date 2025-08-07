NEUER LOOK, KLARE HALTUNG: HOSTA ZEIGT GESICHT

MIT NEUEM DESIGN ZUR ÜBERARBEITETEN IDENTITÄT

Von der Vision zum Wandel

Mit viel Liebe zum Detail arbeitete HOSTA an einer umfassenden Neuausrichtung des Unternehmensleitbildes. Impulsgeber dafür war das unternehmensinterne Transformationsprogramm Hostafari. Dieses hat CEO Laura Opferkuch initiiert, um eine für sie wichtige wertebasierte Entwicklung

voranzutreiben. Dabei wurde gemeinsam mit den Mitarbeitenden im Rahmen von Workshops das

neue Unternehmensleitbild inklusive Vision, Mission und Werteverständnis entwickelt. In Kombination

mit den Unternehmenswerten authentisch, wertschätzend und innovativ möchte HOSTA Genuss- und

Glücksmomente für Verbraucher wie Mitarbeitende – ganz im Sinne der neuen Mission:

dass es uns und anderen dauerhaft gut geht.

Relaunch der Corporate Website: klar, modern und nutzerfreundlich

Im Zuge des neuen Corporate Designs präsentiert sich auch die HOSTA-Website im frischen Look.

Mit optimierter Benutzerführung, modernem Design und aktualisierten Inhalten bringt sie das neue

Selbstverständnis des Unternehmens auf den Punkt. Neben der visuellen Überarbeitung wurden

Inhalte zum Leitbild und zur Unternehmenskultur ergänzt und die Navigation deutlich intuitiver

gestaltet. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der konsistenten Verankerung der Unternehmenswerte.

Diese ziehen sich als verbindendes Element durch die gesamte Website. Sogenannte

„Werteanker“ – grafisch hervorgehobene Cubes – machen sie zusätzlich sichtbar und erlebbar.

Bald folgen außerdem ein neues Karriereportal und ein überarbeitetes Pressecenter für schnellen

Zugriff und reibungslosere Prozesse. Die Website wird damit zum digitalen Aushängeschild für

HOSTA. Sie schafft Orientierung für Bewerberinnen und Bewerber, Medienkontakte und Stakeholder

– und macht die neue Unternehmensidentität erlebbar.

Mehr Sichtbarkeit für Haltung und Marken

Der Relaunch schärft das gesamte Corporate Image von HOSTA – mit einem besonderen Fokus

auf die Positionierung als Arbeitgeber- und Herstellermarke. Das Familienunternehmen steht nicht

nur für hochwertige Süßwaren, sondern zeigt sich auch als moderner und attraktiver Arbeitgeber.

Auf Produktebene stehen die starken Marken nippon, Mr. Tom oder ROMY weiterhin im Mittelpunkt.

Das neue Unternehmensleitbild wird künftig nicht nur intern gelebt, sondern auch extern klar

erkennbar kommuniziert – im Miteinander, in der Sprache und im Erscheinungsbild. Auch intern

begleitet HOSTA den Wandel aktiv: Die Mitarbeitenden, die das neue Leitbild mitgestaltet haben,

sind auch im weiteren Rollout-Prozess eng eingebunden.

Logo-Relaunch: vertraut und modern zugleich

Ein Kernpunkt des Relaunches ist das neue HOSTA-Logo – eine behutsame Weiterentwicklung

des bisherigen Designs, die auf Evolution statt Revolution setzt. „Wir wollten keine radikale

Veränderung, sondern ein modernes und sympathisches Logo, das Wiedererkennung garantiert“,

erklärt Gössling, Senior Brand Manager bei HOSTA. Der Logoaufbau und die charakteristische

Grundfarbe bleiben erhalten, während Schriftbild und Proportionen optimiert wurden. Das alte

Logo bestand aus weißer Schrift mit farbigem Rand, nun ist es einfarbig im HOSTA-Rot und dadurch

einprägsamer. Ergänzt wird das Logo nun optional durch den neuen Claim: „Echt gut. Echt glücklich.“

Die überarbeitete Typografie, die insgesamt schlanker und beweglicher ist, bringt mehr

Frische, Leichtigkeit und Lebensfreude in den Unternehmensauftritt – passend zu Produkten, die

Freude bereiten. In diesem Zuge sind ebenfalls die Logos der Gruppen-Unternehmen angepasst

worden.

Tradition trifft Zukunft: Ein modernes Familienunternehmen

Der Relaunch ist Ausdruck einer langfristigen, zukunftsorientierten Unternehmensstrategie. Der

Corporate Relaunch erfolgt deshalb bewusst schrittweise im Laufe des Jahres. „Im Sinne der

Nachhaltigkeit entsorgen wir vorhandene Materialien nicht vorschnell, sondern stellen gezielt und

Stück für Stück um“, erklärt Felix Gössling, Senior Brand Manager bei HOSTA. Neben Investitionen

in Marke und Kommunikation arbeitet HOSTA konsequent an der Modernisierung seiner Infrastruktur.

Ein Beispiel dafür ist die umfassende Sanierung des Verwaltungsgebäudes, die noch in diesem

Jahr abgeschlossen sein soll. Mit den modernisierten Arbeitsplätzen schafft HOSTA nicht nur mehr

Raum für Zusammenarbeit, sondern stärkt auch den Anspruch, ein „echt guter“ Arbeitgeber zu

sein. Aber auch Nachhaltigkeit und regionale Verantwortung sollen in Zukunft stärker in den Fokus

rücken. „Wir glauben an Wandel, ohne unsere Wurzeln zu vergessen“, fasst HOSTA-CEO Laura

Opferkuch zusammen. „Unser Anspruch ist: besser werden, dabei aber immer echt bleiben.“

Über die HOSTA-Gruppe

Seit 75 Jahren fertigt HOSTA in Stimpfach (Baden-Württemberg) qualitativ hochwertige Süßwaren.

Zum Sortiment gehören Klassiker wie der Erdnussriegel Mr. Tom, das Puffreishäppchen nippon

und die Kokos-Schokolade Romy. Alle Produkte erfüllen die strengen Richtlinien des International

Food Standard (IFS). Die lange Tradition als Markenhersteller beruht nicht zuletzt auf der gleichbleibenden

Qualität aller HOSTA Produkte und den ausnahmslos hochwertigen Rohstoffen, die in

ihnen verarbeitet werden. Zur HOSTA-Gruppe gehören Wawel S.A. in Polen, Hosta Meltis Ltd. in

Großbritannien und Hosta Italia Srl in Italien. In dritter Generation wird das Familienunternehmen

seit 2019 von Laura Opferkuch geführt.

Pressekontakt:

Wake up Communications – Agentur für PR und Social Media

Flügelstraße 47, 40227 Düsseldorf

Nadja Amireh, 0173 3860104

Julia Krumm, 0176 32377575

Laura Cremers, 0162 3216381

hosta@wakeup-communications.de

Die Schokoladen- und Süßwarenwelt von HOSTA ist voller Vielfalt und Erfolgsgeschichten. Seit über 70 Jahren fertigen wir qualitativ hochwertige Süßwaren in Markenqualität. Vieles hat sich seit unserer Gründung verändert. Das Wichtigste hat Bestand: die Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und Partnern, jeden Tag für qualitativ hochwertige und leckere süße Spezialitäten einzustehen! HOSTA ist traditionell, kultiviert – und immer auf Höhe der Zeit.

Firmenkontakt

HOSTA

Julia Krumm

Flügelstraße 47

40227 Düsseldorf

0211/97711700



https://www.hosta-group.com/

Pressekontakt

Wake up Communications

Nadja Amireh

Flügelstraße 47

40227 Düsseldorf

0211/97711700



https://www.wakeup-communications.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.