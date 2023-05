Vielfalt ist Trumpf: Gusseiserner Gartenkamin zum Grillen, Braten und Räuchern

Robust und unverwüstlich: Korpus aus Qualitätsguss

Normalerweise kann man auf einem Gartengrill nur eins: Grillen. Doch normal ist für LEDA nicht genug. Wer das gewisse Etwas sucht, wird beim ostfriesischen Hersteller innovativer Feuerstätten fündig. Denn dort wird der Gartengrill TROLL aus rotglühendem Eisen gegossen. Der bauchige, 150 Kilogramm schwere Allrounder hat alles, was das Herz begehrt: Über glühender Holzkohle werden auf dem Rost saftige Steaks oder Koteletts und knackige Maiskolben zubereitet. Und mit wenigen Handgriffen kann der Grillrost auch durch eine schwere Gusspfanne ersetzt werden – ideal für Paella oder Bratkartoffeln.

Räuchern? Der „Dicke“, der kann das!

Bei LEDA heißt er liebevoll „Der Dicke“, der mit dem optionalen Räucherset – bestehend aus Guss-Aufsatz, Schornstein und Thermometer – sogar zum Räucherofen wird. Und so gelingt’s: Einfach den Fisch auf die Räucherstangen spießen und die Brennkammer mit Spänen aus Zedernholz, Obstbäumen oder Buche befeuern. Nach gut einer Stunde sind Lachsforelle, Zander oder Karpfen frisch aus dem Rauch eine echte Delikatesse.

Abendliches Gartenfeuer

Doch damit nicht genug: Wenn abends die Luft langsam abkühlt, wird aus dem Grill im Handumdrehen ein Gartenkamin, der durch seine Räder den Standort wechseln kann. Befeuert mit Scheitholz, ist er Garant für wohlige Wärme und stimmungsvolles Ambiente. Dank seines wärmespeichernden Materials kann man auch bei einsetzender Kühle die Sommernacht im Schein der Flammen genießen und den Abend entspannt ausklingen lassen.

Robust und unverwüstlich: Korpus aus Qualitätsguss

Mit Traditionsbewusstsein und technischem Know-how wird der Alleskönner aus Gusseisen gefertigt. Ein Material, das traditionell im Ofenbau eingesetzt wird und für seine außerordentliche Qualität bekannt ist. Hitzebelastbar, formstabil und angenehm wärmeleitend sind nur einige der Pluspunkte, die der Werkstoff mit sich bringt. Das unterstreicht die edle Optik und erleichtert die Reinigung. Mehr Informationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

Kontakt

LEDA Werk GmbH & Co. KG

Ann Gela Ukena

Groninger Str. 10

26789 Leer

+49 (0)491 60 99 0

+49 (0)491 60 99 290



http://www.leda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.