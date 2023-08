„Veränderung ist die Chance“ – Buchveröffentlichung

Gemeinsam mit 19 Co-Autor:Innen teilen sie inspirierende Geschichten zur Transformation

**Neues Buch „Veränderung ist die Chance“ von Martina Deschner und Gabi Kleber: 19 Co-Autor:Innen teilen inspirierende Geschichten der Transformation**

Datum: 09. August 2023

Wir freuen uns, die bevorstehende Veröffentlichung des Buches „Veränderung ist die Chance“ – Die erfolgreichsten Strategien, um dein Leben nachhaltig zu verändern anzukündigen, das am 19. August 2023 von den aufstrebenden Coaches Martina Deschner aus Immendingen und Gabi Kleber aus Idstein herausgegeben wird. Dieses inspirierende Werk präsentiert die Geschichten von 19 Co-Autor:Innen, teilen ihre tiefgreifenden Geschichten, wie sie inmitten von Herausforderungen, Umbrüchen und Veränderungen positive Wege gefunden haben, um ihre Leben zu gestalten. Weiterhin geben sie aus Coachingerfahrungen Tools an die Hand, damit die Leser:Innen gleich interaktiv starten können, um persönliche Herausforderungen zu meistern. Das Buch gibt außerdem die Möglichkeit mit den einzelnen Coaches in Kontakt zu kommen und weiter an persönlichen Themen zu arbeiten.

Vorab können die Leser:Innen die Coaches auch „persönlich“ im Interview auf der Webseite zum Buch kennenlernen.

In unseren Coachings erleben wir täglich, dass die Menschen privat oder beruflich vor großen Herausforderungen, die nicht einfach zu lösen sind. Es ist gerade eine Zeit, wo wir erleben, dass unsere Akkus immer leerer werden. Wir möchten mit unserem Buch „Veränderung ist DIE Chance“ zeigen, dass Veränderung natürlich ist und positiv für uns sein kann. Wir möchten auch dazu anregen, sich bewusst zu machen, dass wir nicht machtlos sind und selbstbestimmt mit jeder Herausforderung umgehen können.

„Wir sind begeistert, dieses Buch der Welt vorzustellen, da es eine Fülle von Geschichten enthält, die Mut machen, Veränderungen anzunehmen und als Chancen zu nutzen. Die Vielfalt der Erfahrungen und die Weisheit, die aus den Beiträgen der Co-Autor:Innen spricht, sind unglaublich inspirierend“, sagt Martina Deschner, Mitautorin und Mitgründerin von „Coaches für Coaches“.

Ihre Partnerin Gabi Kleber freut sich sehr, dass ihre Vision, Veränderung als ein Weg zu mehr Erfüllung und Lebensfreude zu sehen mit diesem Buch auf den Weg kommt. „Für mich waren Veränderungen schon immer Teil meines Lebens, auf die ich immer mutig zugegangen bin und „einfach“ bewältigt habe.“ „Für mein Umfeld war das oft gar nicht nachzuvollziehen, weil es als oft Unbeständigkeit gesehen wurde.“ „Erst viel später wurde mir bewusst, dass mein Umgang mit Veränderung eine Stärke von mir ist und viele Menschen Ängste haben aus der Komfortzone herauszutreten.

Die Veröffentlichung von „Veränderung ist die Chance“ ist ein Aufruf dazu, Veränderungen nicht als Hindernis, sondern als Sprungbrett für individuelles Wachstum und Transformation zu sehen. Das Buch wird ab dem 19. August 2023 in verschiedenen Buchhandlungen und online erhältlich sein.

Gabi Kleber

E-Mail: hallo@coachesfuercoaches.de

Website: www.veraenderung-ist-die-chance.de/dasbuch und www.coachesfuercoaches.de

Coaches für Coaches ist ein Partner-Netzwerk, dass dafür steht zusammen zu wachsen, sich gegenseitig zu unterstützen und erfolgreich sein!

Wir entwickeln für Coaches Aktionen mit denen sie sichtbar werden und ihre Expertise in der Öffentlichkeit bekannt machen können.

