ManageEngine Endpoint Central: Plattformlösung erreicht laut Studie von Forrester Consulting einen ROI von 442 Prozent

Studie von Forrester Consulting zum gesamtwirtschaftlichen Einfluss von ManageEngine Endpoint Central bestätigt Gesamteinsparungen in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar über drei Jahre hinweg bei einer Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten

ManageEngine, eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und führender Anbieter von IT-Management-Lösungen für Unternehmen, hat die Ergebnisse einer von Forrester Consulting durchgeführten Studie zu den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (Total Economic Impact Study; „TEI-Studie“) von Endpoint Central veröffentlicht. Die Studie basiert auf umfassenden Befragungen von vier Unternehmen sowie einer Finanzmodellierung eines Beispielunternehmens. Ziel der Studie war, die tatsächlichen gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse von Unternehmen zu erfassen, die Endpoint Central, die Plattformlösung von ManageEngine für UEMS (Unified Endpoint Management & Security), nutzen.

Studienergebnisse belegen enorme Einsparungen durch Endpoint Central

Die Ergebnisse zeigen, dass ein für die Befragten der Studie repräsentatives Beispielunternehmen mit Endpoint Central über einen Zeitraum von drei Jahren einen Return on Investment (ROI) von 442 Prozent erzielte. Die vollständige Amortisationszeit betrug dabei weniger als sechs Monate. Zudem konnten die befragten Unternehmen laut der Studie über einen Zeitraum von drei Jahren Gesamteinsparungen von 4,5 Millionen US-Dollar erzielen, mit einem Nettobarwert (NPV) von 3,7 Millionen US-Dollar.

„Unser Bestreben bei der Entwicklung von Endpoint Central war, dass unsere Kunden damit sinnvolle gesamtwirtschaftliche Ergebnisse erzielen. Deshalb freut es uns sehr, dass – wie die Studie von Forrester Consulting nun bestätigt – unsere Kunden zu genau solchen Ergebnissen gelangen konnten“, sagt Mathivanan Venkatachalam, Vice President bei ManageEngine. „Viele unserer Kunden haben durch den Einsatz mehrerer Tools über die Endpoint Central-Plattform ihre Betriebskosten und ihren Verwaltungsaufwand signifikant reduzieren können. Das ist genau der Mehrwert, den wir unseren Kunden von Anfang an mit der Plattform bieten wollten.“

Neben dem ROI von Endpoint Central zeigen sich laut Studie unter Verwendung der Plattform auch Verbesserungen in den Bereichen Produktivität, Kosten und Leistung:

– Ein automatisiertes Patch-Management reduziert den manuellen Patch-Aufwand um bis zu 95 Prozent und führt über einen Zeitraum von drei Jahren zu Produktivitätssteigerungen im Wert von 913.000 US-Dollar.

– Die Konsolidierung älterer Tools über Endpoint Central führt über einen Zeitraum von drei Jahren zu Kosteneinsparungen von mehr als einer Million US-Dollar.

– Die Implementierung sicherer Self-Service- und Remote-Fehlerbehebungsfunktionen für alle IT-Prozesse reduziert den Helpdesk-Aufwand signifikant und entlastet die Endnutzer.

– Die Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle über Hardware- und Software-Komponenten sowie die Rückforderung ungenutzter Lizenzen wird verbessert.

– Durch automatisierte Endpoint-Analysen und Reporting-Workflows wird manuelles Reporting unnötig.

Darüber hinaus entlastet Endpoint Central durch seine einheitliche Benutzeroberfläche und seine zusätzlichen Verwaltungsfunktionen IT-Teams, sodass sie Benutzer standort- und arbeitsmodellunabhängig besser unterstützen können. Unternehmen profitieren mit der Lösung zudem von höherer Endpoint-Stabilität und einem optimierten Endnutzererlebnis durch reduzierte Ausfallzeiten und Störungen. Unternehmen berichten zudem von konkreten Verbesserungen in den Bereichen Compliance, Cybersicherheit und Cyberversicherungskosten.

„Die Compliance-Rate unserer Endgeräte stieg nach der Implementierung von Endpoint Central von 70 Prozent auf mehr als 95 Prozent. Unsere Endgeräte laufen nun wesentlich stabiler und sind einfacher zu verwalten“, bestätigt ein IT-Verantwortlicher eines im Rahmen der Studie befragten Unternehmens aus dem Bereich Software-Dienstleistungen. „Mit dieser verbesserten Sicherheitslage können wir die Kosten für Cyberversicherungen einsparen.“

Die vollständigen Ergebnisse der Studie „2025 Forrester Total Economic ImpactTM“ zu ManageEngine Endpoint Central finden Sie hier.

