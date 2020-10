TQ eröffnet neuen Standort in Augsburg

Mit dem Product Compliance Center komplettiert die TQ-Group ihr Dienstleistungsspektrum und sorgt für den Erhalt von Arbeitsplätzen

Seefeld, 29. Oktober 2020: Die TQ-Group expandiert und eröffnet zum 1. November 2020 einen neuen Standort in Augsburg auf dem Gelände der ehemaligen Fujitsu-Niederlassung. Über das PCC (Product Compliance Center) bietet TQ zukünftig internationale Zertifizierungen sowie akkreditierte Produktprüfungen an und vervollständigt damit ihr Dienstleistungsspektrum. Das neue Center in der Bürgermeister-Ulrich-Straße 100 nimmt seine Arbeit zum Start mit 19 Prüfingenieuren und -technikern auf – alles ehemalige Fujitsu-Mitarbeiter, die bei TQ eine neue Anstellung gefunden haben.

Die TQ-Group ist einer der ersten Elektronik-Technologiedienstleister überhaupt, der seinen Kunden umfassenden Service anbietet: Von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Prüfung, dem Obsoleszenz-Management und dem Produktlebenszyklus-Management erhalten Kunden bei TQ alles aus einer Hand. Das PCC in Augsburg ermöglicht es TQ, jetzt auch den finalen Schritt der Produktzulassung intern abzubilden und damit ihr Dienstleistungsangebot zu vervollständigen. Unternehmen in der Region sowie überregionale Kunden profitieren dank des Komplettangebots von einer schnellen und erfolgreichen Produktzulassung.

Das PCC in Augsburg wird vom ehemaligen Leiter der geschlossenen Fujitsu-Product-Compliance-Abteilung Frank Sommerrock geführt und ermöglicht die Prüfung von Funktionalitäten sowie der Einhaltung internationaler Standards und kundenspezifischer Anforderungen. Zusätzlich zu den verschiedenen Tests und Messungen bietet TQ am Standort auch Konformitätszertifizierungen (auf nationaler und internationaler Ebene) sowie Beratung und Services zur Fehlerbehebung und Design-Optimierung an.

Das Angebot des TQ Product Compliance Centers im Einzelnen:

Produktprüfungen

-Elektromagnetische Verträglichkeit (Störauffindung, Störfestigkeit & Funktechnik)

-Produktsicherheit (mechanisch, elektrisch)

-Umweltprüfungen / Klimaprüfungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Sonnenlicht)

-Mechanische Prüfungen (Vibration, Schock, Falltests)

-Akustische Prüfungen

-Umweltrelevante Stoffe

Produktzulassungen & Zertifizierungen

-Europa

-USA / Kanada

-China

-+ weitere weltweit

Konformitätsberatung und -Unterstützung

-Designberatung

-Abweichungsanalysen (Ursachenanalyse)

-Beratung zur Designoptimierung

“Wir freuen uns, die neuen Kollegen vom PCC Augsburg in der TQ-Familie begrüßen zu können und mit ihnen unsere Kompetenz und unser Dienstleistungsportfolio weiter auszubauen. Mit dem PCC können wir unsere Kunden noch besser bedienen, runden unser Dienstleistungsspektrum als Komplettanbieter in der Elektronikindustrie ab und unterstreichen so unsere Rolle als führendes Technologieunternehmen für elektronische Baugruppen und Systeme in Deutschland”, kommentiert Rüdiger Stahl, Geschäftsführer bei TQ, die Neueröffnung.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.700 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Ungarn, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichen Branchen – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Neben Elektronikdienstleistungen (E2MS) bietet TQ mit den Geschäftsbereichen Embedded, Drives, Automation, Medical, Aviation und Robotics ein Komplettangebot an Eigenprodukten wie etwa Embedded-Modulen, Basisplatinen, HMI-Systemen oder auch Antriebs- und Automatisierungslösungen. Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles “Made in Germany”. Im Geschäftsjahr 2019/2020 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 290 Mio.

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

08153 9308327

michael.horky@tq-group.com

http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335

ff@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ-Group