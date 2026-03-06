VAST Data präsentiert ersten voll beschleunigten End-to-End-KI-Datenstack mit NVIDIA

VAST AI OS wird NVIDIA-Bibliotheken zur Beschleunigung von Compute wie auch von Datenservices für RAG, Vektorsuche, Realtime-SQL und Agentic-Anwendungen nutzen

Remote-First-Company | VAST Forward | SALT LAKE CITY – 5. März 2026 – VAST Data, der KI-Betriebssystemspezialist, hat einen End-to-End-KI-Datenstack vorgestellt, der vollständig CUDA-beschleunigt ist. Möglich macht dies die erweiterte Partnerschaft mit NVIDIA, in deren Rahmen das VAST AI Operating System direkt auf NVIDIA-basierten Servern läuft. Dadurch sind Kunden in der Lage, Datenengpässe in ihrer KI-Pipeline zu beseitigen und Dateneinspeisung, -bereitstellung, -analyse sowie -inferenzierung auf einer zentralen und einheitlichen Plattform bereitzustellen.

VAST AI OS beschleunigt die Ebenen Datenservices und Compute als ein kohärentes System und beseitigt damit die operative Komplexität, die aus der Kombination separater Storage-Systeme, Datenbanken und KI-Infrastruktur-Stacks entsteht. Das Ergebnis ist ein einfacherer und schnellerer Weg von der Pilotphase zum Produktivbetrieb von RAG-Pipelines, Agentic-Systemen und langfristig genutzten KI-Workloads.

VAST CNode-X wurde in Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt und liefert eine neue Generation von NVIDIA-zertifizierten Systemen, die Erstellung und Betrieb von KI-Infrastrukturen grundlegend verändern. VAST AI OS stellt nicht nur hoch performante Storage-Services in Clustern bereit, die mittels GPUs von NVIDIA beschleunigt wurden. Vielmehr läuft das Betriebssystem neu auch direkt auf NVIDIA-basierten Servern. Das macht diese Systeme auf der VAST-Plattform zu Infrastrukturkomponenten erster Klasse. Durch diese Veränderung in der Architektur ist VAST in der Lage, KI-Pipelines, hoch performante Analysen, Vektorsuche, RAG-Funktionen und Laufzeitumgebungen für KI-Agenten in einem zentralen und einheitlichen Software-Stack zu orchestrieren.

Die neuen CNode-X-Server bilden die Computing-Basis für VAST AI OS und nutzen eine große Bandbreite an NVIDIA-Softwarebibliotheken und -Schnittstellen direkt in den zentralen VAST-Softwarediensten einschließlich VAST DataEngine und VAST DataBase. Die Beschleunigungen sind tief in der Plattform eingebettet und liefern eine größere Leistung, geringere Latenz und höhere Effizienz in Echtzeit-SQL-Analysen, Vektorsuchen und -abfragen sowie in einer Vielzahl an KI-Inferencing-Workflows.

„Vor zehn Jahren haben wir damit begonnen, ein System zu bauen, mit dessen Hilfe sich aus Daten Erkenntnisse gewinnen und Aktionen ableiten lassen“, so Renen Hallak, Gründer und CEO von VAST Data. „Diese Vision ist heute Wirklichkeit. In VAST AI OS beschleunigen wir zusammen mit NVIDIA sowohl Datenverarbeitung als auch -pfade. Dadurch geben wir Kunden eine schnellere und einfachere Möglichkeit an die Hand, Abfragen, Analysen und KI-Agenten-Workflows als eine einzige kohärente Pipeline in Betrieb zu nehmen, so dass KI die Pilotphase verlassen und als Teil von Produktivsystemen dauerhaft in den Echtbetrieb gehen kann.“

„NVIDIA erfindet für KI jede einzelne Computing-Säule neu. Mit VAST Data transformieren wir den Storage-Teil von KI-Infrastrukturen“, erklärt Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „CNode-X ist auf jeder Ebene CUDA-beschleunigt, um für KI-Agenten mehr persistenten Hauptspeicher bereitzustellen. Dadurch können sie komplexe Probleme bearbeiten, über Tage, Wochen und am Ende sogar über Jahre, ohne etwas zu vergessen – so erschließt sich die Welt das nächste Anwendungsfeld von KI.“

In diesem Video spricht NVIDIA-Gründer und -CEO Jensen Huang auf der Konferenz VAST Forward über die Zukunft von Dateninfrastrukturen.

