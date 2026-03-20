Wetter macht Tempo: Spargel startet ungewöhnlich früh in die Saison

AGRAVIS Sonderkulturen-Experte blickt auf Anbau und Marktentwicklung

Die Spargelfans in Deutschland können sich freuen: In diesem Jahr beginnt die Saison voraussichtlich früher als gewohnt. Ausschlaggebend dafür waren die ungewöhnlich kalten Tage im Januar und Februar. „Diese Frostperioden sind die ideale Grundlage für ein zeitiges Frühjahrserwachen des Stangengemüses“, erklärt Frank Uwihs, Experte für Sonderkulturen bei der AGRAVIS Pflanzenbau-Vertriebsberatung.

Der sogenannte Kältereiz, die Vernalisation, ist für den mehrjährigen Spargel entscheidend. Die Pflanzen erhielten in diesem Winter genau die niedrigen Temperaturen, die sie für einen kraftvollen Austrieb benötigen. „Das Speicherwurzelsystem wurde ausreichend und über längere Zeit einem intensiven Kältereiz ausgesetzt“, so Uwihs. Dank der idealen Witterung ist der Spargel gut entwickelt. Die Folientunnel halten die Dämme aktuell zusätzlich warm und geschützt, sodass die Stangen auch bei wechselhaftem Wetter kontinuierlich weiterwachsen.

Während die Anbauflächen in den vergangenen Jahren moderat zurückgegangen sind, kann Frank Uwihs Spargelfans beruhigen: „Niemand muss befürchten, dass es zu Engpässen kommt.“ Auch 2026 sei die Versorgung gesichert. Preislich erwartet der Experte ein Niveau ähnlich wie im Vorjahr. Je nach Sortierung kostet Spargel von unter zehn Euro pro Kilogramm für einfachere Qualitäten bis zu knapp 20 Euro für hochwertige Premiumware. Das Sortiment auf Höfen und Märkten wird vielfältiger: Neben klassischem Bleichspargel finden Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend farbige Varianten von Stangen mit rosa bis violett-grünem Kopf bis hin zu intensiv lila oder lila schimmernden Grünspargel.

Der frühe Saisonstart bedeutet vor allem eines: Die Chancen auf besonders frischen, regionalen Spargel steigen genau zu dem Zeitpunkt, an dem viele kulinarisch in den Frühling starten möchten. Die ersten

frisch gestochenen Stangen könnten bereits vor oder pünktlich zu Ostern auf dem Tisch landen.

agrav.is/sonderkulturen

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit rund 7.000 Mitarbeitenden mehr als 8,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit über 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster. www.agravis.de

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