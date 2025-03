REBA IMMOBILIEN AG: Exklusivmandat Vermittlung Betreiber Apartmenthotels

Die REBA IMMOBILIEN AG, bekannt für ihre Expertise in der Hotelverpachtung und Vermittlung von Betreibern für Apartmenthotels, hat ein weiteres Exklusivmandat von einem Bauträger und Projektentwickler für die Vermittlung eines Betreibervertrages für ein Apartmenthotel erhalten. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens im Bereich der Off Market Hotelimmobilien, Betreiber für hochwertige Immobilienangebote im Hotelbereich zu platzieren.

Die REBA IMMOBILIEN AG hat das Exklusivmandat für die Vermittlung eines Betreibers für ein Apartmenthotel in einer attraktiven Lage in Deutschland übernommen. Diese Immobilie bietet für Betreiber hervorragendes Potenzial. Mit der Vielseitigkeit des Apartmenthotels und der exzellenten Lage ist das Projekt eine interessante Möglichkeit für Betreiber von Apartmenthotels.

„Die Vermittlung des Betreibers für dieses Apartmenthotel ist ein weiteres Exklusivmandat für uns in Deutschland. Es ist ein perfektes Beispiel für die Art von Projekten, die wir dank unseres Netzwerkes und unserer Expertise erfolgreich betreuen können. Wir freuen uns darauf, den idealen Betreiber für dieses Apartmenthotel zu finden“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

REBA IMMOBILIEN AG: Spezialist für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG ist bekannt für ihre kompetente und diskrete Vermittlung von Hotelimmobilien. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Immobilieninvestor und Investmentmakler in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Immobilienverkäufer, Käufer und Betreiber. Das Unternehmen ist auf den Ankauf und Verkauf von Bestandsimmobilien, Neubauten sowie Projektentwicklungen im Bereich der Hotelimmobilien spezialisiert.

Durch ihre jahrelange Erfahrung im Bereich der Hotelimmobilien und ihre fundierten Marktkenntnisse ist die REBA IMMOBILIEN AG in der Lage, für Hotelimmobilien die richtigen Investoren und Betreiber zu finden. Dies gilt auch für das Exklusivmandat, bei dem die REBA IMMOBILIEN AG sowohl für den Bauträger und Projektentwickler als auch für den Betreiber den bestmöglichen Ausgang anstrebt.

Das Exklusivmandat für die Vermittlung des Betreibers eines Apartmenthotels bietet eine herausragende Gelegenheit im Hotelimmobilienmarkt. Der Standort des Projektes, in einer dynamischen Lage mit hoher Nachfrage nach Hotelunterkünften, trägt maßgeblich zur Attraktivität der Immobilie bei. Die REBA IMMOBILIEN AG nutzt ihr Netzwerk, um den Vermittlungsprozess effizient und erfolgreich zu gestalten.

„Mit diesem exklusiven Vermittlungsauftrag tragen wir zur weiteren Entwicklung des Hotelimmobilienmarkts in Deutschland bei. Wir sind zuversichtlich, dass wir für dieses Apartmenthotel schnell den idealen Betreiber finden werden“, fügt Holger Ballwanz hinzu.

Kontakt und weitere Informationen zur Vermittlung Betreiber Apartmenthotels

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein etablierter Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler und agiert in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist zudem Spezialist im Bereich der Hotelimmobilien und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Investoren, Bauträger, Projektentwickler und Betreiber von Hotelimmobilien.

Im Hotelankauf und in der Hotelverpachtung engagiert sich die REBA IMMOBILIEN AG im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG und ihren Hotelbetreibern.

Weitere Informationen zur Vermittlung des Betreibers für das Apartmenthotel sowie über die REBA IMMOBILIEN AG sind auf der Website des Unternehmens abrufbar:

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

