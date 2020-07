Wiedereröffnung Liquidrom

Liquidrom plant Wiedereröffnung zum 5. August 2020.

Umfassender Hygineplan sorgt für sicheres Badevergnügen.

Ab dem 5.08.2020 können Gäste im Liquidrom endlich wieder schwerelose Entspannung, Sauna und Wellness genießen. Um den Schutz der Gäste und die Auflagen der Behörden zu gewährleisten, darf sich nur eine begrenzte Anzahl an Gästen gleichzeitig in der Anlage aufhalten. Alle Bereiche des Liquidrom können genutzt werden. Die Gäste dürfen zwischen einem 2h und 4h Tarif wählen.

Mit einer Reihe von Maßnahmen ist dafür gesorgt, dass sich Gäste, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, nicht zu nahe kommen. In den Becken sowie in den Saunen gelten Zutrittsbeschränkungen, die das Aufsichtspersonal kontrolliert. Auf den Saunabänken wurden Abstandshalter angebracht, vorerst werden Aufgüsse ohne Wedeltechnik durchgeführt. Das Dampfbad bleibt geschlossen. Auch die Ruheliegen sowie die Plätze im Gastronomiebereich sind so angeordnet, dass ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird.

Die hygienische Sauberkeit des Liquidrom wurde schon “vor Corona” mit hohem Aufwand sichergestellt. Mit der Wiedereröffnung verstärkt das Liquidrom seine Bemühungen in Sachen Sauberkeit. Grundlage ist ein hauseigener Reinigungs- und Hygieneplan, der den erhöhten Anforderungen der Viren-Prophylaxe Rechnung trägt. So werden täglich alle Sitz- und Liegeflächen sowie die kompletten Barfuß- und Sanitärbereiche in noch kürzeren Abständen gereinigt und desinfiziert. An allen Waschbecken finden Gäste Seifen- und Desinfektionsspender. Vom Personal werden alle Griffflächen, die von Besuchern berührt werden, in kurzen Intervallen virenfrei abgewischt.

Nach über drei Monaten Schließzeit wurde das gesamte Wassernetz in einer aufwändigen Prozedur fit für die Wiedereröffnung gemacht und mit einer thermischen Desinfizierung der Rohrleitungen jeder Erreger im Keim erstickt. Eine amtliche Beprobung sichert und dokumentiert die einwandfreie Wasserqualität. Ohnehin haben Viren nach einer Untersuchung des Bundesumweltamts in gechlortem Wasser keine Überlebenschance, auch das Covid-19-Virus nicht. Eine Übertragung über das Wasser ist also praktisch unmöglich. Das gilt übrigens auch für Saunen. Lufttemperaturen über 70 Grad Celsius töten Viren ab.

Um die Einhaltung der maximalen Besucherzahl und damit die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, sollen Gäste nun vor dem Besuch ein Ticket online reservieren. Mit dieser Online-Reservierung wird zudem einer weiteren Forderung der Behörden entsprochen. Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, muss dokumentiert werden, wann sich ein Gast im Liquidrom aufgehalten hat. Diese Registrierung ist mit der Reservierung automatisch erfolgt.

Die beliebten wöchentlichen Musikevents im Liquidrom dürfen stattfinden.

Übersicht der Musik-Highlights im August:

MI, 05.08. – 19 – 23 UHR Float with (Depeche) Mode mit Tobias Lichtmann

DEPECHE MODE INSTRUMENTALS, BARE VERSIONS, RUHIGE KLASSIKER & B-SIDES

DO, 13.08. – 19 – 23 UHR Electro Vibes mit Producer Chris Bekker

MIXED HOUSE, ELECTRONIC & DOWNBEAT

MI, 19.08. – 19 – 22 UHR Calm Down – Music Night mit Simonetta Ginelli

HARFE SOLO

DO, 27.08. – 19 – 23 UHR Electro Vibes mit Anna Sofia

AFRO, DEEP & SLOW HOUSE WITH ORGANIC GROOVES

Über das LIQUIDROM in Berlin

Unweit des Potsdamer Platzes, der neuen Mitte von Berlin, unter der Kuppel des TEMPODROMs, liegt das LIQUIDROM. Edle Materialien und die minimalistische, nüchterne Architektur der Therme bieten dem anspruchsvollen Berliner den passenden Rahmen für entspanntes Baden, Sauna und Wellness. Herzstück des LIQUIDROMS ist die abgedunkelte Kuppelhalle mit dem Pool und seinem warmen Salzwasser. Nachts scheint Mondlicht durch das runde Fenster im Zenit. Farben und Lichtspiele vereinen sich unter Wasser mit Klassik, Walgesängen oder elektronischer Musik. Täglich regelmäßige und spezielle Events machen das LIQUIDROM zu einem der schönsten Orte der Metropole.