Mit den neuen GPU-beschleunigten VAST CNode-X-Servern als Basis integriert VAST seine breite Unterstützung für NVIDIA-beschleunigte Fähigkeiten in VAST AI OS und stellt diese Fähigkeiten in einer Full-Stack-Softwareplattform bereit. Damit lassen sich KI-Pipelines, Dienste für Vektorsuche und KI-Pipelines im Produktivbetrieb ausführen und orchestrieren. Zu den neuen Fähigkeiten zählen unter anderem:

– GPU-native SQL-Engine-Beschleunigung für VAST DataBase Analytics-Pipelines: Durch die Kombination von speicherseitiger Intelligenz und GPU-beschleunigter Ausführung entwickelt VAST die VAST DataBase weiter, um moderne Analytics-Workloads im gesamten Lebenszyklus von Datenbankabfragen zu beschleunigen. Die Abfrage-Engine von VAST DataBase vereinigt intelligentes Daten-Layout, -Pushdown sowie -Filtern und verringert dadurch überflüssige Ein- und Ausgabeoperationen. Gleichzeitig nutzt sie Sirius, eine quelloffene Query-Engine auf Basis von NVIDIA cuDF, für GPU-beschleunigte SQL-Ausführung auf der Compute-Ebene. Bei NVIDIA cuDF handelt es sich um eine Bibliothek für beschleunigte Analysen strukturierter Daten. Dieser komplementäre Ansatz beschleunigt alle Vorgänge, bevor Daten die Compute-Ebene erreichen, wie auch die Compute-Ebene selbst. Die Datenbank ist dadurch gleichzeitig speicheroptimiert und GPU-beschleunigt. Erste Sirius-Vergleichsdaten zeigen eine um bis zu 44 Prozent geringere Query-Zeit und um bis zu 80 Prozent reduzierte Query-Kosten.

– NVIDIA cuVS für beschleunigte Vektorsuche und -abfrage: Durch die Einbettung von NVIDIAs Bibliothek cuVS macht CNode-X von VAST die GPU-Beschleunigung für Vektorsuche und Daten-Clustering verfügbar. Unternehmen, die VAST für skalierbare Datenbankdienste und die entsprechend dem NVIDIA-AI-Data-Platform-Design entwickelte VAST InsightEngine für ihre RAG-Pipeline im Echtbetrieb nutzen, kommen dadurch in den Genuss verringerter Abfragelatenzen für kontextintensive Echtzeit-KI-Anwendungen.

– NVIDIA Nemotron-Modelle und NIM Microservices für skalierbare DataEngine-Pipelines: VAST wird die NVIDIA NIM Microservices unterstützen und sie in CNode-X für skalierbare KI-Pipelines bereitstellen. Außerdem veröffentlicht das Unternehmen im Open-Source-Modell VAST DataEngine-Vorlagen für KI-Pipelines, die für den Produktivbetrieb vorbereitet sind. Diese Pipelines zielen auf Anwendungsszenarien ab, wie Videoerkennung, RAG für Unternehmensdokumente und Genomikforschung.

– NVIDIA CMX für beschleunigte skalierbare Inferenzierung: VAST unterstützt die NVIDIA Context Memory Storage (CMX) Platform durch Cluster-Konfigurationen, die NVIDIA BlueField-4 DPUs und Spectrum-X-Ethernet-Networking unterstützen. Dadurch beschleunigt sich der Zugriff auf gemeinsam genutzten Key Value (KV) Cache-Speicher und verkürzt die Zeitspanne von der Anfrage bis zur Anzeige des ersten Antwort-Tokens (Time-to-first-Token) bei Multi-Agenten-Inferenzierungen mit umfangreichen Kontextinformationen. Dadurch haben KI-Agenten im gesamten Pod Zugriff auf den Hauptspeicher. VASTs Disaggregated Shared Everything (DASE)-Architektur verschafft Kunden den weiteren Vorteil, optional Enterprise-Data-Services außerhalb des normalen Datenstroms hinzuzufügen, ohne dass dies zu Lasten von KV-Abfragezeiten geht.

