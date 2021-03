Vetter baut seine Aktivitäten in China weiter aus

Vierte Niederlassung im Asien-Pazifik-Raum unterstützt globales Wachstum des Pharmadienstleisters

– Neues Büro unterstreicht Bedeutung des chinesischen Marktes für Vetter

– Lokale Präsenz fördert Neukundengeschäft

– Umfassendes Serviceportfolio unterstützt aufstrebende chinesische Unternehmen beim Zugang zum globalen Markt

Shanghai und Ravensburg, 8. März 2021 – Vetter, eine global führende Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO), hat heute seine neue Niederlassung in Shanghai eröffnet. Mit der mittlerweile vierten Repräsentanz in der Asien-Pazifik-Region (APAC) will der Pharmadienstleister seine internationale Ausrichtung festigen und seine Bekanntheit auf dem strategisch wichtigen chinesischen Markt weiter erhöhen. Durch die Präsenz vor Ort kann das Unternehmen Kunden ab sofort noch besser betreuen und Beziehungen zu neuen Auftraggebern leichter aufbauen. Der weltweit zweitgrößte Medikamentenmarkt mit konstanten Wachstumsraten bietet auch für injizierbare Arzneimittel ein vielversprechendes Potential. Vetter kann aufstrebende chinesische Unternehmen dabei unterstützen, ihre Wirkstoffe auf den Weltmarkt zu bringen. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt der Pharmadienstleister von der frühen Prozessentwicklung über die klinische und kommerzielle Abfüllung bis zu vielfältigen Verpackungslösungen für Vials, Spritzen und Karpulen.

“Wir sind überzeugt, dass unsere neuerliche Investition in der Asien-Pazifik-Region schnell Früchte tragen wird und unser weiteres globales Wachstum unterstützt”, so Vetter-Geschäftsführer Peter Sölkner. “Der asiatische Anteil unter den weltweiten Top-50-Pharmaunternehmen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Auch ihre Bedürfnisse als Teil unseres weltweiten Kundenstamms möchten wir bestmöglich bedienen.” Oskar Gold, Senior Vice President Asia-Pacific/Emerging Global Markets ergänzt: “Es freut mich, dass wir ab sofort von unserem neuen Büro in China aus unser internationales Netzwerk in einem der wichtigsten Märkte der APAC-Region weiter ausbauen können.” Geleitet wird die neue Niederlassung von Jason Zhong, Business Development Manager China. Er berichtet an Chervee Ho, Director Key Account Management Asia Pacific, mit Sitz in Singapur.

Das neue Büro in Puxi in Shanghai befindet sich in zentraler Lage im Herzen des Central Business Districts. Es folgt auf bereits bestehende Niederlassungen des Pharmadienstleisters im asiatisch-pazifischen Raum in Singapur, Japan sowie Südkorea.

Über Vetter

Vetter ist eine global führende Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO) mit Hauptsitz in Ravensburg und Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und den USA. Mit seiner langjährigen Erfahrung und dem Engagement seiner weltweit 5.500 Mitarbeiter unterstützt das Unternehmen von der frühen Prozessentwicklung über die klinische und kommerzielle Abfüllung bis zu vielfältigen Verpackungslösungen für Vials, Spritzen und Karpulen. Vetters Kunden repräsentieren die gesamte Bandbreite von kleinen bis großen Unternehmen der Pharma- und Biotechnologie-Branche. Als Anbieter innovativer Lösungen hat es sich der Pharmadienstleister zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinen Auftraggebern Injektionssysteme zur stetigen Verbesserung von Patientensicherheit, -komfort und -compliance zu entwickeln. Vetter bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als Corporate Citizen sozial und ethisch verantwortlich. Das bereits 1950 in Ravensburg als Apotheke gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Weitere Informationen finden Sie unter www.vetter-pharma.com

Kontakt

Vetter Pharma International GmbH

Markus Kirchner

Unternehmenssprecher / Media Relations

Eywiesenstraße 5

88212 Ravensburg

Deutschland

Telefon: +49-(0)751-3700-3729

E-Mail: PRnews@vetter-pharma.com

Vetter ist eine global führende Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO) mit Hauptsitz in Ravensburg und Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und den USA. Mit seiner langjährigen Erfahrung und dem Engagement seiner weltweit 5.500 Mitarbeiter unterstützt das Unternehmen von der frühen Prozessentwicklung über die klinische und kommerzielle Abfüllung bis zu vielfältigen Verpackungslösungen für Vials, Spritzen und Karpulen. Vetters Kunden repräsentieren die gesamte Bandbreite von kleinen bis großen Unternehmen der Pharma- und Biotechnologie-Branche. Als Anbieter innovativer Lösungen hat es sich der Pharmadienstleister zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinen Auftraggebern Injektionssysteme zur stetigen Verbesserung von Patientensicherheit, -komfort und -compliance zu entwickeln. Vetter bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als Corporate Citizen sozial und ethisch verantwortlich. Das bereits 1950 in Ravensburg als Apotheke gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Weitere Informationen finden Sie unter www.vetter-pharma.com

Kontakt

Vetter Pharma International GmbH

Markus Kirchner

Eywiesenstr 5

88212 Ravensburg

0751 3700 3729

markus.kirchner@vetter-pharma.com

http://www.vetter-pharma.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.