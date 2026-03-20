UPDF als Leader ausgezeichnet im G2 Spring 2026 Bericht

Superace, der auf KI-basierte PDF-Innovationen spezialisierte Entwickler hinter UPDF, freut sich bekanntzugeben, dass das Flaggschiffprodukt UPDF im G2 Spring 2026 Report als Leader ausgezeichnet wurde. Zusätzlich zur Leader-Auszeichnung erhielt UPDF die Abzeichen High Performer Enterprise und Most Implementable, was die starke Marktpräsenz, die Unternehmensreife und die hohe Nutzerzufriedenheit unterstreicht.

Die Entwicklung von UPDF

UPDF wurde als vielseitiger PDF-Editor eingeführt und hat innerhalb von nur vier Jahren weltweit über 4 Millionen Nutzer gewonnen. Von der Erstellung und Bearbeitung von PDFs bis hin zu KI-gestützten Zusammenfassungen und Chat-Funktionen bietet UPDF eine umfassende Lösung für den persönlichen, schulischen und beruflichen Einsatz.

G2-Auszeichnungen im Überblick

Leader – Herausragende Leistung und Einfluss auf den Markt

High Performer Enterprise – Exzellente Benutzerfreundlichkeit und Wert für Geschäftsanwender

Most Implementable – Einfache Einführung und Integration in Teams

Statement des CEO

„Als Leader bei G2 ausgezeichnet zu werden, bestätigt unsere Mission, leistungsstarke und intuitive PDF-Tools zu entwickeln,“ sagte CEO Roc Lan. „Wir setzen uns dafür ein, Arbeitsabläufe für alle Nutzer durch KI-gestützte Funktionen zu verbessern.“

Hauptfunktionen von UPDF

PDFs im Word-Stil bearbeiten, einschließlich Text und Bilder

KI-gestützte Chat-, Zusammenfassungs- und Dokumentenanalysefunktionen

OCR und PDF-Konvertierung für gescannte Dokumente

PDFs mit Passwort oder digitalen Signaturen schützen

Anmerkungen, Hervorhebungen und personalisierte Notizen hinzufügen

Dateien effizient komprimieren, schwärzen, organisieren und schützen

UPDF ist kompatibel mit Windows, Mac, iOS und Android und unterstützt bis zu vier Geräte pro Konto. Kostenlose Testversionen stehen unter UPDF-Webseite zur Verfügung.

Über Superace

Superace entwickelt KI-gestützte PDF-Bearbeitungs- und Konvertierungssoftware. Mit UPDF kombiniert das Unternehmen robuste Funktionalität mit einer reibungslosen, intuitiven Benutzererfahrung.

Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle UPDF-Webseite oder folgen Sie UPDF auf YouTube, Facebook, Twitter, um die neuesten Updates zu erhalten.

Superace Software Technology Co., Ltd. ist ein Start-up, das Software zur PDF-Konvertierung und -Bearbeitung entwickelt. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist UPDF, das nun für Windows, Mac, iOS und Android verfügbar ist. Das Team von Superace verfolgt das Ziel, die Effizienz der Nutzererfahrung zu maximieren, indem es eine ansprechende Benutzeroberfläche gestaltet, die die Anwender zufriedenstellt. Sie sind sich der Bedeutung bewusst, wie eine schöne und intuitive Anwendung die Nutzererfahrung beeinflusst, und setzen daher alles daran, das Design so zu gestalten, dass die PDF-Editor-Software sich deutlich von den traditionellen Programmen unterscheidet, die man bisher kennt.

Kontakt

Superace Software Technology Co., Ltd.

Stacy Wang

Bao’an Road, Anting Town, Jiading 4997

201805 Shanghai

18485545383



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