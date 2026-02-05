Übernahme von stp.one durch Septeo ist abgeschlossen

Transaktion unterstreicht die Ambitionen von Septeo und stp.one, europäischer Legal-Tech-Leader zu werden

Karlsruhe, 05.02.2026 – stp.one, einer der führenden Legal-Tech-Anbieter in Deutschland, gibt heute den Abschluss der Übernahme durch Septeo, einen der führenden vertikalen Software-Publisher Frankreichs, bekannt. Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von stp.one und wurde erstmals am 3. November 2025 öffentlich gemacht.

Die Übernahme durch Septeo bringt stp.one seinem Ziel, europäischer Marktführer im Bereich Legal-Tech zu werden, einen großen Schritt näher: Neben der eigenen starken Position in der DACH-Region sowie in Nord-, Mittel- und Osteuropa kommt mit Septeo eine mächtige Präsenz in Frankreich, auf der iberischen Halbinsel und in den Benelux-Ländern hinzu; so bedient die Septeo Gruppe nun Rechtanwälte und juristische Fachkräfte in vielen stark regulierten europäischen Märkten mit einer einzigen, robusten Plattform.

Durch die Transaktion übersteigt Septeo jetzt ein Umsatzvolumen von 560 Mio. Euro. Die Gruppe vereint international 3.600 Mitarbeiter, wovon sich nahezu ein Drittel dem Thema Forschung und Entwicklung widmet.

Für die Kunden von stp.one ergeben sich aus dieser Übernahme greifbare Vorteile:

– schnellere Innovationen durch gestärkte F&E-Kapazitäten

– ein stärkerer Kundenservice, getragen von stabilen Organisationen und lokaler Expertise

– verbesserte Möglichkeiten, europäische regulatorische Anforderungen, insbesondere in den Bereichen Datensicherheit und Compliance, zu erfüllen

– stärker integrierte und skalierbare Lösungen, die es Juristen ermöglichen, effizienter zu arbeiten und sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren

Oliver Bendig, CEO stp.one: „Wir sind stolz darauf, nun Teil von Septeo zu sein, einem zentralen Akteur im LegalTech-Sektor mit äußerst fundierter Expertise und einer langfristigen Vision. Uns verbindet eine gemeinsame Ambition: den Aufbau eines unabhängigen europäischen LegalTech-Champions, der Innovation in den Dienst der Juristen stellt und die europäische technologische Souveränität stärkt, um immer intelligentere und integriertere Lösungen anzubieten. Diese ermöglichen es den Jurist/innen, effizienter zu arbeiten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Unterstützung ihrer Mandant/innen.“

Vor dem Hintergrund eines mehrere Milliarden Euro schweren europäischen LegalTech-Marktes spiegelt diese Transaktion eine klare strategische Überzeugung wider: In so kritischen Bereichen wie Rechtsdienstleistungen und dem Management juristischer Daten sind Größe und vertrauenswürdige europäische Expertise entscheidend, um Innovationen voranzutreiben, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und langfristiges Kundenvertrauen aufzubauen. Durch die Zusammenführung zweier sich ergänzender Marktführer stärken Septeo und stp.one ihre Fähigkeit, integrierte, nachhaltige, sichere und zukunftsfähige Lösungen bereitzustellen.

„Die Übernahme von stp.one ist ein bedeutender strategischer Beschleuniger für Septeo. Sie ermöglicht es uns, unsere Skalierung voranzutreiben, und spiegelt unsere feste Überzeugung wider: einen unabhängigen europäischen LegalTech-Champion aufzubauen, der die technologische Souveränität der rechtsberatenden Berufe gewährleistet – Berufe, die für die Demokratien unseres Kontinents von zentraler Bedeutung sind“, sagt Hugues Galambrun, CEO Septeo.

Die stp.one, mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist einer der fuhrenden Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, welche die Digitalisierung von Kanzleien, Insolvenzverwaltern und Rechtsabteilungen vorantreiben. Das Unternehmen bietet eine vollständig integrierte Legal-Tech-Plattform, die Workflow-Automatisierung, KI-basiertes Dokumentenmanagement, ERP-Software, Daten-Management sowie spezialisierte, softwaregestutzte Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Contract Lifecycle-, Matter- und Knowledge-Management Lösungen gehören ebenfalls zum umfangreichen Portfolio, das tief in die Rechtsberatung, Insolvenz- und wirtschaftsrechtlichen Ökosysteme eingebettet ist. stp.one beschäftigt uber 430 Mitarbeiter an 12 Standorten und versorgt mehr als 8.500 Kunden mit Software und relevanten Dienstleistungen fur ihren täglichen Arbeitsablauf. Mehr Info unter: stp.one

Über Septeo

Septeo ist ein führender französischer und europäischer Anbieter von Softwarelösungen sowie ein bedeutender Akteur der Tech-Branche. Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen, die Fachkräfte unterstützen und die digitale Transformation beschleunigen. Septeo betreut mehr als 250.000 professionelle Anwender in zentralen Branchen, darunter Recht, Rechnungswesen, Immobilien, Personalwesen, Hotellerie und Bildung. Künstliche Intelligenz steht im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie, um Innovationen voranzutreiben und die Leistungsfähigkeit der Kunden zu steigern. Mit Hauptsitz in Montpellier, Frankreich, investiert Septeo jährlich 100 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung, mit einem starken Fokus auf KI. Die Gruppe ist europaweit tätig, beschäftigt 3.600 Mitarbeitende (einschließlich stp.one) und wird im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 460 Millionen Euro erzielen. Weitere Informationen unter: www.septeo.com

