Universal Robots begrüßt vier neue Partner für den deutschen Markt

Universal Robots stärkt Vertriebsnetz in Deutschland

München, 14. Mai 2020 – Der Weltmarktführer Universal Robots baut sein Vertriebsnetz in Deutschland mit den vier neuen Partnern Glaub Automation & Engineering GmbH, ID Ingenieure & Dienstleistungen GmbH, SAMSYS GmbH und Stadler GmbH & Co. Elektro KG weiter aus.

“Am Standort Deutschland beobachten wir das Automatisierungspotenzial mit wachem Auge. Es ist unser Anliegen, das Partnernetzwerk weiter zu stärken, um Unternehmen aller Größen den Weg zur Automatisierung mit unseren Cobots zu ebnen”, so Helmut Schmid, Geschäftsführer der Universal Robots (Germany) GmbH und Regional Sales Director West- und Nordeuropa. “Gerade der deutsche Mittelstand entwickelt derzeit ein neues Bewusstsein für kollaborative Robotik und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ein verlässliches Netzwerk ist in dieser Situation der Schlüssel zum Erfolg – für uns, unsere Partner und unsere Kunden.”

Mit Cobots neue Maßstäbe setzen:

Niko Glaub, Geschäftsführer von Glaub Automation & Engineering GmbH, zeigt sich begeistert über die neue Partnerschaft mit Universal Robots: “Die technischen Möglichkeiten der UR-Produkte in Verbindung mit der smarten Programmierung und Inbetriebnahme sind beispielhaft und setzen den derzeitigen Maßstab in der Leichtbaurobotik.” Für das auf Automatisierung und Software-Services spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Deutschland und Ungarn ergibt sich durch die Partnerschaft mit Universal Robots die Möglichkeit, das Angebot für die Branchen Automotive, Haushaltsgeräte und Health Care zu erweitern. Dabei nicht nur für Großkunden THT-Bestückung, Kleinteilmontage und Prüfplätze zu realisieren, sondern auch für KMUs Automatisierung in den Bereichen Handhabung und Applizieren/Dispensen mit UR-Cobots zu implementieren, markiert für Glaub einen wichtigen Schritt: “Mit der Partnerschaft erweitern wir unser Leistungsspektrum um Lösungen, die auf die Bedürfnisse von KMUs zugeschnitten sind.”

“Mit unserem Entwicklungs-Know-How steigern wir die Produktivität und sichern die Flexibilität unserer regionalen und internationalen Kunden”, weiß Michael Gottschalk, Geschäftsführer der ID Ingenieure & Dienstleistungen GmbH. Der weitere neue Partner von Universal Robots entwickelt Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie sowie den Konsumgüterbereich und ist Spezialist für Sondermaschinenbau. Das Unternehmen freut sich auf die gemeinsamen Projekte: “Die Entwicklung von Universal Robots haben wir bereits von Beginn an mit Begeisterung verfolgt”, so Gottschalk. “Wir sehen die kollaborierenden Roboter von Universal Robots als wichtigen Bestandteil in den Produktionen der Zukunft und freuen uns daher, unsere Begeisterung und das Vertrauen in die Cobots von UR zukünftig mit unser Partnerschaft unterstreichen zu können.”

Die Firma SAMSYS GmbH ist ein dynamisches und innovatives Unternehmen, mit zahlreichen Ideen und hochwertigen Qualitätsprodukten. Der Experte für Be- und Entladesysteme bietet Standard- wie auch Sonderlösungen an, um jedem Unternehmen den optimalen Weg zur Automatisierung zu bieten. “Unsere Geräte sind durchdacht konstruiert und zeichnen sich durch leichte Bedienbarkeit, schnelle Umrüstbarkeit, Zuverlässigkeit sowie Langlebigkeit aus”, erklärt Jo Braun, Geschäftsführer Samsys GmbH. “Eben diese Vorteile haben wir auch bei den Cobots von Universal Robots gesehen, weshalb wir die Kooperation sehr begrüßen.”

Stadler GmbH & Co. Elektro KG hat sich auf Automatisierungslösungen mit Leichtbaurobotern für die Branchen Nahrungsmittel, Logistik, Pharmaindustrie, Metall, Elektronik und Automotiv spezialisiert. “Wir bieten unseren Kunden aus einer Hand die Planung, Entwicklung, Fertigung, Installation und Wartung der von uns erstellten Systeme und Anlagen”, erklärt Ludwig Stadler, CEO der Stadler GmbH & Co. Elektro KG. Auch er zeigt sich erfreut über die neue Partnerschaft: “Angetrieben durch die ständigen Herausforderungen unserer Kunden sind wir immer bemüht, neue Lösungen anzubieten. Zusätzlich zu den herkömmlichen Roboteranwendungen erschließen wir nun mit dem Bereich kollaborativer Robotik ein für uns zusätzliches Aufgabengebiet. Wir freuen uns darauf, diese Herausforderungen gemeinsam mit dem Weltmarktführer Universal Robots umzusetzen”, so Stadler.

