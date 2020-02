Unternehmen aus Stuttgart setzen auf diese SEO Agentur

Wer in Stuttgart, Reutlingen, Tübingen, Esslingen und Umgebung Online besser gefunden werden möchte, sollte sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO – search engine optimization – auseinandersetzen.

Früher konnte man einfach jedes Jahr seinen Eintrag im Telefonbuch oder in Das Örtliche aktualisieren und man wurde von den meisten potenziellen Kunden gefunden.

Dies alleine wird Ihnen heute nicht mehr genug potenzielle Kunden bringen, da sehr viele Geschäftsbeziehungen mit einer Suchanfrage bei Suchmaschinen wie Google und bing beginnen.

Von daher sollten Sie nicht nur ein moderne und funktionale Webseite besitzen, sondern natürlich auch mit dieser, für die für Sie relevanten Begriffe, in den Suchergebnissen bei Google und Co. auffindbar sein. Kurz und knapp – Sie sollten dort sein, wo sich ihre Zielgruppe oder ihre potenziellen Kunden aufhalten.

„Denn was nützt die schönste Webseite, wenn sie nicht gefunden wird?“, fragt Daniel Neubauer, Gründer und Inhaber SEO Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm bei Ulm. „Noch wichtiger ist, dass Sie mindestens auf der ersten Seite bei Google stehen, am besten in den Top 5.“

Bei der Suchmaschinenoptmierung geht es darum, die Webseite so zu optimieren, dass Sie nachher besser in den Suchergebnissen zu finden ist und von den Suchmaschinenrobotern besser gelesen werden kann.

„Ich sehe es so. Jede Seite, die aktuell nicht gefunden wird, verliert jeden Tag potenzielle Neukunden an den Wettbewerb. Und können Sie es sich leisten, tagtäglich Kunden zu verlieren?“, so Daniel Neubauer. „Bei den meisten Kunden, die wir betreuen, liegen schon vorab technische Probleme bei der Webseite vor, die erst einmal korrigiert werden müssen, bevor man sich an eine solide SEO Strategie machen kann. Das Fundament muss stehen. Auf einem kaputten oder brüchigen Fundament baut es sich schlecht. Und wir wollen ja nicht, dass die Seiten der Kunden nachher nicht besser platziert werden, nur weil wir die Grundlagenarbeit nicht gemacht haben.“

Das monatliche Suchvolumen von Keywörtern mit Ortsbezug zu Stuttgart belegen die Bedeutung der Suchmaschinenoptimierung.

Wenn man sehen möchte, ob Suchmaschinenoptimierung auch in Stuttgart wichtig ist, sollte man sich nur das monatliche Suchvolumen von Keywörtern mit Ortsbezug zu Stuttgart ansehen und selbst entscheiden, ob man von dieser Vielzahl an Suchenden bzw. potenziellen Kunden den einen oder anderen abbekommen möchte oder nicht.

„Hotel Stuttgart“ wird knapp 13.000 Mal im Monat gesucht, „Restaurant Stuttgart“ ebenfalls noch beachtliche 5400 Mal im Monat. 5400 Mal suchen Personen nach „Hautarzt Stuttgart“ und immerhin noch 3000 Mal wird nach „Zahnarzt Stuttgart“ gesucht. Wenn Sie mit ihrem Unternehmen in den Top-Suchergebnissen bei Google und Co. stehen möchten, sollten Sie eine professionelle SEO Agentur zurate ziehen. Diese berät und unterstützt Sie in allen Bereichen der Suchmaschinenoptimierung.

Die SEO Agentur RED RAM MEDIA hat sich auf die wesentlichen Aspekte des Online Marketings spezialisiert. Hierzu zählen unter anderem Webdesign, Webprogrammierung und Suchmaschinenoptimierung(SEO). Der Schwerpunkt liegt hier aber beim Thema Suchmaschinenoptimierung.

Wir helfen unseren Kunden ihre Sichtbarkeit online zu steigern und somit mehr potentielle Kunden zu erreichen.

