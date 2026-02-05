Talkdesk erhält ISO/IEC-42001-Zertifizierung, den weltweit anerkannten Standard für verantwortungsvolle KI

Unabhängige Validierung der KI-Governance schafft Grundlage für die Automatisierung des Kundenerlebnisses

Leipzig, 5. Februar 2026. Talkdesk®, Inc., ein weltweiter Anbieter von Customer Experience Automation (CXA), hat die ISO/IEC-42001-Zertifizierung erhalten, den ersten international anerkannten Standard für den Aufbau, die Implementierung, den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung eines Managementsystems für Künstliche Intelligenz (AIMS). Die Zertifizierung bestätigt, dass das KI-Governance-Framework und die Managementpraktiken von Talkdesk strengen globalen Anforderungen in den Bereichen Transparenz, Sicherheit und Risikomanagement entsprechen. Durch die unabhängige Validierung verankert Talkdesk einen konsistenten Ansatz für die Governance, Entwicklung und den Betrieb von KI über sämtliche Customer-Experience-Prozesse hinweg und stärkt so die Basis für seine CXA-Plattform.

Viele Unternehmen erkennen das Potenzial von KI zur Transformation des Kundenservice, doch häufig gerät die Einführung ins Stocken – bedingt durch Bedenken hinsichtlich Zuverlässigkeit und regulatorischer Sicherheit. ISO/IEC 42001 setzt genau hier an: Die unabhängige Drittzertifizierung bestätigt, dass Talkdesk seine KI in einer klar gesteuerten Umgebung entwickelt, einsetzt und betreibt, basierend auf globalen Best Practices für Ethik und Sicherheit.

„Unternehmen streben nach der Effizienz autonomer KI, müssen jedoch sicher sein, dass die zugrunde liegenden Systeme verantwortungsvoll gesteuert werden“, erklärt Munil Shah, Chief Technology Officer von Talkdesk. „Die ISO/IEC-42001-Zertifizierung zu erlangen bedeutet für uns weit mehr als das Erfüllen regulatorischer Anforderungen: Sie schafft das Vertrauen, das unsere Kunden benötigen, um KI aus der Experimentierphase in den produktiven Großeinsatz zu überführen.“

Durch die Integration der ISO/IEC-42001-Standards in Entwicklungs-, Betriebs- und Governance-Prozesse über die gesamte Talkdesk-CXA-Plattform hinweg unterstützt Talkdesk Unternehmen dabei, Automatisierung skalierbar auszubauen und gleichzeitig eine strenge Kontrolle durch klar geregelte KI-Entwicklungs- und Betriebspraktiken sicherzustellen. Dieser Ansatz reduziert Risiken für IT-Verantwortliche und schafft einen klaren Weg zur Ausweitung von KI-Funktionen entlang der gesamten Customer Journey.

„Diese Zertifizierung ist ein Meilenstein unserer „Trust by Design“-Philosophie“, betont Pedro Andrade, Head of AI bei Talkdesk. „Sie stellt sicher, dass jede Innovation von Talkdesk innerhalb eines Rahmens entwickelt wird, der Sicherheit und Datenintegrität in den Mittelpunkt stellt – und unterstützt unsere Kunden dabei, ihren Endkunden bessere und zugleich sicherere Erlebnisse zu bieten.“

Je stärker KI in Customer-Experience-Prozesse integriert wird, desto wichtiger wird eine robuste Governance für die Gestaltung, Implementierung und Skalierung der Automatisierung. Dies ist besonders dann entscheidend, wenn Unternehmen über einzelne Anwendungsfälle hinausgehen und stärker koordinierte, durchgängige Customer Journeys aufbauen.

Talkdesk CXA vereint KI-gestützte Orchestrierung, Echtzeitdaten und Workflow-Automatisierung, um Service-, Vertriebs- und Supportprozesse über den gesamten Customer-Experience-Lebenszyklus hinweg zu koordinieren. Durch koordinierte Multi-Agenten-Orchestrierung verbindet CXA kundennahe und operative Workflows und unterstützt Unternehmen dabei, komplexe, durchgängige Customer Journeys in großem Maßstab zu steuern. Das modulare Design ermöglicht die schnelle Bereitstellung neuer KI-Agenten sowie die flexible Anpassung an sich verändernde Anforderungen, während sich CX-Prozesse weiterentwickeln. Im Hintergrund erfasst und verknüpft die Talkdesk Data Cloud kontinuierlich Daten aus Interaktionen und Systemen und stellt dynamischen Echtzeit-Kontext bereit, der KI-gestützte Workflows über sämtliche Customer-Experience-Prozesse hinweg unterstützt.

Talkdesk® unterstützt Unternehmen dabei, die Effizienz und Qualität ihrer Kundenerfahrung nachhaltig zu steigern. Mit seiner Cloud-nativen, GenAI-gestützten CX-Plattform, speziell entwickelten Branchenlösungen und erweiterbaren KI-Angeboten versetzt Talkdesk Unternehmen in der Cloud und on-premises in die Lage, hochwertige Kundenerlebnisse zu liefern, die sie wettbewerbsfähiger machen, den Umsatz steigern, die Kosten senken und die betriebliche Effizienz erhöhen. Mit spezialisierten Workflows und Integrationen, die im Rahmen der Industry Experience Clouds sofort einsatzbereit sind, steigert Talkdesk den Nutzwert für Kunden schneller und einfacher, als dies im Regelfall mit Legacy- oder One-Size-Fits-All-Lösungen möglich ist. Als Partner von Unternehmen auf der ganzen Welt liefert Talkdesk kontinuierliche Innovationen und umfassende Vorteile für Kunden. Sein Engagement für Sicherheit sowie seine Zuverlässigkeit zeichnen das Unternehmen branchenweit aus.