Flächendeckender Ausbau des Integrationsnetzwerkes:

Universal Robots stärkt mit den neuen Partnerschaften nicht nur den Produktionsstandort Deutschland, sondern stellt die Weichen, um europaweit auf die starke Nachfrage nach kollaborativen Lösungen eingehen zu können. “In deutsche Betriebe ziehen zunehmend Automatisierungslösungen ein. Insbesondere dem Automotiv-Bereich kommt hier eine Vorreiterrolle zu. Doch auch kleinere und mittlere Unternehmen interessieren sich zunehmend für praktikable Lösungen”, erklärt Schmid. “Die Anschaffung eines Cobots amortisiert sich innerhalb einer überschaubaren Zeitspanne. Somit ist es auch für kleine Firmen realisierbar, ihre Fertigung einfach und kosteneffizient zu optimieren. Wir freuen uns darauf, Kunden jeglicher Unternehmensgröße auf ihrem Automatisierungsweg zu begleiten. Die neuen Integratoren im deutschen Raum ergänzen die bisher vorhanden Kompetenzen ideal und sind ein wichtiger Faktor, um dieses Vorhaben zu erreichen.”

Über Glaub Automation & Engineering GmbH

Die Glaub Automation & Engineering GmbH bedient seit 1979 branchenführende Unternehmen aus Automotive und Haushaltgerätetechnik. Mit über 65 Mitarbeitern an den Standorten Salzgitter und Budapest sowie zusätzlichen Büros in Hildesheim und Hatvan, bieten wir kundenspezifische Automationslösungen, abgestimmt auf den Produktionsprozess. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen Automatisierung und Software-Services. Dazu gehören LBR Roboterzellen für die Bestückung und Handhabung, Kleinteilmontage und Applizieren von selbstklebenden Medien ebenso, wie Vorrichtungsbau für Prüfplätze mit Umbau und Retrofit sowie Steuerungs- und Schaltschrankbau. Ob Software-Entwicklung mit Desktop- und mobilen Lösungen für die Industrie, SPS und Robotik oder MES-Support. Glaub ist Lösungsanbieter für branchenübergreifende Anwendungen, die für unterschiedliche Fertigungsprozesse beliebig erweiterbar sind.

Über ID Ingenieure & Dienstleistungen GmbH

ID Ingenieure & Dienstleistungen GmbH mit Sitz in Euskirchen (NRW) ist seit mehr als 20 Jahren als zukunftsorientierter Maschinenbau-Spezialist im Rheinland aktiv. Zu den Kunden gehören internationale Großkonzerne und der Mittelstand der Region. ID entwickelt Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie, den Konsumgüterbereich und ist Spezialist für Sondermaschinenbau. Der Engineering Dienstleister beschäftigt 47 festangestellte MitarbeiterInnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.id-engineering.com

Über SAMSYS GmbH

Die SAMSYS GmbH wurde 1980 als Sameca SA in der Schweiz gegründet und 2009 unfirmiert. Das dynamische und innovative Unternehmen mit Firmensitz in Alzey verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Stangenlader und Stangenführung. Als Experte für Be- und Entladesysteme bietet die SAMSYS GmbH Sonder- sowie Standardlösungen an und hat sich auf Lösungen aus dem Pick-and-Place-Anwendungsbereich spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsys.eu

Über Stadler GmbH & Co. Elektro KG

Die Stadler GmbH & Co. Elektro KG wurde 1949 als Elektro Installationsgeschäft durch Ludwig Stadler sen. gegründet. Seitdem hat sich das in Bogen ansässige Unternehmen in den vergangenen Jahren zum kompetenten und geschätzten Partner der Industrie- und Maschinenbaubetriebe gewandelt. Mit derzeit 35 Mitarbeitern hat sich die Stadler GmbH & Co. Elektro KG dabei auf die Entwicklung von professioneller Industriesoftware für Steuerungen, Systemen und Anlagen spezialisiert. Das Unternehmen bietet die Planung, Entwicklung, Fertigung, Installation und Wartung von Steuerungen, Systeme und Anlagen aus einer Hand an. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadler-eae.com/

Über Universal Robots

Universal Robots wurde 2005 gegründet, um Robotertechnologie durch die Entwicklung leichter, benutzerfreundlicher sowie preisgünstiger und flexibler Industrieroboter, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen, allen zugänglich zu machen. Seit der erste Roboter 2008 auf den Markt kam, hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum erfahren und verkauft seine benutzerfreundlichen Roboterarme mittlerweile weltweit. Universal Robots, dem Unternehmen Teradyne Inc. zugehörig, hat seinen Unternehmenssitz im dänischen Odense und verfügt zudem über regionale Niederlassungen in den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Polen, der Türkei, China, Indien, Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan und Mexico. Universal Robots erzielte 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen USD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

