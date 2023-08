VersaAI: Neue KI-Funktionen optimieren Security und Betriebsabläufe

Versa Networks, ein Marktführer für KI/ML-basiertes Unified Secure Access Service Edge (SASE), erweitert seine bewährte Lösung VersaAI um neue innovative KI-Technologien, die bösartiges Verhalten in Echtzeit erkennen und gleichzeitig die Netzwerk- und Sicherheitsleistung nachhaltig optimieren. Dabei werden alle KI-Funktionen von einer Reihe fein abgestimmter KI/ML-Engines unterstützt, die nativ in die Versa-Unified-SASE-Plattform integriert sind und im gesamten Produktportfolio des Unternehmens eingesetzt werden.

Sichere stabile Netzwerke sind die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Geschäftswelt, doch Security- und Netzwerkteams sind mit einer ständigen Flut von Bedrohungen und Ausfällen konfrontiert. Gleichzeitig kämpfen CISOs, CIOs und ihre zumeist unterbesetzten Teams mit riesigen Mengen an Telemetriedaten von einzelnen Produkten, begrenzten Budgets und veralteten nicht skalierbaren Prozessen.

Um diese Herausforderungen zu meistern, bietet VersaAI eine Reihe fortschrittlichen KI-Technologien, die die Verwaltung komplexer Netzwerke vereinfachen und gleichzeitig die Infrastruktur absichern. So profitieren Kunden von einem umfassenden Set an Bedrohungsschutz-, Datenschutz- und Betriebsfunktionen im gesamten Versa-Produktportfolio.

Was ist neu in VersaAI?

VersaAI for Security

Die neuen Security-Funktionen basieren auf den aktuellen UEBA- und AIOps-Modulen, die Bedrohungen und anomale Verhaltensweisen identifizieren und gleichzeitig verwertbare Erkenntnisse für eine schnellere Abhilfe liefern. Dazu gehört:

– KI/ML-erweiterte Malware-Erkennung: Diese neue Funktion nutzt mehrstufige KI/ML für die Echtzeit-Vorverarbeitung von Dateien und Codeschnipseln zur Erkennung von Malware. Erste Anwender haben bereits bewiesen, dass diese Technik Zero-Day-Angriffe auf 90 Prozent der gängigen Dateitypen wirksam abwehrt und die Belastung der Sandboxen um 75 Prozent reduziert.

– KI-unterstützte adaptive Mikrosegmentierung: Unternehmen können jetzt maßgeschneiderte Zero-Trust-Zugriffskontrollen für Benutzer, IT/OT-Geräte und Ressourcen durchsetzen. Sie können das Benutzerverhalten mithilfe von KI/ML-basierter UEBA und die Geräteposition kontinuierlich bewerten und gleichzeitig potenzielle Bedrohungen in Echtzeit in Mikrosegmente isolieren. Potenzielle Bedrohungen werden in unmittelbarer Nähe des Hosts identifiziert, wodurch der Radius eines möglichen Angriffs innerhalb des Unternehmens begrenzt wird.

– Generative KI-Sicherheit: Diese Funktion bietet granulare, richtlinienbasierte Kontrollen für generative KI-Tools (z. B. ChatGPT), um Unternehmen vor unbefugten Zugriffen und Aktionen zu schützen.

– KI-gestützte DLP (Data Loss Prevention): Diese Funktion erweitert die Mustererkennung von DLP mit kontextbasierter Analyse durch fein abgestimmte Large Language Models (LLM), um sensible Daten zu identifizieren. Dies schützt Unternehmen vor dem Abfluss sensitiver Informationen, einschließlich Quellcode und personenbezogenen Daten in Eingabeaufforderungsfenstern, Dokumenten und Bildern.

VersaAI for Networking

VersaAI for Networking basiert auf Verbo, einem NLP-basierten Chatbot, und VANI, einem ML-Core zur Erkennung und Vorhersage von Anomalien. Es bietet KI-gestützte Funktionen, die die Fehlerbehebung automatisieren, den Betrieb optimieren und die Ausfallzeiten des Netzwerks reduzieren. Dies umfasst:

– VersaGPT: Erleichtert den täglichen Betrieb durch einen generativen, KI-gestützten Zugriff auf die Versa-Dokumentation und Wissensdatenbank. Dank dem Zugriff auf Anleitungen, Konfigurationsinformationen, Empfehlungen und entsprechende Quellen kann die Produktivität im Unternehmen gesteigert werden.

– KI-gestütztes Predictive Traffic Steering: Mit dieser Erweiterung der fein abgestimmten prädiktiven Netzwerk-Engine von VANI können Sicherheits- und Netzwerkteams präventiv und in Echtzeit Datenverkehrspfade anpassen, um Beeinträchtigungen oder Erreichbarkeitsprobleme zu vermeiden und SLAs für Anwendungen und Netzwerke nahtlos einzuhalten. Dies verringert den Bedarf an teuren Tools für die digitale Erfahrung, die bei anderen Lösungen erforderlich sind.

Telemetriedaten sind der Schlüssel zum KI-Erfolg

Die Versa-Unified-SASE-Plattform integriert einen Panorama-Datensatz aus der gesamten Infrastruktur – vom WAN-Edge, der Cloud, dem Campus, entfernten Standorten, Benutzern und Geräten – in einen einheitlichen Data Lake. VersaAI greift auf diesen Data Lake zu, um KI/ML-Einsichten zu extrahieren, die nahtlos in der gesamten Versa-Produktsuite angewendet werden.

„Unser Vorteil liegt in unserer unvergleichlichen Fähigkeit, Daten über umfangreiche einheitliche Sicherheits- und Netzwerktelemetrie zu trainieren und zu korrelieren“, erklärt Kumar Mehta, Gründer und Chief Development Officer von Versa Networks. „Mit unserer umfangreichen SASE-Implementierungsbasis werden die Telemetriedaten zur Feinabstimmung von LLMs genutzt, um die Sicherheitslage in Echtzeit mit einem hohen Maß an Genauigkeit und Automatisierung zu optimieren und den Netzwerkbetrieb und die Leistung nachhaltig zu verbessern.“

Weitere Informationen zu VersaAI unter: https://versa-networks.com/products/versaai

Über Versa Networks

Versa Networks, ein Marktführer für Single-Vendor-SASE, liefert KI/ML-gestützte SSE- und SD-WAN-Lösungen. Die Plattform bietet Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen mit echter Mandantenfähigkeit sowie differenzierte Analysen über die Cloud, On-Premises oder als Kombination aus beidem, um die SASE-Anforderungen sowohl für kleine als auch sehr große Unternehmen und Service Provider zu erfüllen. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke, Sicherheit und Clouds an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird von Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, BlackRock Inc., Liberty Global Ventures, Princeville Capital, RPS Ventures und Triangle Peak Partners finanziert.

