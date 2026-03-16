Zweisprachige Lyrik mit Illustrationen über Natur und Verbundenheit / Bilingual poetry with illustrations on nature and connection

Ingelheim am Rhein, 16.03.2026 – Mit „Tracing Ripples“ veröffentlichen Anna Fuchs & Hien Nguyen einen hochwertig gestalteten, zweisprachigen Lyrikband in Deutsch und Englisch, der Leserinnen und Leser in einen stillen, intensiven Erfahrungsraum führt. Gedichte und Illustrationen treten dabei in einen engen Dialog und schaffen ein Buch, das nicht nur gelesen, sondern immer wieder neu aufgeschlagen, markiert und erlebt werden will.

Tracing Ripples erzählt keine laute Handlung, sondern eine leise Reise nach innen – und zurück in die Welt. Im Mittelpunkt stehen innere Bewegung, Begegnung, Nähe und Abstand, Natur als Spiegel sowie die Frage, welche Spuren einzelne Momente in uns hinterlassen. Die Texte wirken wie Wellen: mal zart, mal kraftvoll, stets nah am Gefühl.

Das Besondere an diesem Band ist die Verbindung aus Wort und Bild. Die Illustrationen begleiten die Gedichte nicht nur, sondern erweitern deren Atmosphäre visuell. So entsteht ein ästhetisches Hardcover mit Geschenkcharakter, das sich an Menschen richtet, die Lyrik lieben oder einen zugänglichen Einstieg suchen, die zweisprachig lesen möchten und Bücher schätzen, die Ruhe, Tiefe und Schönheit ausstrahlen.

Mit klarer Bildsprache und einer organischen, atmosphärischen Gestaltung eröffnen Anna Fuchs und Hien Nguyen einen literarischen Raum für Achtsamkeit, Verbundenheit und Selbstwahrnehmung. In einer lauten Zeit setzt Tracing Ripples auf das Leise – und gerade darin auf nachhaltige Wirkung.

Ingelheim am Rhein, March 16, 2026 – With „Tracing Ripples,“ Anna Fuchs & Hien Nguyen present a beautifully crafted bilingual poetry collection in German and English that opens a quiet, immersive space for reflection. In this volume, poems and illustrations enter into close dialogue, creating a book that is not simply read once, but revisited, marked, and experienced again and again.

Rather than telling a loud or plot-driven story, Tracing Ripples unfolds as a gentle inward journey – and a return to the world. Its poems and images explore inner movement, encounters, intimacy and distance, nature as a mirror, memory, and the traces that fleeting moments leave within us. The texts move like ripples: sometimes delicate, sometimes powerful, always emotionally immediate.

What makes this collection distinctive is its interplay of word and image. The illustrations do not merely decorate the poems; they deepen and extend their atmosphere. The result is an elegant hardcover gift book for readers who love poetry, for those seeking an accessible entry point into contemporary verse, for bilingual readers, and for anyone drawn to books that offer stillness, beauty, and emotional depth.

With clear imagery and an organic, atmospheric visual language, Anna Fuchs and Hien Nguyen create a literary space for mindfulness, connection, and self-awareness. In a noisy age, Tracing Ripples makes a case for quietness – and for the lasting impact that quietness can hold.

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