Verlässliche Kennzeichnung für die Wertschöpfungskette Holz

LIGNA 2025: Vollsortimenter REA zeigt sein Portfolio für die Holzindustrie

Mühltal, 4. April 2025 – Konnektivität in der Holzindustrie ist eines der Fokusthemen der LIGNA 2025 vom 26. bis 30. Mai in Hannover. Vernetzung von Produkten, Services, Prozessen und Infrastrukturen innerhalb der Wertschöpfungskette braucht hochwertige und verlässliche Codierung und Kennzeichnung. Ob mit Tinte, Laser oder Etikett – der Spezialist REA Elektronik ist mit seinen Systemen für die industrielle Kennzeichnung ein kompetenter und verlässlicher Partner der Holzindustrie. Auf der LIGNA 2025 zeigt er seine Lösungen für die aktuellen Herausforderungen der Branche.

Anwendungsorientiert und in enger Abstimmung mit seinen Kunden aus der Holzbearbeitung und -verarbeitung entwickelt REA Elektronik seine Lösungen fortlaufend weiter – sei es für die Direktkennzeichnung der Flächen oder Kanten von Schichtholz, Span-, OSB- und Faserplatten oder von Konstruktionsvollholz, die großflächige Applikation von Herstellerlogos auf gestapelten Hölzern oder die Etikettierung von Holzleisten. Auch die zunehmende Verwendung von Holz zur nachhaltigen Verpackung verlangt nach neuen Kennzeichnungslösungen. In allen Anwendungen überzeugt REA mit seinen Systemen – und nicht zuletzt wegen der enorm großen Auswahl an Tinten für seine Produktlinie REA JET.

Zertifizierte Paletten-Kennzeichnung vom EPAL-Partner

Der Klassiker für Lager und Transport sind Europaletten aus Holz. Organisiert wird der internationale Paletten-Fluss von EPAL, der European Pallet Organisation. Nach ihren Plänen ist der klassische EPAL-Brandstempel bald Geschichte und die hölzernen Ladungsträger werden serialisiert mit individuellen QR-Codes gekennzeichnet – als Echtheitsnachweis und zur Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Palette. Damit schnellstmöglich die erforderliche Zahl an Paletten verfügbar ist, will EPAL die Zahl der Hersteller steigern. Neue und bisherige Lizenznehmer profitieren für die Kennzeichnung von REA, denn sein innovatives Kennzeichnungssystem REA JET UP ist EPAL-zertifiziert. UP steht für Universal Print – das System druckt mit seinen innovativen Tintenrezepturen hochaufgelöste Inhalte bei hohen Trocknungsgeschwindigkeiten auf gestrichene und lackierte Flächen und auch auf offenporige Oberflächen wie Papier, Kartonage und eben Holz. Ebenso ist die Kennzeichnung verschmutzter Palettenklötze für den UP kein Problem.

Auch in rauen Fertigungsumgebungen überzeugt der REA JET HR 2.0 mit einer besonderen Robustheit. Für die Holzkennzeichnung kann er mit einer speziellen Abstreifplatte versehen werden: Sie schützt den Druckkopf vor Schlägen von quer liegenden Platten oder Latten und bringt sie in die richtige Position für den Druck – zu sehen auf der LIGNA 2025.

Kennzeichnung mit Tinte, Laser oder Etikett

Farbige Paletten kennzeichnet der REA JET DOD 2.0 mit seinen weißen Tinten. Der Großschrift-Tintenstrahldrucker ist zudem bei Kennzeichnungen im Außenbereich (am Rundholzplatz) und in der Anwendung „Druck von unten“ das Mittel der Wahl. Für die Schnittkantenkennzeichnung wie auch die zielgenaue Punkt- und Linienmarkierung innerhalb der Sortieranlage empfiehlt sich die REA JET ST Technik. Auch der vielseitige hochauflösende REA JET HR Tintenstrahldrucker ist von der Sortieranlage über den Hobel bis hin zu Paletten und der Produktion von Konstruktionsvollholz vielseitig einsetzbar.

Dauerhafte, unverlierbare Kennzeichnungen bringt der CO2-Laser REA LASER CL ins Holz ein: Robust, verbrauchsmittelfrei und unter widrigsten Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit, Staubbelastung und Vibration bringt er auch auf schwierige Oberflächen Firmenlogos und Maße, Gütesiegel, CE- und IPPC-Kennzeichnungen sowie Informationen zur Serialisierung und Rückverfolgung auf. Gut eingehaust, ist seine Anwendung auch in der Holzumgebung kein Problem.

Wo Kennzeichnung erforderlich ist, aber weder Tinte noch Laser bleibende Spuren hinterlassen sollen, liefern die Etikettiersysteme und Druckspendesysteme von REA LABEL für die Inline-Applikation hochaufgelösten Etikettendruck.

Passgenaue Lösungen für jede Situation

Und welche ist nun die richtige Kennzeichnungslösung für die gewünschte Anwendung und Fertigungsumgebung? Darauf wissen die Experten von REA die richtigen Antworten. Sie entwickeln für jedes Unternehmen passgenaue Lösungen, die seinen Anforderungen und dem Stand seiner Automatisierung entsprechen – von der Stand-alone-Lösung bis zur vollständigen Einbindung in Produktion und Werksteuerung. Dank modernster Schnittstellen sind die Systeme von REA Elektronik vollständig Industrie 4.0-tauglich.

„Digitale Transformation in der Holzindustrie: Vom Brennstempel zum 2D-Code“, ist der Titel einer Podiumsdiskussion von REA am Montag, 26. Mai 2025, ab 17 Uhr auf der LIGNA.Stage mit namhaften Vertretern der Holzindustrie, unter anderem des Bundesverbandes Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e.V. (HPE) sowie der European Pallet Association (EPAL).

Besuchen Sie REA Elektronik auf der LIGNA 2025 vom 26. bis 30. Mai 2025 in Hannover: Halle 27, Stand B33

Über REA

REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind Geschäftsfelder der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme, während REA eCharge Anbieter von Schnellladesäulen ist. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Geschäftsfeld REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

Im Geschäftsfeld REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder.

Im Geschäftsfeld REA LASER werden Lasersysteme entwickelt und produziert, mit denen Kennzeichnungen auf organische Materialien sowie Kunststoffe, Glas, eloxiertes Aluminium, Metalle aufgebracht oder mittels Farbabtrag in die Oberfläche eingebracht werden. Wesentliche Motive für den Einsatz von Lasersystemen sind der Plagiatschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Im Geschäftsfeld REA VERIFIER werden Codeprüfgeräte zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation.

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

Firmenkontakt

REA Elektronik GmbH

Reto Heil

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

+49 (0)6154/638-0



http://www.rea-jet.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.