Hardwareoptionen für das beschleunigte VAST AI Operating System

VAST wird die CNode-X-Server über führende OEM-Partner wie Cisco und Supermicro auf den Markt bringen. Kunden können dadurch eine GPU-beschleunigte Infrastruktur über ihre bevorzugten Lieferanten beschaffen und gleichzeitig eine konsistente Erfahrung mit VAST-Software, -Support und -Betrieb beibehalten.

Durch die zertifizierten Konfigurationen, die VAST über seine OEM-Partner ausliefert, ermöglicht der Anbieter einen kürzeren Weg zu einer KI im Echtbetrieb bei gleichzeitig verbessertem Support. Die KI-Pipelines von Unternehmen entwickeln sich zunehmend zu fest installierten Systemen. Vor diesem Hintergrund kombiniert VAST seine Datenplattform mit NVIDIA-beschleunigtem Computing im gesamten Stack, um hoch performante Datenabfragen, Analysen sowie Vektorsuche zu liefern und GPUs in RAG-, Echtzeitanalyse- und hoch skalierten KI-Workloads produktiv zu nutzen.

„KI skaliert nicht auf isolierten Komponenten. Es skaliert durch integrierte Systeme“, sagt Jeremy Foster, SVP und General Manager von Cisco Compute. „Kunden brauchen eine Infrastruktur, die für die Sicherheit der Daten sorgt und eng auf intelligentes Networking und GPU-beschleunigtes Compute ausgerichtet ist, für eine effiziente und für den Produktivbetrieb geeignete Plattform. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie VAST und NVIDIA liefert Cisco die funktionierende Basis für Enterprise-Organisationen, die notwendig ist, damit Unternehmen KI sicher skalieren können zusammen mit der erforderlichen Leistung, Resilienz und Kontrolle.“

„KI im Produktivbetrieb erfordert ein neues Maß an Integration von Compute, Beschleunigung und Datenplattform“, erklärt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Zusammen mit VAST Data und NVIDIA stellen wir eine wirklich integrierte KI-Datenplattform bereit, die den KI-Betrieb in Unternehmen von der Komplexität befreit. Wir bringen hoch performantes Compute, skalierbare Dateninfrastrukturen und intelligente Software in einer Lösung zusammen. Dadurch können Kunden schneller von der Pilotphase zum Produktivbetrieb übergehen und echten geschäftlichen Nutzen aus KI ziehen.“

Weitere Informationen:

– VIDEO: Future of Data Infrastructure with Jensen Huang, Founder & CEO, NVIDIA

– SOLUTION BRIEF: CNode-X Accelerated Computing Platform

– VAST DataEngine Blueprints:

– Video Intelligence

– Enterprise Document RAG with Reasoning Assistant

VAST Data ist der KI-Betriebssystemspezialist – der Anbieter unterstützt die nächste Generation intelligenter Systeme mit einem einheitlichen Software-Infrastruktur-Stack, der speziell dafür entwickelt wurde, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen. Das VAST AI OS-Betriebssystem konsolidiert grundlegende Daten- und Rechendienste sowie den Betrieb von KI-Agenten in einer skalierbaren Plattform. Unternehmen sind dadurch in der Lage, KI-Agenten bereitzustellen und deren Kommunikation untereinander zu ermöglichen. Das Reasoning von Echtzeitdaten und die Automatisierung komplexer Arbeitslasten in beliebiger Skalierung werden ebenfalls Realität. Aufbauend auf der bahnbrechenden DASE-Architektur von VAST – der weltweit ersten echten parallelen verteilten Systemarchitektur, die Zielkonflikte zwischen Leistung, Skalierbarkeit, Einfachheit und Robustheit beseitigt – hat VAST seine innovative Infrastruktur zu einer globalen Fabric für KI-Reasoning weiterentwickelt. Weitere Informationen sind unter vastdata.com sowie auf LinkedIn, YouTube und X erhältlich.

