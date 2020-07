VIA Mobile360 AI Sicherheits-Kit verhindert Unfälle in Logistikzentren mit intelligenten Funktionen für visuelle Intelligenz und Objekterkennung

– 360° SVS (Surround View System) Echtzeit-Videosystem erleichtert Gabelstaplerfahrern das Erkennen potenzieller Gefahren in der Umgebung sowie das Einleiten von Korrekturmaßnahmen

– DMOD-System (Dynamic Moving Object Detection) an Front und Heck warnt Gabelstaplerfahrer automatisch vor Sicherheitsbedrohungen

– Fortschrittliches Driver Monitoring System unterstützt Fahrererkennung und erkennt Anzeichen von Ermüdung, Ablenkung und gefährlichem Verhalten

Taipei (Taiwan), 29. Juli 2020 – VIA Technologies, Inc. gibt die Einführung des VIA Mobile360 AI Sicherheitskits für Gabelstapler in Logistik- und Lagerhausumgebungen bekannt. Die Lösung hilft Arbeitern und Unternehmen dabei, Unfälle zu vermeiden und Verluste durch Warenschäden in betriebsamen Lagerhäusern und Lieferketten-“Hubs” zu vermeiden.

Mithilfe des 360° SVS (Surround View System) Echtzeit-Videosystems und den DMOD-Funktionen (Dynamic Moving Object Detection) können Gabelstaplerfahrer potenzielle Sicherheitsrisiken, wie das unerwartete Erscheinen eines anderen Fahrzeugs oder Personen in der Fahrzeugumgebung, rechtzeitig erkennen und sofort geeignete Maßnahmen ergreifen, um Kollisionen abzuwenden.

Das fortschrittliche DMS (Driver Monitoring System) des Kits erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz zusätzlich. Es initiiert Warnmeldungen, sobald Anzeichen von Ermüdung, Ablenkung und gefährlichem Verhalten des Fahrers erkannt werden.

Um zu verhindern, dass nicht autorisiertes Personal das Fahrzeug bedient, unterstützt das DMS auch die Fahreridentifikation mithilfe von Gesichtserkennungstechnologie.

“Lagerhäuser und Hubs in der Lieferkette erhöhen immer weiter die Geschwindigkeit, den Umfang und die Aufgaben ihrer Geschäftstätigkeit, um die rapide ansteigende Nachfrage nach Lieferlogistik auf der sogenannten “letzten Meile” zu befriedigen. Daher ist es wichtig, dass sie proaktive Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, die mit Hochdruck in diesem geschäftigen Arbeitsumfeld tätig sind, zu gewährleisten,” erklärt Richard Brown, Vice President Marketing bei VIA Technologies, Inc. “Mit dem VIA Mobile360 AI Sicherheits-Kit für Gabelstapler geben Verantwortliche ihren Logistikmitarbeitern quasi ein paar zusätzliche intelligente Augen, die ihnen helfen, potenzielle Gefahren in der Umgebung ihres Fahrzeugs besser zu erkennen und gegenzusteuern.”

VIA Mobile360 AI Sicherheits-Kit für Gabelstapler

Das VIA Mobile360 AI Sicherheits-Kit für Gabelstapler ist ab sofort verfügbar und umfasst einen vollständigen Satz von Systemhardware, -software, AI-Algorithmen, Kameras und Erweiterungsoptionen, um spezielle Einsatzanforderungen zu erfüllen. Wichtige Features umfassen:

– Robustes, ultrakompaktes fahrzeuginternes VIA Mobile360 M810-System mit breitem Betriebstemperaturbereich und 9 ~ 36 V DC-Eingang mit ACC / IGN;

– Vier FOV-190°-Kameras, die das 360° SVS (Surround View System) Echtzeit-Videosystem und das DMOD-System (Dynamic Moving Object Detection) für Front und Heck unterstützen

– Eine FOV-60°-Kamera mit Infrarotfunktion für das DMS (Driver Monitoring System), einschließlich Unterstützung zur Erkennung von Gähnen, Müdigkeit, geschlossenen Augen, nach unten geneigtem Kopf, Rauchen oder Telefonnutzung sowie Fahrer-ID über Gesichtserkennung

– Geschwindigkeitswarnung dank CAN-Bus-System

– Hochauflösendes 7-Zoll-Display

– Optionaler Sensor für das Sicherheitsgurtschloss

– Optionale Ultraschall-Näherungssensoren / mmWave-Kurzstreckenradarsensoren

– VIA Mobile360 SDK (Software Development Kit) für Flottenmanagement und Cloud-Integration

– VIA Mobile360 Software-Kalibrierungstool für vereinfachte Installation

Weitere Informationen zum VIA Mobile360 AI Sicherheits-Kit für Gabelstapler erhalten Sie unter: https://viamobile360.com/de/produkte/ki-system/gabelstapler-sicherheitskit/

Bildmaterial zu dieser Pressemeldung finden Sie unter: https://www.viagallery.com/mobile360-media-event-2020/

Passendes Videomaterial erhalten Sie unter: https://youtu.be/eaQ_8PzXBAs

VIA Technologies, Inc. ist weltweit führend in der Entwicklung hochintegrierter Unternehmenslösungen für innovative KI-, IoT- und Computer-Vision-Technologien auf Basis intelligenter Konzepte für Verkehrs-, Industrie-, Smart City- und Datacenter-Anwendungen. Mit Stammsitz in Taipeh, Taiwan, verbindet VIAs globales Netzwerk die High-Tech-Zentren der Vereinigten Staaten, Asiens und Europas. VIAs Kundenstamm umfasst viele der weltweit führenden Marken aus dem High-Tech-, Industrie- und Logistikbereich. www.viatech.com

