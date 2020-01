TUXGUARD verstärkt Netzwerk für IT-Sicherheit

Neues Mitglied im Bundesfachverband der IT-Sachverständigen und -Gutachter e.V.

Saarbrücken/Ladenburg, 14. Januar 2020 – Seit dem 01. Januar ist TUXGUARD Mitglied im Bundesfachverband der IT-Sachverständigen und -Gutachter e.V. (BISG). Als erfahrener Experte und mit seinen Lösungen „Made in Germany“ unterstützt der deutsche Cybersecurity-Anbieter den BISG in dem Bereich IT-Sicherheit.

Inzwischen sollte jedes Unternehmen wissen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es von einem Cyberangriff betroffen sein wird. Eine angemessene Sicherheitsstrategie sollte daher in jedem Unternehmen – ob in KMU oder in Konzernen – fest verankert sein. Doch gerade in kleineren Firmen fehlen oftmals die Ressourcen, um sich ausführlich mit dieser Thematik zu beschäftigen.

„Durch die Mitgliedschaft im BISG öffnen sich für uns völlig neue Wege, unser IT-Security-Expertenwissen in den Mittelstand zu transportieren“, sagt Uwe Hanreich, Geschäftsführer der TUXGUARD GmbH. „Mit seinem großen Netzwerk bietet der BISG für uns eine optimale Plattform, um uns mit anderen Security-Herstellern oder auch Beratern und IT-Dienstleistern auszutauschen.“

„Business-Firewalls und Endpoint-Protection-Lösungen gehören inzwischen zur Grundausstattung jedes IT-Sicherheitskonzeptes“, sagt Holger Vier, Vorstand des BISG e.V. „Die Experten von TUXGUARD verfügen über langjährige Erfahrung im deutschen Cybersecurity-Markt. Wir freuen uns daher, ab sofort von diesem Know-how zu profitieren.“

Über TUXGUARD:

Die TUXGUARD GmbH ist ein deutscher Hersteller von Business-Firewalls sowie einer Endpoint-Protection-Lösung und Entwickler von Software Development Kits (SDK) für Systemintegrationen. Seit 2002 steht das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken für technologisch führende Sicherheitslösungen „Made in Germany“. TUXGUARD entwickelt seine effizienten sowie individuell anpassbaren Lösungen und vertreibt diese in ganz Europa. Mit dem Management Center können alle Lösungen des Herstellers ausgerollt und verwaltet werden. Somit steht ein einziges Management Center für alle heutigen und zukünftigen Security-Module zur Verfügung. Die verschiedenen Module der TUXGUARD-Technologie ermöglichen kleinen und mittelständischen Firmen, aber auch international operierenden Unternehmen, sich optimal gegen alle bekannten Bedrohungen aus dem Internet zu schützen.

