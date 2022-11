Vermittlung der besten Remote-Entwickler: Proxify expandiert nach Deutschland

Stärkung der Developer-Workforce in Unternehmen

Der in Stockholm ansässige, schnell wachsende HR-Beratungsdienstleister und Betreiber einer Talent-Plattform für Top-Entwickler Proxify expandiert nach Deutschland. Die neue Beratungs- und Vertriebsniederlassung in Berlin ist der nunmehr fünfte Proxify Standort in Europa und bildet die Basis für das weitere Business Development in der gesamten DACH-Region. Das Erfolgsrezept und Leistungsversprechen von Proxify: die besten 2 % der Remote-Entwickler zu wettbewerbsfähigen Preisen innerhalb von wenigen Tagen zu finden, um Engpässe bei Entwicklungsprojekten zu beseitigen und das Unternehmenswachstum zu fördern.

IT-Stellen durchschnittlich ein halbes Jahr unbesetzt

Laut einer aktuellen Untersuchung des Digitalverband Bitkom e.V. vom November 2022 sind in Deutschland aktuell rund 137.000 IT-Stellen unbesetzt, ein Wachstum von 42 % gegenüber dem Vorjahr. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hat sich durch die Investitionen in die Digitalisierung während der Pandemie gar noch weiter verschärft: bis 2030 sollen allein in Deutschland 1,1 Mio. IT-Fachkräfte fehlen. Durchschnittlich bleiben IT-Stellen heute bereits über einen Zeitraum von über 7 Monaten unbesetzt, so der Bitkom e.V. Mit rund 41 % führen Software-Entwickler und Software-Architekten die Liste der offenen Vakanzen an. Für Unternehmen bedeuten die Nichtbesetzung von Entwickler-Stellen nicht nur zusätzliche Kosten, sondern auch Umsatzeinbußen und unkalkulierbare Risiken. Diese Lücke schließt Proxify: „Wir sorgen dafür, dass offene Entwickler-Stellen innerhalb von Tagen, nicht Monaten besetzt werden. Aus rund 10.000 monatlich eingehenden Bewerbungen wählen wir die Top 2 – 4 % der Entwickler aus. Um die Zufriedenheit und Qualitätsanforderungen und Zufriedenheit unserer Kunden sicherzustellen, sind alle Proxify Entwickler umfassend getestet, englischsprachig und sofort remote einsatzbereit“, erläutert Proxify CEO Viktor Jarnheimer. „Wir verstehen uns dabei nicht nur als Vermittler von Developer-Talenten, sondern als langfristiger, strategischer Partner für Entwicklungs- und Engineering-Teams, der mit deutschprachigem Support und persönlicher Beratung für den perfekten Team-Fit sorgt und einen reibungslosen Prozess über den gesamten Zeitraum der Zusammenarbeit sicherstellt.“

Preise ab 32,90EUR / Stunde ohne Anlaufkosten, dafür mit Zufriedenheitsgarantie

Ob Frontend, Backend, Full Stack oder DevOps, ob React Native, Node.js, C#, Vue.js, Flutter, Laravel, Python, Angular, .NET oder andere Programmiersprachen, Proxify bietet qualifizierte und motivierte Entwickler mit dem passenden Tech-Stack, Kompetenzprofil und Soft-Skill-Set zu Preisen zwischen 32,90EUR und 49,90EUR pro Stunde. Da die Proxify Entwickler auf Freelance-Basis tätig werden, fallen zudem keinerlei Lohnnebenkosten, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bezahlter Urlaub an.

Der Einstellungs-Prozess ist dabei so schlank wie simpel:

– Zunächst erfolgt online eine kurze Bedarfsaufnahme und im Anschluss gemeinsam mit einem deutschsprachigen Client Manager eine Bedarfsanalyse mit den Anforderungen und Zielen des jeweiligen Entwicklungsprojektes.

– Im zweiten Schritt stellt Proxify innerhalb weniger Tage einen für die individuellen Anforderungen perfekt passenden und qualifizierten Entwickler vor.

– Bei passendem Match beginnt der Entwickler seine Tätigkeit direkt im Remote-Einsatz.

„Mit dem hohen Qualitätsstandard und unserem attraktiven Kostenmodell ist das Leistungsangebot von Proxify in der DACH-Region als konkurrenzlos zu bezeichnen, nicht nur für die komplexen Anforderungen schnell wachsender Unternehmen. Für unseren Marktstart bieten wir unseren Kunden in der DACH-Region darüber hinaus ein besonderes Highlight an: Um uns kennenzulernen und sowohl Anlaufkosten als auch Risiken auszuschließen, bieten wir Kunden eine Zufriedenheitsgarantie: Sind unsere Kunden mit der Arbeit unseres Entwicklers innerhalb der ersten Woche nicht zufrieden, brauchen sie die erbrachte Leistung nicht zu bezahlen“, erklärt Raphaela Müntzing, Team Lead Client Management DACH bei Proxify AB.

Weitere Informationen: www.proxify.io/de.

Über Proxify Deutschland

Proxify ist eine schnell wachsende HR-Beratung und Betreiber einer Talent-Plattform für Top-Entwickler, der Unternehmen weltweit beim Aufbau und der Erweiterung von hochqualifizierten Entwickler-Teams unterstützt. Das 2018 in Stockholm (Schweden) gegründete Unternehmen unterhält heute 7 Standorte in Europa und Nordamerika, betreut 700+ Unternehmen in 20+ Ländern und fokussiert sich auf die Vermittlung der besten, sofort einsetzbaren Remote-Entwickler am Markt, um kompetente Teams mit dem richtigen Skill-Setup sehr schnell und kosteneffizient für Entwicklungs-Projekte aufzubauen. Die persönliche Beratung rund um den optimalen Tech-Stack und perfekten Team-Fit gehört ebenso zum Leistungsspektrum, wie die Vorab-Qualifizierung vieler Tausend Entwickler-Talente von Proxify. Unter dem Dach von Proxify Deutschland mit Sitz in Berlin bündelt das Unternehmen die Bereiche Consulting, Kundensupport und Vertrieb für die gesamte DACH-Region. Weitere Informationen: www.proxify.io/de

