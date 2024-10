Unvergessliche Weihnachtsfeier mit der foboxy-Fotobox

Bringe Weihnachtsstimmung und Kreativität auf deine Feier – mit der Fotobox von foboxy

Die Weihnachtszeit rückt näher und damit auch die Vorfreude auf die alljährlichen Firmenweihnachtsfeiern. In dieser besonderen Zeit suchen Unternehmen nach kreativen Wegen, ihre Mitarbeiter zu feiern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Die foboxy-Fotobox bietet hier die perfekte Lösung, um die Feier nicht nur unterhaltsam, sondern auch unvergesslich zu machen.

Unvergessliche Momente, die verbinden

Mit einer Fotobox von foboxy schaffst du nicht nur eine spaßige Aktivität für deine Gäste, sondern auch bleibende Erinnerungen an einen besonderen Abend. Der Spaß beginnt, sobald sich die Kollegen vor der Kamera positionieren, sei es mit den bereitgestellten weihnachtlichen Requisiten oder einfach beim spontanen Posieren. „Unsere Fotoboxen tragen dazu bei, dass Kollegen gemeinsam lachen, kreative Fotos machen und sich verbinden – genau das stärkt den Teamgeist in dieser festlichen Atmosphäre“, sagt Sören Harms, Geschäftsführer von foboxy.

Einfach zu bedienen – große Wirkung

Die einfache Handhabung der foboxy-Fotobox sorgt dafür, dass wirklich jeder auf seine Kosten kommt. Die Fotobox ist kinderleicht zu bedienen: Einmal aufgebaut, können die Gäste sofort loslegen, Fotos machen und diese direkt vor Ort ausdrucken. Alternativ lassen sich die Bilder per Sofortdownload aufs Handy laden oder später in einer optionalen Online-Galerie teilen.

Erinnerungen zum Mitnehmen

Was wäre eine Weihnachtsfeier ohne bleibende Erinnerungen? Die gedruckten Fotos können als Andenken an die Pinnwand geheftet, an Kollegen verteilt oder mit nach Hause genommen werden – ein kleines Geschenk, das für große Freude sorgt. „In einer zunehmend digitalen Welt bieten unsere Fotoboxen etwas Besonderes: physische Erinnerungen, die man in den Händen hält und immer wieder anschauen kann“, erklärt Andreas Unger, Marketingleiter bei foboxy.

Teambuilding leicht gemacht

Die foboxy-Fotobox bietet nicht nur Unterhaltung, sondern fördert auch das Miteinander im Team. Beim gemeinsamen Posen entstehen witzige, kreative Fotos und vor allem gemeinsame Erlebnisse, die das Wir-Gefühl stärken. Besonders in der festlichen Zeit ein unschätzbarer Beitrag zu einer gelungenen Weihnachtsfeier.

Rundum-sorglos-Paket ohne versteckte Kosten

foboxy bietet ein Komplettpaket zum Festpreis von 299 Euro in Deutschland und 309 Euro in Österreich, das alles enthält, was du für eine erfolgreiche Feier brauchst: Anlieferung, Requisiten, technischer Support und vieles mehr. „Wir möchten, dass jede Firma die Möglichkeit hat, ihre Feier mit unserer Fotobox zu bereichern – unabhängig vom Budget“, so Sören Harms.

Fazit: Eine foboxy-Fotobox ist die perfekte Ergänzung für jede Weihnachtsfeier. Sie bringt Spaß, sorgt für Erinnerungen und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team – und das alles einfach und unkompliziert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pressekontakt: Andreas Unger, Marketingleiter

Tel: 040 328 909045

E-Mail: andreas@foboxy.de

Firmendaten: foboxy GmbH

Gutenbergring 16, 22848 Norderstedt

Tel: 0800 36 26 99 0

E-Mail: info@foboxy.de

Web: www.foboxy.de

foboxy ist der Marktführer in Deutschland beim Versand von mobilen Fotoboxen. Seit 2014 statten wir Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern und andere gesellige Veranstaltungen mit bezahlbaren und kinderleicht zu bedienenden Fotoboxen aus.

Kontakt

foboxy GmbH

Andreas Unger

Gutenbergring 16

22848 Norderstedt

0800 3626990



http://www.foboxy.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.