ULTUMUS holt Objectivity als Partner ins Boot

Diese Software-Partnerschaft wird sich auf den Ausbau von Ultumus Produktportfolio konzentrieren

Wir freuen uns diese neue Partnerschaft in Sachen Software-Entwicklung mit ULTUMUS bekannt zu geben. Das Unternehmen mit Standorten wie London, Singapur und San Francisco, ist sehr technologieorientiert und implementiert die neuesten Cloud-basierten Technologien zur Unterstützung des Index- und ETF-Handels und der Vermögensverwaltung. Die Zusammenarbeit wird sich hauptsächlich auf die wachsende Kundennachfrage von ULTUMUS beziehen. Es wird daran gearbeitet dem Unternehmen zu ermöglichen, sein Portfolio schnell zu erweitern.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Erfassung, Normalisierung und Verteilung von Exchange Traded Fund (ETF)- und Indexdaten unter Verwendung marktführender Technologie, die von seinen Softwareteams intern entwickelt wurde.

Nachdem ULTUMUS vor kurzem die preisgekrönten Corporate Actions-Daten von SIX Financial Information zu ihrem von ETF und Index verwalteten Datenfeed hinzugefügt hat, setzt ULTUMUS seine Innovationen in seinem Angebot fort.

Um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden, wird geplant im kommenden Jahr eine breite Palette neuer ETF- und PCF-Produkte auf den Markt zu bringen. Um seine Ziele schnellstmöglich und am effektivsten zu erreichen, entschied sich ULTUMUS für eine Partnerschaft mit unserem Unternehmen.

“Aufgrund unseres bisherigen Erfolgs mit Objectivity möchten wir unser Engagement ausbauen und die neue Niederlassung des Unternehmens auf Mauritius nutzen, um unsere in Asien ansässigen Kunden und zusätzliche Zeitzonen zu unterstützen”, so Bernie Thurston, Geschäftsführer bei ULTUMUS. “Wir glauben, dass Objectivity der beste Partner ist, um uns bei der Umsetzung unserer Expansionspläne zu helfen, da sie über hochkarätige Experten, die richtige Unternehmensstruktur und Entwicklungszentren verfügen, die es uns ermöglichen, unsere globalen Kunden besser zu unterstützen.”

Zu den Vorteilen dieser neuen Partnerschaft gehört:

* Ein schneller Projektstart – wir konnten sofort mit einem sehr erfahrenen und kompetenten Team loslegen.

* Eine enge Zusammenarbeit – die Teams von ULTUMUS und Objectivity können Wissen austauschen und gemeinsam Best Practices einführen.

* Eine größere Kundenreichweite – die Zusammenarbeit wird es ULTUMUS ermöglichen, seine Geschäftspartner in weiteren Zeitzonen zu unterstützen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ULTUMUS, um Prozesse zu optimieren, neue Produktfunktionen zu entwickeln und umfassende Qualitätssicherungstests einzuführen.

Objectivity ist ein werteorientierter IT-Outsourcing-Partner, gegründet im Jahr 1991.

Unser Spezialgebiet ist das Entwerfen, Bereitstellen und Unterstützen von IT-Lösungen, die unseren Kunden helfen, zu wachsen. Wir verwenden die neuesten und innovativsten Technologien wie Cloud, Low-Code, Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML).

