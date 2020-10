Unabhängige Service-Studie: Kunden geben der S-Direkt ein “sehr gut”

ServiceAtlas Kfz-Versicherer 2020 / Sparkassen DirektVersicherung einer der besten Kfz-Direktversicherer / Kunden schätzen Betreuung und Schadenregulierung

Düsseldorf, Oktober 2020. Ein Schaden am Auto oder gar ein Unfall kosten Geld und Nerven. In so einer Situation ist es wichtig, eine Kfz-Versicherung und ihr Service-Team als verlässliche und kompetente Partner an der Seite zu wissen. 2784 Kunden wurden insgesamt für den ServiceAtlas Kfz-Versicherer 2020 befragt. Für die Sparkassen DirektVersicherung AG (S-Direkt) waren es wieder erfreuliche Ergebnisse, denn mit der Servicequalität sind die Kunden überdurchschnittlich zufrieden. In den Umfragen erreichte die S-Direkt Bestnoten und den Testsieg in den Qualitätsdimensionen Kundenbetreuung und Schadenregulierung.

Wer mit seinem Auto in einen Unfall verwickelt ist, dem gehen viele Fragen gleichzeitig durch den Kopf. Was muss ich jetzt tun? Wie hoch sind die Schäden an den Fahrzeugen? Und wer kommt dafür auf? Oft wird noch aus dem ersten Schreck heraus die Versicherung kontaktiert. Ein persönlicher Ansprechpartner, eine unkomplizierte und kundenorientierte Fallabwicklung sind genau das, was in diesem Moment gebraucht wird. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, wie wichtig guter Kundenservice ist. ServiceValue hat wieder detaillierte Wettbewerbsanalysen und Einzelprofile für 30 Kfz-Serviceversicherer und elf Kfz-Direktversicherer angefertigt. Die S-Direkt hatte bei der “Schadenregulierung” und der “Kundenbetreuung” die Nase vorn. Im Gesamtranking der Kfz-Direktversicherer sicherte sich der Direktversicherer damit die Note “Sehr gut”.

“Es ist der Mix aus direktem Kontakt, innovativer Technologie, fairen Preisen und kompetenter Beratung, der die S-Direkt zu einem bewährten Versicherungsanbieter macht. Ganz im Sinne unseres 3-S-Konzepts setzen wir auf Sparpreise, Service und Sicherheit”, sagt Dr. Jürgen Cramer, Vorstandsmitglied der S-Direkt. Schnelle Schadenregulierung und die 24-Stunden-Hilfe im Schadenfall garantieren dem Kunden einen Top-Service mit fairem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 20 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten wie der Stiftung Warentest / Finanztest bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Kundenanfragen persönlich. Die Quote der Kundenzufriedenheit liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 Prozent. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

