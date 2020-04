Urban Living mit Holz und Metall

Industriecharme trifft Natürlichkeit: Ein spannender Wohnmix bringt den Chic angesagter Metropolen in jeden Raum

Leipzig, im April 2020 – Mit seiner natürlichen Ausstrahlung sorgt massives Holz für eine warme, behagliche Atmosphäre. Coole Kontraste im Industrial Style bringen Elemente aus schwarzem Metall. Das können Regalgestelle, Bettpfosten oder Tischbeine sein: In jedem Fall sorgt die Kombi für lässiges Loft-Feeling. Wer sich dieses urbane Lebensgefühl nach Hause holen möchte, findet im Inspirationsbereich von massivum eine Fülle an Anregungen für nahezu jeden Wohnbereich. Alle Möbel und Accessoires können direkt beim Möbelanbieter online bestellt werden.

Loft-Charme in der ganzen Wohnung

Bei der Möbelserie Oklahoma werden Elemente aus ausdrucksstark gemasertem Akazienholz von filigranen Gestellen aus schwarz lackiertem Eisen getragen. Überraschende Akzente lockern dabei das geradlinige Design auf. So sind z.B. beim Regal die Fächer versetzt angeordnet. Es ist sowohl komplett offen als auch in einer Variante mit einem Mix aus offenen und geschlossenen Elementen erhältlich. Für Ordnung im Wohn- Essbereich sorgen auch Aufbewahrungsmöbel wie eine TV-Bank und ein Highboard – letzteres wird in verschiedenen Größen angeboten. Auch als komplette Wohnwand macht die Kombination aus TV-Bank, Highboard und Regal eine stylische Figur. Und mit einem Bett aus der Serie zieht der Loft-Stil direkt im Schlafzimmer ein. Ein praktisches Extra ist die Bettbank mit zwei Schubladen: Sie sorgt für zusätzlichen Stauraum.

Dinner wie in Brooklyn

Das Herzstück der meisten Wohnungen ist der Esstisch: Hier treffen sich Freunde und Familie zu ausgedehnten Mahlzeiten, es wird gespielt, gefeiert und geredet. Modelle wie Talisay und Greenland in Grau bieten nicht nur reichlich Platz für ausgedehnte Tafelrunden, sondern fallen auch mit ihrer außergewöhnlichen Optik auf. Bei Talisay weist die Akazienholz-Platte die charakteristische Form des Baumstamms auf, während das Metallgestell sternförmig angeordnet ist. Mit Details wie einer Schweizer Kante und sich nach unten verjüngenden Tischbeinen setzt Greenland elegante Akzente.

Lässige Relaxzone

Bereits ein kleines Möbelstück bringt urbanes Lebensgefühl ins Wohnzimmer. Die perfekte Ergänzung für entspannte Stunden auf dem Sofa sind Couch- und Beistelltische. Diese praktischen Abstellflächen für Getränke, Zeitschriften und Co. werden im Materialmix zu dekorativen Eyecatchern. So macht der dreibeinige Beistelltisch Belton eine schlanke Figur und ist mit seiner fein gemusterten Oberfläche ein echtes Wohn-Highlight. Das variable Möbelstück ist in verschiedenen Ausführungen zu haben. Ganz besonders flexibel ist das lässige Modell JayEdgar aus bedrucktem Mangoholz: Es kann auf seinem stabilem Eisengestell problemlos von einer in die andere Ecke gerollt werden.

Kleine Extras

Eine stilechte Lampe wie Hängeleuchte Nixon im Industrial Style setzt das Ambiente ins rechte Licht, passende Accessoires wie Wanduhr Elmer oder Deko-Objekte wie Modell Skulpture Tomke aus Holz und Eisen unterstreichen den Look wirkungsvoll.

massivum hat viele Tipps und Ideen für urbanes Wohnen auf seiner Inspirationsseite zum Thema „Metall trifft Holz” zusammengestellt: https://www.massivum.de/wohnstile/industrie/holz-trifft-metall

Über massivum

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit rund 70 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. massivum betreibt derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und einen Flagshipstore in Leipzig. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, gemütlicher Landhaus-Chic, skandinavische Frische, angesagter Industrial-Style und lebendige Exotik ‒ massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Tolle Polstermöbel und eine Vielzahl von Unikaten runden das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

